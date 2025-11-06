Zelenszkij miatt fognak bekopogtatni a magyar ajtókon: a fiatalok sem akarnak háborút!

Mi a béke pártján állunk. Azt szeretnénk, hogy az orosz–ukrán háború végre lezáruljon, és a két fél békét kössön.”

A politikus úgy látja, a háborús hangulat újra erősödik Európában. Horvátországban – ahol a kormányzó párt Magyar Péter tömörülésének, a Tiszának a testvérpártja – már visszaállították a kötelező sorkatonai szolgálatot. Néhány nappal ezelőtt pedig Németországban, a CDU és a CSU is hasonló döntésről egyeztetett. Ezekért is úgy vélik, veszélyes irányba tart a kontinens.

Magyarország az elmúlt években meg tudott maradni békés országnak, miközben körülöttünk Európa háborús pszichózisban él.

Mi nem gépfegyvert, hanem a gyermekeinket akarjuk a karunkban tartani” – jelentette ki szervezet első embere, megismételve korábbi üzenetüket: ők sem akarják, hogy Brüsszel vagy bármely külföldi érdek döntse el, kiket küldenek a frontra. „A magyar fiataloknak nem a háborúban, hanem a jövő építésében van a helyük.” „Mi, a Fidelitas tagjai, készek vagyunk kiállni a magyar fiatalokért, a békéért, és azért, hogy Magyarország továbbra is a biztonság és a nyugalom szigete maradjon Európában” – zárta gondolatait a politikus.

Újságírói kérdésre elmondta, több mint tízezren töltötték ki ugyanezen témában az online petíciójukat.