Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Puskás Akadémia Labdarúgó NB I Finnország

Honfitársait félti a finn lap a magyarországi választások után

2026. április 21. 08:59

Az egyik finn portál úgy fogalmaz, hogy a változás szele fúj Magyarországon, ami két, hazánkban futballozó honfitársukat is érintheti. Urho Nissilä és Mikael Soisalo egyaránt az NB I nyolcadik helyén álló Puskás Akadémia játékosa, az újság szerint a választások kimenetele miatt kérdésessé vált a jövőjük a felcsúti klubnál.

Többek között az Ilta Sanomat című finn lap is arról ír, hogy erősen kérdéses két, hazánkban focizó honfitársuk jövője a magyarországi választások után. 

VÉCSEI Bálint; SOISALO, Mikael, Puskás Akadémia, Felcsút, választások
A finnek szerint Mikael Soisalo (balra) jövője kérdésessé vált Felcsúton a magyar választások kimenetele miatt / Fotó: MTI/MTVA/ Bodnár Boglárka

Választások 2026: az állami pénzek kiesése veszélyeztet néhány csapatot

A portál úgy fogalmaz, hogy 

a változás szele fúj Magyarországon,

ami a Puskás Akadémia két labdarúgóját, Urho Nissilät és Mikael Soisalót is érintheti. A cikk megemlíti, hogy a 30 éves támadó középpályás Nissilä 2024 januárja óta áll a felcsútiak alkalmazásában, míg a 27 esztendős jobbszélső Soisalo hat hónappal később csatlakozott a klubhoz. Mindkét játékos piaci értékét 750 ezer euróra (271,30 millió forint mai árfolyamon) becsüli a mértékadó Transfermarkt szakportál. Az Ilta Sanomat azt pedzegeti, hogy nemcsak a két finn, hanem az összes PFLA-alkalmazott sorsa eldőlhet a közeljövőben. Ami a teljesítményüket illeti, tavaly még mindketten alapembernek számítottak és jó mutatókat is produkáltak. Urho Nissilä ugyanakkor a mostani évadban 7 meccsen 2 gólpasszt jegyzett, Mikael Soisalo pedig 21 mérkőzésen osztott ki 2 asszisztot, miközben gólt a jelenlegi kiírásban egyikük sem szerzett.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal. 

Ez évente mintegy 20 milliárd forintot hozott a sportágnak.

Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke nemrégiben közölte: „ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Egyes vélemények szerint a Puskás is ezek az együttesek közé tartozik, emiatt a következő hónapokban költségcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtania. Úgy tudni, már több hazai és külföldi játékosáért érdeklődés mutatkozik a piacon. 

A Puskás Akadémia jelenleg nyolcadik helyen áll az NB I-ben, a Magyar Kupában már kiesett, így egyik nemzetközi versenysorozatban sem indulhat a nyáron.

A Puskás Akadémia legutóbb 1–0-ra kikapott Pakson:

Nyitókép: pfla.hu

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
•••
2026. április 21. 09:15 Szerkesztve
Nyugalom. Urho Nissilä és Mikael Soisal is fel lesz szólítva, hogy mondjon le. Tevearcú Péter nem támogathat olyan sportot, amit Óbánlop támogatott. Ő éppen most dolgozza ki a telefondobálás -mint potenciális olimpiai szám - nemzetközi szabályait.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!