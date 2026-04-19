Fokozódik a dráma Angliában: az év kapushibája ellenére is Manchesterben ünnepelnek (VIDEÓ)

Győzött a Manchester City

A vezetést már a 16. percben megszerezték a hazaiak, Rayan Cherki fantasztikus gólt lőtt. Sokáig viszont nem örülhettek a vezetésüknek, ugyanis Gianluigi Donnarumma hatalmasat hibázott hátul, belerúgta a labdát Kai Havertzbe, ami a kapuban kötött ki.

A 65. percben aztán Erling Haaland révén ismét előnybe került a City, és bár az Arsenalnak bőven volt lehetősége egyenlíteni, maradt a 2–1-es eredmény.