Fiatalok tüntettek a városukba telepített migránsok ellen: így verte meg őket a rendőrség

Fokozódó indulatok vezettek több napos tüntetéssorozathoz egy holland településen, ahol a helyiek az önkormányzati döntések ellen emelték fel a hangjukat. A migránsok elhelyezése körüli vita tömegeket vitt utcára, a demonstrációkat pedig végül az erőszakos rendőri fellépés zárta le.
A hollandiai Loosdrechtben egyre nő a feszültség a tervezett befogadóközpont miatt, ahová 110 fiatal férfi migráns elhelyezését tervezik. A migránsok érkezése miatt a helyiek attól tartanak, hogy az új helyzet alapjaiban változtatja meg a nyugodt, természetközeli település mindennapjait, ezért napokon keresztül utcára vonultak, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak.
A De Telegraaf beszámolója szerint a lakosság egy része már a kezdetektől elutasította a tervet, különösen azért, mert sokan csak utólag értesültek róla. A tájékoztatás módja komoly felháborodást váltott ki, egy helyi szóvivő így fogalmazott:
Hazatérsz a nyaralásból, és hirtelen 110 menedékkérő költözik a szomszédodba.
A lakosok szerint ez nemcsak tiszteletlenség, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent. A tiltakozások gyorsan tömegeket mozgattak meg: már az első estén mintegy ötszáz ember gyűlt össze, miután egy háromezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtottak be a tervek ellen – írta a Dutch News.
A demonstrációk során a résztvevők transzparensekkel és jelszavakkal fejezték ki elégedetlenségüket, többen a polgármestert is élesen bírálták.
A tüntetők szerint nem a segítségnyújtás ellen tiltakoznak, hanem az ellen, hogy a döntéshozók figyelmen kívül hagyják a helyiek véleményét és biztonsági aggályait.
A több napon át tartó demonstrációk végül erőszakba torkolltak. A De Telegraaf szerint szerda este a helyzet ismét elfajult, amikor egyes résztvevők tűzijátékot dobáltak a rendőrök felé.
A hatóságok ezt követően keményen léptek fel, a polgármester pedig rendkívüli intézkedéseket vezetett be.
A Dutch News beszámolója alapján rohamrendőröket vezényeltek a helyszínre, hogy feloszlassák a tömeget. Az összecsapások során legalább egy rendőr megsérült, több embert őrizetbe vettek. A jelenlévők egy része menekülni kényszerült, miközben a rendfenntartók igyekeztek visszaszorítani a kialakult zavargásokat. A demonstrálók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a többség békésen kívánta hallatni a hangját. Egy helyi képviselő így fogalmazott:
Vannak itt emberek, akik ukrán családokat fogadnak be. Azokon, akik segítségre szorulnak, valóban segíteni akarunk. De ez így nem biztonságos a nők és a gyerekek számára.
A kialakult helyzet miatt az önkormányzat végül úgy döntött, hogy elhalasztja a központ megnyitását. A döntés hátterében az áll, hogy a rendőrség nem tudta garantálni a biztonságot, különösen a közelgő ünnepi időszakban. A bíróság ugyanakkor engedélyezte a központ megnyitását, arra hivatkozva, hogy a humanitárius szempontok elsőbbséget élveznek. A helyiek viszont továbbra is kitartanak amellett, hogy aggályaikat nem vették kellő súllyal figyelembe, miközben a döntések közvetlenül az ő életüket érintik.
Nyitókép: Illusztráció / Nick Gammon / AFP