facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Égető kérdésekre kell felelnie Slotnak – Szoboszlai kapcsán is választ várnak

2026. április 24. 10:00

A Liverpool egyik szurkolói oldala szerint Arne Slot vezetőedzőnek égető kérdéseket kell megválaszolnia az új idény előtt. Az egyik ilyen, hogy Szoboszlai Dominiket melyik poszton akarja majd szerepeltetni, a honlap szerint ugyanis tarthatatlan, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának a jövőben is jobbhátvédként kelljen helytállnia.

Nem volt ez mindig így a szezon során, de jelenleg jó esély mutatkozik arra, hogy a Liverpool a következő idényre is kiharcolja a Bajnokok Ligája-indulás jogát, ami az Angliából érkező hírek alapján egyben azt is jelentheti, hogy Arne Slot megtarthatja vezetőedzői állását. A Vörösök egyik szurkolói oldalán, a liverpool.com-on pénteken megjelent cikk szerint azonban a holland szakembernek több égető kérdésre is meg kell találnia a választ a következő évad előtt, s ezek egyike Szoboszlai Dominikkel kapcsolatos.

Szoboszlai Dominik, Liverpool
Szoboszlai Dominiknak ebben az idényben számos alkalommal jobbhátvédként kellett játszania (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A honlap úgy fogalmaz, az új idényben nem fordulhat elő az, hogy a magyar labdarúgónak bármilyen helyzetben is jobbhátvédet kelljen játszania, mert ezt a posztot Joe Gomeznek, Jeremie Frimpongnak és a jelenleg súlyos sérülésből lábadozó Conor Bradleynek kell lefedni.

Szoboszlai kapcsán a kérdés sokkal inkább az, hogy a középpályán melyik pozícióban tudná a leginkább kamatoztatni a képességeit. 

Az egyik lehetőség az, hogy mélyebben játszik majd, és az esetek többségében ő lesz Ryan Gravenberch párja a védelem előtt, kiszorítva ezzel az együttesből a nem túl jó idényt maga mögött hagyó Alexis Mac Allistert, a másik, hogy még egy sorral feljebb kerül, bár a lap szerint az a zóna inkább Florian Wirtz felségterülete.

A portál megjegyzi, Szoboszlai nagyszerű teljesítményt nyújtott ebben az idényben – nem véletlenül választották meg ötször is a hónap legjobbjának a csapatnál –, és a következő évadban még több várható tőle.

Wirtz mögött Szoboszlaival és Gravenberchhel, továbbá Isakkal és a többiekkel a Liverpool egészen másképp nézhet majd ki

– bizakodott a honlap, amely szerint Slotnak arra is megoldást kell találnia, 

  • hogyan hozza ki a legjobbat Isakból és Wirtzből, 
  • illetve el kell döntenie, mi a terve a 18. életévét augusztusban betöltő Rio Ngumohával, 

aki fiatal kora ellenére a mostani szezon hajrájában több meccsen is a Vörösök egyik legjobbja volt.

A Liverpool öt fordulóval a zárás előtt ötödik az angol bajnokságban (Premier League), öt pont az előnye az egy meccsel már többet játszó Brighton, hat a Bournemouth és hét a minap edzőváltáson áteső Chelsea előtt.

