Honfitársait félti a finn lap a magyarországi választások után

Csányi Sándor a magyar foci jövőjéről beszélt – elárulta, sportellenes-e Magyar Péter
Az MLSZ elnöke szerint nehéz helyzetbe sodródhat néhány klub, ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a közvéleményt.
Az egyik finn portál úgy fogalmaz, hogy a változás szele fúj Magyarországon, ami két, hazánkban futballozó honfitársukat is érintheti. Urho Nissilä és Mikael Soisalo egyaránt az NB I nyolcadik helyén álló Puskás Akadémia játékosa, az újság szerint a választások kimenetele miatt kérdésessé vált a jövőjük a felcsúti klubnál.
A portál úgy fogalmaz, hogy
a változás szele fúj Magyarországon,
ami a Puskás Akadémia két labdarúgóját, Urho Nissilät és Mikael Soisalót is érintheti. A cikk megemlíti, hogy a 30 éves támadó középpályás Nissilä 2024 januárja óta áll a felcsútiak alkalmazásában, míg a 27 esztendős jobbszélső Soisalo hat hónappal később csatlakozott a klubhoz. Mindkét játékos piaci értékét 750 ezer euróra (271,30 millió forint mai árfolyamon) becsüli a mértékadó Transfermarkt szakportál. Az Ilta Sanomat azt pedzegeti, hogy nemcsak a két finn, hanem az összes PFLA-alkalmazott sorsa eldőlhet a közeljövőben. Ami a teljesítményüket illeti, tavaly még mindketten alapembernek számítottak és jó mutatókat is produkáltak. Urho Nissilä ugyanakkor a mostani évadban 7 meccsen 2 gólpasszt jegyzett, Mikael Soisalo pedig 21 mérkőzésen osztott ki 2 asszisztot, miközben gólt a jelenlegi kiírásban egyikük sem szerzett.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal.
Ez évente mintegy 20 milliárd forintot hozott a sportágnak.
Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét.
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke nemrégiben közölte: „ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Egyes vélemények szerint a Puskás is ezek az együttesek közé tartozik, emiatt a következő hónapokban költségcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtania. Úgy tudni, már több hazai és külföldi játékosáért érdeklődés mutatkozik a piacon.
A Puskás Akadémia jelenleg nyolcadik helyen áll az NB I-ben, a Magyar Kupában már kiesett, így egyik nemzetközi versenysorozatban sem indulhat a nyáron.
