Most nem felejtette el Slot, hogy van egy harmadik magyar játékosa

Új hőse van Liverpoolnak, de közben megfeledkeznek az egyik magyarról
Arne Slot szavaiból nem arra lehet következtetni, hogy a jövőben számolna vele.
A Crystal Palace elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző pozitívan nyilatkozott Pécsi Árminról.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédőként az ötödik helyen álló Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a hétvégi, Crystal Palace elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón részletesen beszélt csapata kapushelyzetéről – írja az Origo.
A holland szakember megerősítette, hogy Giorgi Mamardashvili biztosan nem lesz bevethető a közelgő Premier League-meccsen. Alisson Becker állapotával kapcsolatban pedig óvatosan fogalmazott:
a sérüléséből visszatérő brazil kapus ugyan közel áll a játékhoz, de egyelőre még kérdéses, hogy a hétvégén már pályára léphet-e.
„Alisson közel van a visszatéréséhez, meglátjuk, hogy a holnap túl korai-e” – nyilatkozta Slot.
A hiányzók miatt a 47 éves tréner szerint nagyobb szerep juthat a harmadik számú hálóőr, Freddie Woodman számára, aki már a múlt heti, Everton elleni bajnokin bemutatkozott. Ezen a találkozón a keretben helyet kapott a fiatal magyar kapus, Pécsi Ármin is, akiről a Liverpool szakvezetője mintha elfeledkezett volna – eddig. „Még jó, hogy kapusból három is van nálunk, mert jellemzően jobbhátvédből, centerből vagy balszélsőből nincs annyi” – fogalmazott a Vörösök mestere a városi derbit követően.
A holland edző pénteki sajtótájékoztatóján már külön kiemelte Pécsi Ármin képességeit is. „Természetesen holnap is a kispadon lesz. (...) Rendkívül magabiztosan bánik a labdával, nagyon jó ösztönökkel rendelkezik a futballhoz, és kiválóan olvassa a játékot. Látja, hová érkezhet a lövés, ezt pedig nagyon szeretem.
Ha holnap pályára kell lépnie, akkor nyugodt leszek”
– fogalmazott.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Pécsi Ármin iránt nemzetközi érdeklődés is mutatkozik: sajtóhírek szerint a spanyol élvonalban szereplő Sevilla már be is jelentkezett érte. Egy esetleges átigazolás azonban nagyban függ attól, hogy a klub megőrzi-e helyét a La Liga mezőnyében.
