Fokozódik a dráma Angliában: az év kapushibája ellenére is Manchesterben ünnepelnek (VIDEÓ)

Dráma Liverpoolban: a mérföldkőhöz érkező Szoboszlai kulcsszerepet vállalt csapata történelmi győzelmében
A magyar válogatott csapatkapitánya lett az egyik hős.
Elképesztő rangadó volt! A Manchester City legyőzte otthon az Arsenalt, és ezzel teljesen nyílttá tette a bajnokságot.
A Manchester City hazai pályán 2–1-re legyőzte a listavezető Arsenalt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójának csúcsrangadóján. Mindez azt jelenti, hogy vesztett pontok tekintetében ugyanúgy áll a két csapat.
Nem akármilyen hétvége ez Angliában!
Utóbbi a bajnoki cím szempontjából bírt hatalmas jelentőséggel. A bajnokságot október óta vezető Ágyúsok az utóbbi időszakban visszaestek, és több tétmérkőzést is elveszítettek. Ennek eredményeként a City visszaszállt a versenybe, így hatalmas tétje volt a vasárnapi csúcsrangadónak.
A vezetést már a 16. percben megszerezték a hazaiak, Rayan Cherki fantasztikus gólt lőtt. Sokáig viszont nem örülhettek a vezetésüknek, ugyanis Gianluigi Donnarumma hatalmasat hibázott hátul, belerúgta a labdát Kai Havertzbe, ami a kapuban kötött ki.
A 65. percben aztán Erling Haaland révén ismét előnybe került a City, és bár az Arsenalnak bőven volt lehetősége egyenlíteni, maradt a 2–1-es eredmény.
Továbbra is az Arsenal vezeti a bajnokságot, viszont előnye már csak úgy hárompontos, hogy a rivális egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Ha a City jövő szerdán legyőzi az utolsó előtti Burnley-t, akkor az élre áll.
Az Ágyúsok dolgát tovább nehezíti, hogy a Bajnokok Ligájában is van még jelenése, míg a manchesteriek az FA-kupában állnak.
Bár lélektanilag nagy előnybe került a City, a manchesterieknek jóval nehezebb a sorsolásuk. Egyes fogadóirodák szerint viszont már Pep Guardiola együttese számít a favoritnak: 1,62-es szorzója van a végső győzelemre, míg az Arsenalnak már 2,20.
Nyitókép: Darren Staples/AFP
