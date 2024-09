A magyar jogtörténet intézménnyé vált személyisége: Nizsalovszky Endre emlékezete

Fotó: archív

Nizalowski Attila írása



Nizsalovszky Endréről (1894-1976) – családi rokonomról – őrzök egy személyes emléket, már ha annak lehet nevezni az ilyet. Aznap, amikor elhunyt, a nagyanyám értem jött korán az iskolába, s útközben elmondta, hogy a halálhírt este be fogják mondani a tévéhíradóban. S tényleg bemondták, mert életútjának és életművének lezárulta országos jelentőségű volt.

Nizsalovszky százharminc évvel ezelőtt, 1894. szeptember 25-én született Békéscsabán. Apja itt volt a városi bíróság elnöke, édesanyja pedig tisztségviselő a helyi jótékonysági szervezetekben. Felmenői között számos jogász volt még –

az 1848-as honvédsereg kilenc hadbírója közül kettő Nizsalovszky volt.

Pályája nagyváradi, debreceni és berlini tanulmányok után 1920-ban indult az Igazságügy-minisztérium törvény-előkészítő osztályán, majd az oktatási és tudományos életben teljesedett ki. Nemzedéke a világháborúk és Trianon miatt a legtöbb feladatot kapta a sorstól, és a legnagyobb csapásokat szenvedte el. Magánjogász lett, de foglalkozott jogfilozófiával, jogtörténettel is. Egyike volt annak a háromnak, akik megírták az első magyar polgári törvénykönyvet 1959-ben. Illetve részese volt az 1928. évi magánjogi törvényjavaslat kidolgozásának is, amely ugyan nem lett országgyűlés által alkotott törvény, de a bíróságok akként alkalmazták, akárcsak korábban a Tripartitumot.

Több száz szakcikk, könyv, jogszabály került ki a tollából, nem egy műve ötszáz-ezer oldalas. Tanított a Debreceni Egyetemen, a Műegyetemen, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol egyszerre két tanszéket vitt, és ahová meghívással, pályázás nélkül került.

Gyorsan és magasan ívelő pályája 1957-ben tört derékba.

Fegyelmi úton kitiltották az egyetemi és az akadémiai életből, írásai hosszú időn át nem jelenhettek meg.

Nizsalovszky Endre

A könyvtárakból és levéltárakból azonban nem tilthatták ki. Így született meg két máig megkerülhetetlen monográfiája, A család jogi rendjének alapjai (1963), valamint A szerv- és szövetátültetések joga (1970). Mindkettőt lefordították idegen nyelvekre. Bekerültek a nagy könyvtárakba Moszkvától Washingtonig, és a kor jeles szakértői reflektáltak rájuk, nemzetközi hírnevet szerezve Nizsalovszkynak. Sikeréhez hozzájárult, hogy ezen új jogterületek abban az időben alakultak ki,

munkája tehát nemzetközi mércével mérve is úttörő volt.

1984-ben, posztumusz jelent meg a Tanulmányok a jogról című könyve, amelyet két kiváló tanítványa, Mádl Ferenc és Peschka Vilmos szerkesztett. Ekkoriban vette kezdetét a jogi rendszerváltás: Sólyom László alapvető műve, A személyiségi jogok elmélete is előtte nem sokkal jelent meg. Nizsalovszky könyvébe a második világháború előtt írt jogfilozófiai művei, és az 1956 után az asztalfióknak készült írások is bekerültek. Különös módon így ő is hozzájárult az új jogi szemlélet kialakulásához, ami aztán a jogállam és a demokrácia koncepciójához vezetett az évtized végén.