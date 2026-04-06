„Imádkozunk, és a csodákban hiszünk” – kómában a magyarok által is jól ismert román edzőlegenda

Aggasztó hírek érkeztek Romániából: kórházba került a magyarok által is jól ismert legenda
A vasárnapi edzés előtt lett rosszul.
Mircea Lucescu szívrohamot kapott egy hete, az állapota pedig súlyosbodott, mesterséges kómában tartják. A román labdarúgó-válogatott nemrég lemondott szövetségi kapitányán az ima és a csoda segíthet.
Mint beszámoltunk róla, a világbajnoki pótselejtezők első fordulója után pár nappal kórházba került a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu. Azóta kiderült, hogy a 80 éves tréner infarktust kapott, és a posztjáról is lemondott (a románok a törökök ellen véreztek el a pótselejtezőben).
Lucescu állapotáról most friss hírek láttak napvilágot, a szakember nagyon nincs jó állapotban. Az NSO beszámolója szerint vasárnap reggel a Bukaresti Egyetemi Sürgősségi Kórház (SUUB) arról adott tájékoztatást, hogy az edző állapota romlott, ezért az intenzív osztályra szállították.
A legjelentősebb román sportlap, a Gazeta Sporturilor pedig hétfőn már azt közölte:
Lucescu még mindig az intenzíven van, ráadásul mesterséges kómában tartják.
A legjobb az, ha imádkozunk Mirceáért! És mivel csodák léteznek, vagy ahogy hisszük, reméljük, hogy vele is megtörténik egy”
– idézi az NSO Ovidiu Ioanitoaia román újságírót. – „Sajnos nem újdonság, a helyzet kritikus. Orvosi szempontból Mircea Lucescu mozdulatlan, és súlyos, kritikus állapotban van.”
Mircea Lucescu nevét Magyarországon is jól ismerik, hiszen már közel 50(!) éve tartó edzői pályafutása alatt másodszor volt román szövetségi kapitány, de irányította a török válogatottat is. Klubszinten pedig olyan csapatok vezetőedzője volt, mint a Brescia, az Inter, a Galatasaray, a Besiktas, a Sahtar Doneck vagy éppen a Dinamo Kijev – utóbbi csapatnak akkor is ő volt a trénere, amikor 2020 őszén egy csoportban voltak a Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában.
Nyitókép: Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP