Új hőse van Liverpoolnak, de közben megfeledkeznek az egyik magyarról

Egyértelmű üzenetet küldött Szoboszlai Dominik – több mint 180 ezren értettek vele egyet
Tudja, mitől döglik a liverpooli légy.
Freddie Woodman vasárnap az Everton elleni derbin mutatkozott be bajnoki meccsen a Liverpoolban. A kispadon ott ült Pécsi Ármin is, akiről Arne Slot gyakorlatilag megfeledkezett a mérkőzés utáni nyilatkozata során.
A Liverpool Echo újságírója, Paul Gorst a(z egyik) hétfői Facebook-bejegyzésében a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó liverpooli futballklub harmadik számú kapusát, Freddie Woodmant méltatta, aki az Everton ellen 2–1-re megnyert városi derbin debütált bajnoki mérkőzésen a Vörösök felnőttcsapatában, miután a hazaiak góljánál megsérülő Giorgi Mamardasvilit le kellett cserélni.
A szerző megjegyzi, a harmadik számú kapusnak általában annyi a feladata, hogy „elmegy az edzésekre, végigcsinálja a feladatokat és felveszi a fizetését, a meccseken nagyon ritkán vagy sosem kap szerepet, de amikor mégis, az azt jelenti, hogy vészhelyzet van”.
Gorst kiemeli, Woodmant tavaly nyáron elsősorban azért szerződtette a Liverpool, hogy a Bajnokok Ligájában megfeleljen a hazai játékosok mennyiségére vonatkozó követeléseknek, vasárnap azonban be kellett dobni a mélyvízbe a Premier League-ben, és az előtte adódó feladatot meg is oldotta.
Woodman ezt megelőzően csak egy Ligakupa-mérkőzésen védett a Vörösök első csapatában, és ha Mamardasvili a következő találkozóig felépül – amelyet szombaton a Crystal Palace-szal vívnak Szoboszlaiék –, akkor vélhetően ismét a kispadon találja majd magát.
Az Everton elleni meccskeretben ott volt Pécsi Ármin is, Arne Slot vezetőedző azonban egyértelműen Woodmant tekinti harmadik számú kapusnak, sőt a meccs utáni nyilatkozata alapján olyan, mintha meg is feledkezett volna a magyar kapuvédőről.
„Mamardasvilit kórházba szállították, mert úgy tűnt, és az orvosok is azt mondták, hogy nagy, nyílt seb volt a lábán. Ám látszólag nem lesz hosszú távú a sérülés, úgyhogy meglátjuk, talán már a következő héten bevethető lesz.
Szinte minden poszton voltak már problémáink, és most két kapusunk is kiesett (Alisson a másik hiányzó – a szerk.). Így még jó, hogy kapusból három is van nálunk, mert jellemzően jobbhátvédből, centerből vagy balszélsőből nincs három, most viszont olyan poszton történt a baj, ahol van három játékosunk”
– idézte a holland szakembert a Magyar Nemzet.
Ebben a sorban lenne a negyedik Pécsi, akit – az Everton ellenivel együtt – eddig háromszor neveztek a Liverpool meccskeretébe ebben az idényben.
