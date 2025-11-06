Zelenszkij miatt fognak bekopogtatni a magyar ajtókon: a fiatalok sem akarnak háborút!

Nem az a kérdés, hogy akar-e Európa békefenntartókat küldeni Ukrajnába, hanem hogy tudna-e egyáltalán
Számokkal, adatokkal és persze szakértővel jártunk utána, vajon délibábos álom-e az egész. Elemzés!
Tombol a háborús pszichózis Európában, ezért lépni kell. Nem a mi háborúnk! címmel országos szórólapkampányba kezd a Fidelitas, mert mind mondják: egyetlen magyar fiatal sem fizethet az életével.
A „Nem a mi háborúnk!” című kampánysorozat keretében országos szórólapkampányba kezd a Fidelitas, jelentette be a politikai szervezet elnöke, Mohácsy István csütörtöki sajtótájékoztatóján, mert a Tisza Párt politikusai nem titkolják, ha szükséges, azonnal berántanának akárkit sorkatonának. De miért lenne szükséges részt venni egy másik ország háborújában? – kérdezték. Magyarországon béke van, így szerintük legfőbb kérdés: te odaadnád az életed Ukrajnáért?
Mohácsy István azt mondta, a Fidelitas azért indít országos szórólapkampányt „Ez nem a mi háborúnk!” címmel, „mert abban hisznek,
hogy egyetlen magyar fiatal sem fizethet az életével egy másik ország háborújáért”.
Emlékeztetett, az elmúlt hetekben több aggasztó kijelentés és európai fejlemény látott napvilágot. Korábban kiszivárgott egy felvétel, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt a sorkatonaság visszaállításáról. „Ez a mondat sok fiatalban félelmet keltett.” Úgy folytatta, „nem szabad azt sem elfelejtenünk: amikor Brüsszelben Ukrajna felfegyverzése volt napirenden, Magyar Péter volt az egyik előterjesztő. A Tisza Párt európai képviselői pedig megszavazták a fegyverszállításokat”.
Most azonban már nem csupán fegyverekről, fegyverszállításokról van szó – hívta fel a figyelmet a politikus.
Európa egyes vezetői katonákat is küldenének egy másik ország háborújába – fogalmazott Mohácsy István, hangsúlyozva, hogy „mi, a Fidelitasban, ezt a konfliktust támogató, és ösztönző szemléletet határozottan elutasítjuk. Mi nem ezt az utat akarjuk járni.
Mi a béke pártján állunk. Azt szeretnénk, hogy az orosz–ukrán háború végre lezáruljon, és a két fél békét kössön.”
A politikus úgy látja, a háborús hangulat újra erősödik Európában. Horvátországban – ahol a kormányzó párt Magyar Péter tömörülésének, a Tiszának a testvérpártja – már visszaállították a kötelező sorkatonai szolgálatot. Néhány nappal ezelőtt pedig Németországban, a CDU és a CSU is hasonló döntésről egyeztetett. Ezekért is úgy vélik, veszélyes irányba tart a kontinens.
Magyarország az elmúlt években meg tudott maradni békés országnak, miközben körülöttünk Európa háborús pszichózisban él.
Mi nem gépfegyvert, hanem a gyermekeinket akarjuk a karunkban tartani” – jelentette ki szervezet első embere, megismételve korábbi üzenetüket: ők sem akarják, hogy Brüsszel vagy bármely külföldi érdek döntse el, kiket küldenek a frontra. „A magyar fiataloknak nem a háborúban, hanem a jövő építésében van a helyük.” „Mi, a Fidelitas tagjai, készek vagyunk kiállni a magyar fiatalokért, a békéért, és azért, hogy Magyarország továbbra is a biztonság és a nyugalom szigete maradjon Európában” – zárta gondolatait a politikus.
Újságírói kérdésre elmondta, több mint tízezren töltötték ki ugyanezen témában az online petíciójukat.
Köztudott, Ruszin-Szendi Romulusz (a Tisza Párt tanácsadója) nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is.
