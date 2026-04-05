Történelmi győzelem: még csak április eleje van, de máris bajnokot avattak Európa egyik legerősebb ligájában

Öt forduló még hátravan az Európa egyik legerősebb labdarúgó-bajnokságaként számontartott holland liga (Eredivisie) 2025–2026-os kiírásából, de már most, április elején eldőlt, hogy idén is a PSV lesz az aranyérmes.

Az eindhoveniek hetek óta tetemes különbséggel vezetik a tabellát, ezen a hétvégén az Utrechtet győzték le 4–3-ra, s azzal, hogy a második helyezett Feyenoord vasárnap nem nyert a Volendam vendégeként (0–0), behozhatatlanná, 17 pontra nőtt az előnyük az élen.