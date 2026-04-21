Honfitársait félti a finn lap a magyarországi választások után

ami a Puskás Akadémia két labdarúgóját, Urho Nissilät és Mikael Soisalót is érintheti. A cikk megemlíti, hogy a 30 éves támadó középpályás Nissilä 2024 januárja óta áll a felcsútiak alkalmazásában, míg a 27 esztendős jobbszélső Soisalo hat hónappal később csatlakozott a klubhoz. Mindkét játékos piaci értékét 750 ezer euróra (271,30 millió forint mai árfolyamon) becsüli a mértékadó Transfermarkt szakportál. Az Ilta Sanomat azt pedzegeti, hogy nemcsak a két finn, hanem az összes PFLA-alkalmazott sorsa eldőlhet a közeljövőben. Ami a teljesítményüket illeti, tavaly még mindketten alapembernek számítottak és jó mutatókat is produkáltak. Urho Nissilä ugyanakkor a mostani évadban 7 meccsen 2 gólpasszt jegyzett, Mikael Soisalo pedig 21 mérkőzésen osztott ki 2 asszisztot, miközben gólt a jelenlegi kiírásban egyikük sem szerzett.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal.

Ez évente mintegy 20 milliárd forintot hozott a sportágnak.

Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke nemrégiben közölte: „ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Egyes vélemények szerint a Puskás is ezek az együttesek közé tartozik, emiatt a következő hónapokban költségcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtania. Úgy tudni, már több hazai és külföldi játékosáért érdeklődés mutatkozik a piacon.