Égető kérdésekre kell felelnie Slotnak – Szoboszlai kapcsán is választ várnak

Nem volt ez mindig így a szezon során, de jelenleg jó esély mutatkozik arra, hogy a Liverpool a következő idényre is kiharcolja a Bajnokok Ligája-indulás jogát, ami az Angliából érkező hírek alapján egyben azt is jelentheti, hogy Arne Slot megtarthatja vezetőedzői állását. A Vörösök egyik szurkolói oldalán, a liverpool.com-on pénteken megjelent cikk szerint azonban a holland szakembernek több égető kérdésre is meg kell találnia a választ a következő évad előtt, s ezek egyike Szoboszlai Dominikkel kapcsolatos.

Szoboszlai Dominiknak ebben az idényben számos alkalommal jobbhátvédként kellett játszania (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A honlap úgy fogalmaz, az új idényben nem fordulhat elő az, hogy a magyar labdarúgónak bármilyen helyzetben is jobbhátvédet kelljen játszania, mert ezt a posztot Joe Gomeznek, Jeremie Frimpongnak és a jelenleg súlyos sérülésből lábadozó Conor Bradleynek kell lefedni.