„Kikerült kétszázezer ember személyes adata és pártszimpátiája az internetre. Ez egy nagyon súlyos helyzet. Hiszen mindenkinek a saját, személyes döntése, hogy megosztja-e a nyilvánossággal, hogy merre húz vagy nem teszi. A személyes adataink pedig - címünk, telefonszámunk, emailcímünk szintén nagyon érzékeny adatok, nem osztjuk meg, csak avval, akiben megbízunk.

Szerintem nekünk, mindenkinek nagyon tapintatosan kell ezt a helyzetet kezelni! Egyrészt: kikérem magamnak, hogy bárki vegzálja ezeket az embereket! Nem szabad őket hivogatni, mert ők áldozatok. Másrészt remélem senkinek nem lesz ebből baja, nem rúgják ki, mert mondjuk fideszes a főnöke! Harmadrészt ma már bátorság kell bárhol megadnod az adataidat, ez azzal jár, hogy meg van az esélye, hogy nyilvánosságra kerül.

Olvastam egy könyvet hekkerekről, sajnos semmi sincs biztonságban, még a kétfaktoros hitelesítést is meg tudták hekkelni. Ilyen ez a világ! Valahol félelmetes. Lehet holnap ellopják a facebook fiókod, mint Vámos Miklósét és elkezdenek rajta olyan dolgokat irogatni, ami bűncselekménynek számít. Vagy ellopják a bankkártya adataidat és lehúznak róla milliókat. Vagy még a nevedet is letiltják, mint T-nek és úgy kell induljál a választásokon, hogy nemhogy fiókod nincs, még írni se tudnak rólad. Vagy elterjed rólad ped*fil vagy, miközben semmi közöd semmihez. Vagy kikerül minden adatod 200 ezer honfitársaddal.

Nem tudom, hogy kerültek ki az adatok, ezt csak egy profi nyomozócsapat tudná eldönteni. Nem tudom, hogy egyszer megtudjuk-e? Mindenesetre a Tisza felelőssége, hogy az általa gyűjtött adatok kikerültek és felelősséghárítás helyett, illene kellő megbánást mutatni. De ami a legfontosabb, hogy legyünk együttérzőek az adatkikerülés áldozataival. Ők csak bíztak, lelkesek voltak - ez nem bűn, hanem jó. A lehető legkevesebb problémájuk származzon ebből!”

Nyitókép: képernyőfotó