Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Rayan Cherki Manchester City Anglia Gianluigi Donnarumma Arsenal Premier League Erling Haaland

Fokozódik a dráma Angliában: az év kapushibája ellenére is Manchesterben ünnepelnek (VIDEÓ)

2026. április 19. 19:50

Elképesztő rangadó volt! A Manchester City legyőzte otthon az Arsenalt, és ezzel teljesen nyílttá tette a bajnokságot.

A Manchester City hazai pályán 2–1-re legyőzte a listavezető Arsenalt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójának csúcsrangadóján. Mindez azt jelenti, hogy vesztett pontok tekintetében ugyanúgy áll a két csapat.

Haaland góljai még aranyét érhetnek a Manchester Citynek (Fotó: Darren Staples/AFP)

Nem akármilyen hétvége ez Angliában!

  • Szombaton Chelsea–Manchester United rangadót,
  • vasárnap Everton–Liverpool derbit,
  • majd Manchester City–Arsenal csúcsrangadót rendeztek.

Utóbbi a bajnoki cím szempontjából bírt hatalmas jelentőséggel. A bajnokságot október óta vezető Ágyúsok az utóbbi időszakban visszaestek, és több tétmérkőzést is elveszítettek. Ennek eredményeként a City visszaszállt a versenybe, így hatalmas tétje volt a vasárnapi csúcsrangadónak.

Győzött a Manchester City

A vezetést már a 16. percben megszerezték a hazaiak, Rayan Cherki fantasztikus gólt lőtt. Sokáig viszont nem örülhettek a vezetésüknek, ugyanis Gianluigi Donnarumma hatalmasat hibázott hátul, belerúgta a labdát Kai Havertzbe, ami a kapuban kötött ki.

A 65. percben aztán Erling Haaland révén ismét előnybe került a City, és bár az Arsenalnak bőven volt lehetősége egyenlíteni, maradt a 2–1-es eredmény.


Mit jelent ez a tabellán?

Továbbra is az Arsenal vezeti a bajnokságot, viszont előnye már csak úgy hárompontos, hogy a rivális egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Ha a City jövő szerdán legyőzi az utolsó előtti Burnley-t, akkor az élre áll.

Az Ágyúsok dolgát tovább nehezíti, hogy a Bajnokok Ligájában is van még jelenése, míg a manchesteriek az FA-kupában állnak.

Az Arsenal hátralévő bajnokijai

  • Newcastle United (otthon)
  • Fulham (otthon)
  • West Ham United (idegenben)
  • Burnley (otthon)
  • Crystal Palace (idegenben)

A Manchester City hátralévő bajnokijai

  • Burnley (idegenben)
  • Everton (idegenben)
  • Brentford (otthon)
  • AFC Bournemouth (idegenben)
  • Aston Villa (otthon)

Bár lélektanilag nagy előnybe került a City, a manchesterieknek jóval nehezebb a sorsolásuk. Egyes fogadóirodák szerint viszont már Pep Guardiola együttese számít a favoritnak: 1,62-es szorzója van a végső győzelemre, míg az Arsenalnak már 2,20.

Nyitókép: Darren Staples/AFP

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!