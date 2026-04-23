04. 23.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
migránsprobléma demonstráció rendőrség hollandia

Fiatalok tüntettek a városukba telepített migránsok ellen: így verte meg őket a rendőrség

2026. április 23. 18:34

Fokozódó indulatok vezettek több napos tüntetéssorozathoz egy holland településen, ahol a helyiek az önkormányzati döntések ellen emelték fel a hangjukat. A migránsok elhelyezése körüli vita tömegeket vitt utcára, a demonstrációkat pedig végül az erőszakos rendőri fellépés zárta le.

A hollandiai Loosdrechtben egyre nő a feszültség a tervezett befogadóközpont miatt, ahová 110 fiatal férfi migráns elhelyezését tervezik. A migránsok érkezése miatt a helyiek attól tartanak, hogy az új helyzet alapjaiban változtatja meg a nyugodt, természetközeli település mindennapjait, ezért napokon keresztül utcára vonultak, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak.

Migránsok miatt robbant ki a tiltakozáshullám

A De Telegraaf beszámolója szerint a lakosság egy része már a kezdetektől elutasította a tervet, különösen azért, mert sokan csak utólag értesültek róla. A tájékoztatás módja komoly felháborodást váltott ki, egy helyi szóvivő így fogalmazott: 

Hazatérsz a nyaralásból, és hirtelen 110 menedékkérő költözik a szomszédodba.

A lakosok szerint ez nemcsak tiszteletlenség, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent. A tiltakozások gyorsan tömegeket mozgattak meg: már az első estén mintegy ötszáz ember gyűlt össze, miután egy háromezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtottak be a tervek ellen – írta a Dutch News.

A demonstrációk során a résztvevők transzparensekkel és jelszavakkal fejezték ki elégedetlenségüket, többen a polgármestert is élesen bírálták. 

A tüntetők szerint nem a segítségnyújtás ellen tiltakoznak, hanem az ellen, hogy a döntéshozók figyelmen kívül hagyják a helyiek véleményét és biztonsági aggályait.

Rendőri fellépés és eszkalálódó feszültség a migránsok miatt

A több napon át tartó demonstrációk végül erőszakba torkolltak. A De Telegraaf szerint szerda este a helyzet ismét elfajult, amikor egyes résztvevők tűzijátékot dobáltak a rendőrök felé. 

A hatóságok ezt követően keményen léptek fel, a polgármester pedig rendkívüli intézkedéseket vezetett be.

A Dutch News beszámolója alapján rohamrendőröket vezényeltek a helyszínre, hogy feloszlassák a tömeget. Az összecsapások során legalább egy rendőr megsérült, több embert őrizetbe vettek. A jelenlévők egy része menekülni kényszerült, miközben a rendfenntartók igyekeztek visszaszorítani a kialakult zavargásokat. A demonstrálók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a többség békésen kívánta hallatni a hangját. Egy helyi képviselő így fogalmazott: 

Vannak itt emberek, akik ukrán családokat fogadnak be. Azokon, akik segítségre szorulnak, valóban segíteni akarunk. De ez így nem biztonságos a nők és a gyerekek számára.

A kialakult helyzet miatt az önkormányzat végül úgy döntött, hogy elhalasztja a központ megnyitását. A döntés hátterében az áll, hogy a rendőrség nem tudta garantálni a biztonságot, különösen a közelgő ünnepi időszakban. A bíróság ugyanakkor engedélyezte a központ megnyitását, arra hivatkozva, hogy a humanitárius szempontok elsőbbséget élveznek. A helyiek viszont továbbra is kitartanak amellett, hogy aggályaikat nem vették kellő súllyal figyelembe, miközben a döntések közvetlenül az ő életüket érintik.

Nyitókép: Illusztráció / Nick Gammon / AFP

 

pollip
2026. április 23. 19:09
Ez akár mindegyik globalista magyar városra is igaz lesz.
VeressZoltán
2026. április 23. 19:09
Mocskos, mizantróp, rasszista banda! Méghogy biztonságban szeretnék tudni a nőket és gyerekeket! /Majd, amikor életerős férfiként te is rettegsz./
elcapo-3
2026. április 23. 19:07
Szektás barmok....ezt akarjátok nálunk is!
mreinstand-3
2026. április 23. 19:07
A “helyiek” nem egyenlő a köcsög holland újfasisztákkal
