11. 06.
csütörtök
Fidelitas Magyarország béke Ukrajna orosz-ukrán háború sorkatonaság

Zelenszkij miatt fognak bekopogtatni a magyar ajtókon: a fiatalok sem akarnak háborút!

2025. november 06. 10:41

Tombol a háborús pszichózis Európában, ezért lépni kell. Nem a mi háborúnk! címmel országos szórólapkampányba kezd a Fidelitas, mert mind mondják: egyetlen magyar fiatal sem fizethet az életével.

2025. november 06. 10:41
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A „Nem a mi háborúnk!” című kampánysorozat keretében országos szórólapkampányba kezd a Fidelitas, jelentette be a politikai szervezet elnöke, Mohácsy István csütörtöki sajtótájékoztatóján, mert a Tisza Párt politikusai nem titkolják, ha szükséges, azonnal berántanának akárkit sorkatonának. De miért lenne szükséges részt venni egy másik ország háborújában? – kérdezték. Magyarországon béke van, így szerintük legfőbb kérdés: te odaadnád az életed Ukrajnáért?

„Nem a mi háborúnk!” címmel országos szórólapkampányba kezd a Fidelitas, mert mind mondják: egyetlen magyar fiatal sem fizethet az életével
„Nem a mi háborúnk!” címmel országos szórólapkampányba kezd a Fidelitas, mert mind mondják: egyetlen magyar fiatal sem fizethet az életével

Nem a mi háborúnk! – egyetlen magyar fiatal sem fizethet az életével

Mohácsy István azt mondta, a Fidelitas azért indít országos szórólapkampányt „Ez nem a mi háborúnk!” címmel, „mert abban hisznek,

hogy egyetlen magyar fiatal sem fizethet az életével egy másik ország háborújáért”.

Emlékeztetett, az elmúlt hetekben több aggasztó kijelentés és európai fejlemény látott napvilágot. Korábban kiszivárgott egy felvétel, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt a sorkatonaság visszaállításáról. „Ez a mondat sok fiatalban félelmet keltett.” Úgy folytatta, „nem szabad azt sem elfelejtenünk: amikor Brüsszelben Ukrajna felfegyverzése volt napirenden, Magyar Péter volt az egyik előterjesztő. A Tisza Párt európai képviselői pedig megszavazták a fegyverszállításokat”.

Most azonban már nem csupán fegyverekről, fegyverszállításokról van szó – hívta fel a figyelmet a politikus.

Kimondták: katonákat akarnak küldeni egy másik ország háborújába

Európa egyes vezetői katonákat is küldenének egy másik ország háborújába – fogalmazott Mohácsy István, hangsúlyozva, hogy „mi, a Fidelitasban, ezt a konfliktust támogató, és ösztönző szemléletet határozottan elutasítjuk. Mi nem ezt az utat akarjuk járni.

Mi a béke pártján állunk. Azt szeretnénk, hogy az orosz–ukrán háború végre lezáruljon, és a két fél békét kössön.”

A politikus úgy látja, a háborús hangulat újra erősödik Európában. Horvátországban – ahol a kormányzó párt Magyar Péter tömörülésének, a Tiszának a testvérpártja – már visszaállították a kötelező sorkatonai szolgálatot. Néhány nappal ezelőtt pedig Németországban, a CDU és a CSU is hasonló döntésről egyeztetett. Ezekért is úgy vélik, veszélyes irányba tart a kontinens.

Magyarország az elmúlt években meg tudott maradni békés országnak, miközben körülöttünk Európa háborús pszichózisban él.

Mi nem gépfegyvert, hanem a gyermekeinket akarjuk a karunkban tartani” – jelentette ki szervezet első embere, megismételve korábbi üzenetüket: ők sem akarják, hogy Brüsszel vagy bármely külföldi érdek döntse el, kiket küldenek a frontra. „A magyar fiataloknak nem a háborúban, hanem a jövő építésében van a helyük.” „Mi, a Fidelitas tagjai, készek vagyunk kiállni a magyar fiatalokért, a békéért, és azért, hogy Magyarország továbbra is a biztonság és a nyugalom szigete maradjon Európában” – zárta gondolatait a politikus.

Újságírói kérdésre elmondta, több mint tízezren töltötték ki ugyanezen témában az online petíciójukat.

Köztudott, Ruszin-Szendi Romulusz (a Tisza Párt tanácsadója) nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is.

Képek forrása: Facebook

 

 

baoo
2025. november 06. 11:26
A hivatásos rettegők gombnyomásra elkezdtek rettegni álproblémákon, hogy a valóságosakra ne jusson figyelem.
neszteklipschik
•••
2025. november 06. 11:21 Szerkesztve
"Márpedig KÖTELEZŐ megdögleni Szent Zöldtakonyért, a Pfizerkúrváért és az 'európai értékekért', ez nem kívánságműsor! A békát se kérdezik meg, amikor lecsapolják a mocsarat!" -lippsik
occidolumen
2025. november 06. 10:56
Ezek a politikai ügynökök nincsenek tisztában az erősorrenddel. A nemzetközi plutokrata elit azt küld az oroszok ellen akit csak akar. Megvannak az eszközei, fogják a politikusokat mind.
kbexxx
•••
2025. november 06. 10:51 Szerkesztve
Még hivatásos állományából sem egyetlen egyet sem! Nem.is tudom nem is akarom elképzelni, sem!közünk nincs hozzá!
