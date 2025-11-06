Zelenszkij bekeményít: mostantól gyakorlatilag lehetetlen elkerülni a besorozást Ukrajnában

A Miniszteri Kabinet megváltoztatta a behívók kézbesítésének szabályait – írja a Kárpáti Igaz Szó. Innentől kezdve a hadkiegészítő központ (TCK) által küldött ajánlott levelet kézbesítettnek minősítik abban az esetben is, ha azt az illető nem vette át.

Ha valaki ezt figyelmen hagyja, akár 25 500 hrivnya pénzbírságot is kaphat.

A lap emlékeztet: korábban százezrek éltek a „nincs aláírás, nincs behívó, nincs felelősség” elvével, kihasználva azt a jogi „szürke zónát”, amely évekig lehetővé tette, hogy a hadkötelesek elkerüljék a toborzást. Az ukrán kormány radikálisan módosította a behívók kézbesítésének rendjét, így az egyszerű ajánlott levél is megdönthetetlen jogi eszközzé vált.