Most nem felejtette el Slot, hogy van egy harmadik magyar játékosa

A holland edző pénteki sajtótájékoztatóján már külön kiemelte Pécsi Ármin képességeit is. „Természetesen holnap is a kispadon lesz. (...) Rendkívül magabiztosan bánik a labdával, nagyon jó ösztönökkel rendelkezik a futballhoz, és kiválóan olvassa a játékot. Látja, hová érkezhet a lövés, ezt pedig nagyon szeretem.

Ha holnap pályára kell lépnie, akkor nyugodt leszek”

– fogalmazott.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Pécsi Ármin iránt nemzetközi érdeklődés is mutatkozik: sajtóhírek szerint a spanyol élvonalban szereplő Sevilla már be is jelentkezett érte. Egy esetleges átigazolás azonban nagyban függ attól, hogy a klub megőrzi-e helyét a La Liga mezőnyében.