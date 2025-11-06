Miért nem adhatja fel Ukrajna Pokrovszkot, és miért kell az oroszoknak?
Az orosz hadsereg stratégiai, az ukrán hadvezetés ipari szempontból védi foggal-körömmel.
Az utolsó kiskaput is bezárták azok előtt, akik nem akarnak a fronton meghalni.
A Miniszteri Kabinet megváltoztatta a behívók kézbesítésének szabályait – írja a Kárpáti Igaz Szó. Innentől kezdve a hadkiegészítő központ (TCK) által küldött ajánlott levelet kézbesítettnek minősítik abban az esetben is, ha azt az illető nem vette át.
Ha valaki ezt figyelmen hagyja, akár 25 500 hrivnya pénzbírságot is kaphat.
A lap emlékeztet: korábban százezrek éltek a „nincs aláírás, nincs behívó, nincs felelősség” elvével, kihasználva azt a jogi „szürke zónát”, amely évekig lehetővé tette, hogy a hadkötelesek elkerüljék a toborzást. Az ukrán kormány radikálisan módosította a behívók kézbesítésének rendjét, így az egyszerű ajánlott levél is megdönthetetlen jogi eszközzé vált.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz hadsereg stratégiai, az ukrán hadvezetés ipari szempontból védi foggal-körömmel.
A portál kiemelte: a fő változás most az lesz, hogy a kézbesítés ténye fontosabb, mint maga az átvétel. A jogi hangsúly a személyes átvételről a szabályszerű elküldésre helyeződött át.
Megszűnt tehát a kiskapu, amely korábban lehetővé tette, hogy a hadkötelesek a bíróságon azzal védekezzenek, hogy „nem tudtak” a behívásról.
A levelek kézbesítését hivatalosan az Ukrposta végzi, de a TCK más postai szolgáltatókkal is szerződhet.
Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP