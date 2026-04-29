Orbán Viktort a Puskás Akadémia jövőjéről kérdezték

Mi lesz a magyar focival? A szakember szerint sokan hibáztak és még többen elkényelmesedtek
Szabados Gábor sportközgazdász nyilatkozott a Mandinernek.
Orbán Viktort a PAFC helyzetéről kérdezték. A leköszönő miniszterelnök egyelőre nem foglalkozik a Puskás Akadémia jövőjével.
A PAFC jövőjét firtató kérdésre – amelyet azzal indokolt a riporter, hogy a klubot nagyrészt a Mészáros-csoport cégei támogatják, és gazdasági gondok esetén ez a forrás bedőlhet – Orbán így felelt:
Az elmúlt két hétben kisebb gondom is nagyobb volt, semhogy a Puskás Akadémiával foglalkozzak”
– idézte válaszát az Index.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal.
Ez évente mintegy 20 milliárd forintot hozott a sportágnak.
Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét.
Ezt is ajánljuk a témában
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke nemrégiben közölte: „ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Egyes vélemények szerint a Puskás is ezek az együttesek közé tartozik, emiatt a következő hónapokban költségcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtania. Úgy tudni, már több hazai és külföldi játékosáért érdeklődés mutatkozik a piacon.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerintük a változás szele fúj Magyarországon.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.