04. 29.
szerda
Puskás Akadémia labdarúgás Orbán Viktor NB I

Orbán Viktort a Puskás Akadémia jövőjéről kérdezték

2026. április 29. 15:14

Orbán Viktort a PAFC helyzetéről kérdezték. A leköszönő miniszterelnök egyelőre nem foglalkozik a Puskás Akadémia jövőjével.

2026. április 29. 15:14
Orbán Viktor egyelőre nem foglalkozik a Puskás Akadémia helyzetével, jövőjével. A leköszönő miniszterelnököt a Fidesz választmányi ülése előtt faggatták.

A Puskás Akadémia jelenleg az NB I hatodik helyén áll
A Puskás Akadémia jelenleg az NB I hatodik helyén áll (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A PAFC jövőjét firtató kérdésre – amelyet azzal indokolt a riporter, hogy a klubot nagyrészt a Mészáros-csoport cégei támogatják, és gazdasági gondok esetén ez a forrás bedőlhet – Orbán így felelt:

Az elmúlt két hétben kisebb gondom is nagyobb volt, semhogy a Puskás Akadémiával foglalkozzak”

– idézte válaszát az Index.

Bajba kerülhet a Puskás Akadémia

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal. 

Ez évente mintegy 20 milliárd forintot hozott a sportágnak.

Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke nemrégiben közölte: „ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Egyes vélemények szerint a Puskás is ezek az együttesek közé tartozik, emiatt a következő hónapokban költségcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtania. Úgy tudni, már több hazai és külföldi játékosáért érdeklődés mutatkozik a piacon.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

optimista-2
2026. április 29. 16:13
Remélem Magyar Péter becsípődése nem a foci, hanem a sakk.
optimista-2
2026. április 29. 16:05
Akadémia.Aha. Oh szegény Széchenyi! Hair academy az usa-ban=fodrász szakképzés.
westend
2026. április 29. 15:52
a hazai foci állapotán egyébként jól követhető lesz majd a poloskaszekta rombolási potenciálja - hamarabb jönnek majd a látványos jelek, mint más területeken. Most hogy elárasztották (a jövőért aggódó többségi választóknak hála:) a T. Házat semmirekellő éhes percemberkékkel, sok fog múlni a habzsolási vágy kiteljesedésén és a pillanatnyi klikkes érdekeken. Mert a fasisztáktól a komcsikig terjedő halmaz érdekes harcokat fog felmutatni. Én a legtöbb hazai sportág vezetői helyében már ma elkezdenék aggódni.
za-firka
2026. április 29. 15:50
A Foci helyett majd megy a TAO a Pride-ra és a drag queenekhez.
