Hiába tiltakoztak, szétverték a tüntetést a rendőrök: a helyiek nyakán maradhat a sok migráns (VIDEÓ)

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Elszabadult a pokol Hollandiában.
Szabályosan elszabadult a pokol Hollandiában. A rendőrség kedd este feloszlatott Loosdrechtben egy menekültellenes tüntetést – számolt be róla az NL Times.
A lap úgy tudja, hogy a tüntetők tűzijátékokat és köveket dobáltak a rendőrökre.
A rendőrség két embert letartóztatott a közrend megzavarása miatt. A történtek hátterével kapcsolatban azt lehet tudni, hogy a keddi már a második tüntetés volt. Körülbelül 300 ember gyűlt össze aznap este 8 óra körül az üres városházánál, hogy tiltakozzon az önkormányzat azon döntése ellen, amely engedélyezi egy ideiglenes menekültközpont létrehozását az épületben.
A tiltakozó helyiek aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy menekültkérelmezők tartózkodjanak az épületben, mivel a környéken sportpályák találhatók, amelyeket gyermekek is gyakran látogatnak.
Körülbelül egy órával a tüntetés kezdete után avatkozott be a rohamrendőrség. Támadást indítottak, gumibotokat is használva a tüntetők ellen, és rendőrkutyákat vetettek be a csoport szétszórására.
Nyitókép: X
Az incidensről készült felvételt itt tudja megtekinteni: