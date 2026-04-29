Orbán Viktort a Puskás Akadémia jövőjéről kérdezték

Bajba kerülhet a Puskás Akadémia

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal.

Ez évente mintegy 20 milliárd forintot hozott a sportágnak.

Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét.