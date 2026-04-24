Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
kapus liverpool crystal palace premier league arne slot pécsi ármin

Most nem felejtette el Slot, hogy van egy harmadik magyar játékosa

2026. április 24. 11:51

A Crystal Palace elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző pozitívan nyilatkozott Pécsi Árminról.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédőként az ötödik helyen álló Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a hétvégi, Crystal Palace elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón részletesen beszélt csapata kapushelyzetéről – írja az Origo.

A holland szakember megerősítette, hogy Giorgi Mamardashvili biztosan nem lesz bevethető a közelgő Premier League-meccsen. Alisson Becker állapotával kapcsolatban pedig óvatosan fogalmazott: 

a sérüléséből visszatérő brazil kapus ugyan közel áll a játékhoz, de egyelőre még kérdéses, hogy a hétvégén már pályára léphet-e.

„Alisson közel van a visszatéréséhez, meglátjuk, hogy a holnap túl korai-e” – nyilatkozta Slot.

A hiányzók miatt a 47 éves tréner szerint nagyobb szerep juthat a harmadik számú hálóőr, Freddie Woodman számára, aki már a múlt heti, Everton elleni bajnokin bemutatkozott. Ezen a találkozón a keretben helyet kapott a fiatal magyar kapus, Pécsi Ármin is, akiről a Liverpool szakvezetője mintha elfeledkezett volna – eddig. „Még jó, hogy kapusból három is van nálunk, mert jellemzően jobbhátvédből, centerből vagy balszélsőből nincs annyi” – fogalmazott a Vörösök mestere a városi derbit követően.

A holland edző pénteki sajtótájékoztatóján már külön kiemelte Pécsi Ármin képességeit is. „Természetesen holnap is a kispadon lesz. (...) Rendkívül magabiztosan bánik a labdával, nagyon jó ösztönökkel rendelkezik a futballhoz, és kiválóan olvassa a játékot. Látja, hová érkezhet a lövés, ezt pedig nagyon szeretem. 

Ha holnap pályára kell lépnie, akkor nyugodt leszek” 

– fogalmazott.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Pécsi Ármin iránt nemzetközi érdeklődés is mutatkozik: sajtóhírek szerint a spanyol élvonalban szereplő Sevilla már be is jelentkezett érte. Egy esetleges átigazolás azonban nagyban függ attól, hogy a klub megőrzi-e helyét a La Liga mezőnyében.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!