Történelmi győzelem: még csak április eleje van, de máris bajnokot avattak Európa egyik legerősebb ligájában

Csodával érne fel, ha a magyarok által jól ismert csapat bejutna a Bajnokok Ligájába – de minden esélye megvan rá
Óriási bravúr lenne, ha kiharcolnák a BL-indulást.
Már április elején bajnokot avattak Hollandiában. Idén is a PSV lett az aranyérmes.
Öt forduló még hátravan az Európa egyik legerősebb labdarúgó-bajnokságaként számontartott holland liga (Eredivisie) 2025–2026-os kiírásából, de már most, április elején eldőlt, hogy idén is a PSV lesz az aranyérmes.
Az eindhoveniek hetek óta tetemes különbséggel vezetik a tabellát, ezen a hétvégén az Utrechtet győzték le 4–3-ra, s azzal, hogy a második helyezett Feyenoord vasárnap nem nyert a Volendam vendégeként (0–0), behozhatatlanná, 17 pontra nőtt az előnyük az élen.
Hollandiában ilyen hamar még egyetlen csapat sem gyűjtötte be a bajnoki címet. Az eddigi rekordot is a PSV tartotta, amely az 1977–1978-as szezonban április 8-án tette biztossá az elsőségét.
A PSV sorozatban harmadszor, összességében rekordot jelentő 27. alkalommal lett bajnok, így a következő idényben is szerepelhet a Bajnokok Ligája főtábláján. Az együttest 2023 óta Peter Bosz irányítja, aki korábban az Ajax, a Bayer Leverkusen és rövid ideig a Borussia Dortmund vezetőedzőjeként is dolgozott.
A szintén BL-indulást érő második és harmadik helyért még nagy csata várható
között.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Deák Dániel és Nógrádi György szerint az energiaellátásért folyó globális küzdelem újabb állomását láthatjuk a Török Áramlat elleni vajdasági robbantási kísérletben.