11. 06.
csütörtök
11. 06.
csütörtök
Miniszteri Kabinet TCK Zelenszkij orosz-ukrán háború

Zelenszkij bekeményít: mostantól gyakorlatilag lehetetlen elkerülni a besorozást Ukrajnában

2025. november 06. 10:30

Az utolsó kiskaput is bezárták azok előtt, akik nem akarnak a fronton meghalni.

2025. november 06. 10:30
null

A Miniszteri Kabinet megváltoztatta a behívók kézbesítésének szabályait – írja a Kárpáti Igaz Szó. Innentől kezdve a hadkiegészítő központ (TCK) által küldött ajánlott levelet kézbesítettnek minősítik abban az esetben is, ha azt az illető nem vette át. 

Ha valaki ezt figyelmen hagyja, akár 25 500 hrivnya pénzbírságot is kaphat.

A lap emlékeztet: korábban százezrek éltek a „nincs aláírás, nincs behívó, nincs felelősség” elvével, kihasználva azt a jogi „szürke zónát”, amely évekig lehetővé tette, hogy a hadkötelesek elkerüljék a toborzást. Az ukrán kormány radikálisan módosította a behívók kézbesítésének rendjét, így az egyszerű ajánlott levél is megdönthetetlen jogi eszközzé vált.

A portál kiemelte: a fő változás most az lesz, hogy a kézbesítés ténye fontosabb, mint maga az átvétel. A jogi hangsúly a személyes átvételről a szabályszerű elküldésre helyeződött át. 

Megszűnt tehát a kiskapu, amely korábban lehetővé tette, hogy a hadkötelesek a bíróságon azzal védekezzenek, hogy „nem tudtak” a behívásról.

A levelek kézbesítését hivatalosan az Ukrposta végzi, de a TCK más postai szolgáltatókkal is szerződhet.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

Galerida
2025. november 06. 11:10
Azt nehéz eldönteni, hogy Zelenszkijt miért alkották meg, de hogy nem az ukránok érdekében, az biztos!
egyszeri
2025. november 06. 11:05
Ezt honnan üzeni? Pokrovszkból?
a straight cold player
2025. november 06. 11:04
Kíváncsi lennék, hogy az érintettek - az ukrán lakosság - még látják értelmét ennek a végtelen öldöklésnek? Elhiszik, hogy tényleg EU tagok lehetnek? Ehhez tényleg ,,le kell győzni" az oroszokat? Le lehet győzni az oroszokat? Mára azok közül is akik állítólag hittek a szankciókban és az ukrán győzelemben, azok közül is egyre többen pedzegetik, hogy ez egy végletekig elhúzható patthelyzet közeli állapot ahol még rengetegen hallhatnak még zéró eredményért. Van ennek értelme? Csak azért, hogy ne kelljen beismerni, hogy tévedtek/hazudtak az elmúlt 2-3 évben, beáldoznának további x százezer ukrán és orosz életét? Mi a ,,háborúpártiság" ha nem ez?
kbexxx
•••
2025. november 06. 11:04 Szerkesztve
Figyelembe véve a "megbízhatóan,olajozottan, Folyó szolgáltatásokat, annak nyilvántartását Elég lesz azt àllítani, hogy már kiküldték 1x, és már megy is, a bírság, vagy ,banki inkasszó. Pénzlehúzás ,Kontra , front a bejáratott, gyakorlat folyik tovább! De már ,állami intézményes formába is!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!