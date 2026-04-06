Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mircea Lucescu edző Románia

„Imádkozunk, és a csodákban hiszünk” – kómában a magyarok által is jól ismert román edzőlegenda

2026. április 06. 14:28

Mircea Lucescu szívrohamot kapott egy hete, az állapota pedig súlyosbodott, mesterséges kómában tartják. A román labdarúgó-válogatott nemrég lemondott szövetségi kapitányán az ima és a csoda segíthet.

null

Mint beszámoltunk róla, a világbajnoki pótselejtezők első fordulója után pár nappal kórházba került a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu. Azóta kiderült, hogy a 80 éves tréner infarktust kapott, és a posztjáról is lemondott (a románok a törökök ellen véreztek el a pótselejtezőben).

A legjelentősebb román sportlap, a Gazeta Sporturilor pedig hétfőn már azt közölte: 

Lucescu még mindig az intenzíven van, ráadásul mesterséges kómában tartják.

A legjobb az, ha imádkozunk Mirceáért! És mivel csodák léteznek, vagy ahogy hisszük, reméljük, hogy vele is megtörténik egy”

 – idézi az NSO Ovidiu Ioanitoaia román újságírót. – „Sajnos nem újdonság, a helyzet kritikus. Orvosi szempontból Mircea Lucescu mozdulatlan, és súlyos, kritikus állapotban van.” 

román
A román Mircea Lucescu a Ferencváros ellen a Dinamo Kijev vezetőedzőjeként. Fotó: MTI/MTVA/Szerhij Dolzsenko

Nem csak a románok ismerik

Mircea Lucescu nevét Magyarországon is jól ismerik, hiszen már közel 50(!) éve tartó edzői pályafutása alatt másodszor volt román szövetségi kapitány, de irányította a török válogatottat is. Klubszinten pedig olyan csapatok vezetőedzője volt, mint a Brescia, az Inter, a Galatasaray, a Besiktas, a Sahtar Doneck vagy éppen a Dinamo Kijev – utóbbi csapatnak akkor is ő volt a trénere, amikor 2020 őszén egy csoportban voltak a Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában.

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!