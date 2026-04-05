Eredivisie Hollandia PSV Eindhoven

Történelmi győzelem: még csak április eleje van, de máris bajnokot avattak Európa egyik legerősebb ligájában

2026. április 05. 17:21

Már április elején bajnokot avattak Hollandiában. Idén is a PSV lett az aranyérmes.

Öt forduló még hátravan az Európa egyik legerősebb labdarúgó-bajnokságaként számontartott holland liga (Eredivisie) 2025–2026-os kiírásából, de már most, április elején eldőlt, hogy idén is a PSV lesz az aranyérmes.

Az eindhoveniek hetek óta tetemes különbséggel vezetik a tabellát, ezen a hétvégén az Utrechtet győzték le 4–3-ra, s azzal, hogy a második helyezett Feyenoord vasárnap nem nyert a Volendam vendégeként (0–0), behozhatatlanná, 17 pontra nőtt az előnyük az élen.

Hollandiában ilyen hamar még egyetlen csapat sem gyűjtötte be a bajnoki címet. Az eddigi rekordot is a PSV tartotta, amely az 1977–1978-as szezonban április 8-án tette biztossá az elsőségét.

A PSV sorozatban harmadszor, összességében rekordot jelentő 27. alkalommal lett bajnok, így a következő idényben is szerepelhet a Bajnokok Ligája főtábláján. Az együttest 2023 óta Peter Bosz irányítja, aki korábban az Ajax, a Bayer Leverkusen és rövid ideig a Borussia Dortmund vezetőedzőjeként is dolgozott.

 

A szintén BL-indulást érő második és harmadik helyért még nagy csata várható 

  • a Feyenoord (54 pont), 
  • a NEC Nijmegen (53), 
  • a Twente (50) 
  • és az Ajax (48)

között.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. április 05. 17:41
Az Ajax ilyen szar ?💩 Sírok....😪
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!