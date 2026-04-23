Hiába tiltakoztak, szétverték a tüntetést a rendőrök: a helyiek nyakán maradhat a sok migráns (VIDEÓ)

Szabályosan elszabadult a pokol Hollandiában. A rendőrség kedd este feloszlatott Loosdrechtben egy menekültellenes tüntetést – számolt be róla az NL Times.

A lap úgy tudja, hogy a tüntetők tűzijátékokat és köveket dobáltak a rendőrökre.

A rendőrség két embert letartóztatott a közrend megzavarása miatt. A történtek hátterével kapcsolatban azt lehet tudni, hogy a keddi már a második tüntetés volt. Körülbelül 300 ember gyűlt össze aznap este 8 óra körül az üres városházánál, hogy tiltakozzon az önkormányzat azon döntése ellen, amely engedélyezi egy ideiglenes menekültközpont létrehozását az épületben.