11. 06.
csütörtök
adatkezelés Tisza-adatbotrány Tisza szivárgás

Kétszázezer

2025. november 06. 10:40

Szerintem nekünk, mindenkinek nagyon tapintatosan kell ezt a helyzetet kezelni!

2025. november 06. 10:40
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Kikerült kétszázezer ember személyes adata és pártszimpátiája az internetre. Ez egy nagyon súlyos helyzet. Hiszen mindenkinek a saját, személyes döntése, hogy megosztja-e a nyilvánossággal, hogy merre húz vagy nem teszi. A személyes adataink pedig - címünk, telefonszámunk, emailcímünk szintén nagyon érzékeny adatok, nem osztjuk meg, csak avval, akiben megbízunk.

Szerintem nekünk, mindenkinek nagyon tapintatosan kell ezt a helyzetet kezelni! Egyrészt: kikérem magamnak, hogy bárki vegzálja ezeket az embereket! Nem szabad őket hivogatni, mert ők áldozatok. Másrészt remélem senkinek nem lesz ebből baja, nem rúgják ki, mert mondjuk fideszes a főnöke! Harmadrészt ma már bátorság kell bárhol megadnod az adataidat, ez azzal jár, hogy meg van az esélye, hogy nyilvánosságra kerül.

Olvastam egy könyvet hekkerekről, sajnos semmi sincs biztonságban, még a kétfaktoros hitelesítést is meg tudták hekkelni. Ilyen ez a világ! Valahol félelmetes. Lehet holnap ellopják a facebook fiókod, mint Vámos Miklósét és elkezdenek rajta olyan dolgokat irogatni, ami bűncselekménynek számít. Vagy ellopják a bankkártya adataidat és lehúznak róla milliókat. Vagy még a nevedet is letiltják, mint T-nek és úgy kell induljál a választásokon, hogy nemhogy fiókod nincs, még írni se tudnak rólad. Vagy elterjed rólad ped*fil vagy, miközben semmi közöd semmihez. Vagy kikerül minden adatod 200 ezer honfitársaddal.

Nem tudom, hogy kerültek ki az adatok, ezt csak egy profi nyomozócsapat tudná eldönteni. Nem tudom, hogy egyszer megtudjuk-e? Mindenesetre a Tisza felelőssége, hogy az általa gyűjtött adatok kikerültek és felelősséghárítás helyett, illene kellő megbánást mutatni. De ami a legfontosabb, hogy legyünk együttérzőek az adatkikerülés áldozataival. Ők csak bíztak, lelkesek voltak - ez nem bűn, hanem jó. A lehető legkevesebb problémájuk származzon ebből!”

Nyitókép: képernyőfotó

 

Összesen 10 komment

kapor tyütyü
•••
2025. november 06. 11:17 Szerkesztve
Ez az érdemeihez képest túlcitált és túltolt nő ezúttal is rátapintott a lényegre: na persze, nem úgy, ahogy ő szeretné. Mert a lényeg pont az, hogy a nemzeti oldalnak semmiféle érzékenységet nem kell és nem szabad megengednie a túloldali kompániával szemben. Vége van a jóeNberkedésnek drágalátós Fruzsinha. Nincs közösködés, szánalom, csak megvetés jár a hazát és a nemzetet aláásó bandának. Ezekkel nem szabad közösködni, azon egyszerű oknál fogva, hogy egyrészt nem érdemlik meg, másrészt meg ha a kezünket nyújtjuk - próbáltuk a múltban jónéhányszor - egyből lerágnák a bőrünket könyékig, mint tették azt minden alkalommal, amikor a nemzeti minimum legalsó lépcsőfokát akartuk velük együtt, békés egyetértésben remélve meglépni. Azonnal gáncsolnak, mert létérdekük a mi megsemmisülésünk, ez az egyetlen céljuk. A "végképp eltörölnit" énekelték a szellemi elődeik, a maiak se különbek. Ezek ugyanazok. És most, hogy színt kell vallaniuk, vonyítanak. Hadd vonyítsanak! Zene fülünknek.
Válasz erre
5
0
Gubbio
2025. november 06. 11:12
Az on-line térben SEMMI nem a miénk. Lemondtunk róla, átadtuk... Onnantól kezdve kompromittálhatóvá válunk. Éppen erről szól a játék. Vagy vállalja ezt az ember - vagy nem.
Válasz erre
2
0
buckafej-2
2025. november 06. 11:05
Van olyan ismerősöm, aki már minden volt, csak bukjon a Zorbán. Pár éve Momentumos volt, mostanra Tiszás lett, ott a listán. Előtte gondolom MZP rajongó volt, azelőtt meg ki tudja mi. Ez a moslék ugyanaz, csak éppen időről időre kétségbeesve keres bárkit, aki legyőzi a patást. Már semmi morális igény nincs bennük, tényleg jöhet bárki.
Válasz erre
6
0
Fer70
2025. november 06. 11:05
"Nem tudom, hogy egyszer megtudjuk-e? " - hogy hogyan kerültek ki az adatok? Ahogyan azt sem tudjuk meg soha, hogy - miért van még mindig fent az Aszad-os poszt M.P. oldalán - miféle "lehallgatások, kémtollak" voltak M.P. irodájában - milyen eredménnyel járt az EP vizsgálata, M.P. állítólagos oda sem írt aláírásáról - hol vannak és kik azok a fideszes polgármesterek, akik "tömegével" mentek át a Tiszához a választások után... stb És valóban, nem tudjuk meg ezekre a valódi választ, soha! Ennek pedig 1 oka van, mégpedig az, hogy ezek hazugságok. Akárcsak az "orosz, Orbán, idegen erők beavatkozása" a Tisza appba. A Tisza híveket még megértem, mert a hit és az O1G érzés mindenek felett álló. DE! A Magyar mellett álló szakembernek titulált alakok - az orvos, a bankár, a szállodatulajdonos, a szoci tanácsadó - szégyelljék magukat, mivel egy nyilvánvalóan hazug ember mellé álltak. Az alap társaság - Tarr-Radnai-Ruszin - Kollár stb.- nem kérdés, mert ők ugyanazok, mint Magyar.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!