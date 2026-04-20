Új hőse van Liverpoolnak, de közben megfeledkeznek az egyik magyarról

A Liverpool Echo újságírója, Paul Gorst a(z egyik) hétfői Facebook-bejegyzésében a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó liverpooli futballklub harmadik számú kapusát, Freddie Woodmant méltatta, aki az Everton ellen 2–1-re megnyert városi derbin debütált bajnoki mérkőzésen a Vörösök felnőttcsapatában, miután a hazaiak góljánál megsérülő Giorgi Mamardasvilit le kellett cserélni.

Pécsi Ármint (középen) harmadszor nevezték a Liverpool első csapatába hivatalos mérkőzésen (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

A szerző megjegyzi, a harmadik számú kapusnak általában annyi a feladata, hogy „elmegy az edzésekre, végigcsinálja a feladatokat és felveszi a fizetését, a meccseken nagyon ritkán vagy sosem kap szerepet, de amikor mégis, az azt jelenti, hogy vészhelyzet van”.