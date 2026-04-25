Eláruljuk, mikor ajánlott a füldugó használata – és milyen valós veszélyekkel jár

A füldugó használata sokak számára jelent természetes megoldást, különösen akkor, ha a zajos környezet alvás közben zavaróvá válik. A horkolás, a forgalom vagy más zajforrás gyakran rontja az alvásminőség szintjét, ezért vannak, akik rendszeresen alkalmaznak füldugót a zajszűrés érdekében.

A füldugó használata segíthet alváskor, de hosszú távon fülzsírdugót, hallójárat-problémát és fülgyulladást okozhat

A füldugó alváshoz való használata valóban hatékony zajvédelem lehet, hiszen segíti a zajcsökkentést és mérsékli a zajterhelést. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a füldugó minden éjjel történő alkalmazása hosszabb távon problémákat okozhat.

Ahogyan az közismert, a hallójárat természetes öntisztuló mechanizmussal rendelkezik, amelynek során a fülzsír lassan kifelé halad a fülből. Ha azonban rendszeresen füldugót helyezünk a fülbe, ez a folyamat megzavarodhat, és könnyebben kialakulhat fülzsírdugó, sőt irritáció is.