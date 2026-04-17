Ez a közös a magyar válogatottban és az Arsenalban – Szántai Levente sportpszichológus a Mandinernek

Tovább tart az átok: Haaland beérte Szoboszlait, megfricskázták a PL-listavezetőt a kupadöntőben
Kilencedik alkalommal emelhette magasba a Ligakupa-trófeát a Manchester City.
Jön a csúcsrangadó a Premier League-ben. Az Arsenal még mindig vezeti az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot, de az elmúlt mérkőzéseken több vereséget is összeszedett, és megtörni látszik.
Vasárnap csúcsrangadót rendeznek Angliában: az éllovas Arsenal a vesztett pontok tekintetében három egységgel mögötte álló Manchester City otthonába látogat az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában. Az Ágyúsok szinte az egész idényben kényelmes előnyben vezették a PL-t, ám az utóbbi meccseken valami megváltozott, sebezhetővé váltak, így könnyen megtörténhet, hogy ezúttal sem tudnak felülni a trónra, és sorozatban negyedszer is „csak” ezüstérmesek lesznek.
Egy kis túlzással az egész futballvilág azt figyeli, hogy az Arsenal ismét lemarad-e a bajnoki címről. Az elmúlt három idényben mindig a második helyen végzett, és mindegyik ezüstérmet nagy csalódásként élhette meg.
A 2022–2023-as kiírásban az Arsenal lett az a csapat, amely a legtöbb napot töltötte a PL élén anélkül, hogy megnyerte volna, szám szerint 248-at. A következőben hatalmas versenyfutásban volt a Manchester Cityvel, de Pep Guardiola együttese óriásit hajrázott, és nem hibázott. A legutóbbi második hely pedig azért fájhat az Ágyúsoknak, mert bár ezúttal sikerült megelőzni a manchesterieket, az új vezetőedző, Arne Slot által irányított Liverpool mindenkit meglepett, és magabiztos elsőséget aratott.
Előzetesen a mostani évadban is az Arsenal számított az egyik főesélyesnek, amely a nyáron alaposan megerősíttette, kibővítette a keretét. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a védekezése még egy szintet lépett, miközben a pontrúgások, rögzített játékhelyzetek után továbbra nagyon hatékony maradt. A gárda október vége óta vezeti a bajnokságot, közben pedig a Bajnokok Ligája-alapszakaszt hibátlan mérleggel zárta az első helyen. A szakértők szerint a világ egyik legerősebb csapata lett.
Az utóbbi mérkőzéseken viszont valami megváltozott, megtörni látszik az együttes: a Manchester Cityvel szemben elbukta az Angol Ligakupa-döntőt, aztán kiesett egy másodosztályú rivális ellen az FA-kupában, a Premier League-ben pedig legutóbb meglepő hazai vereséget szenvedett a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouthtól.
Bár a BL-ben a Sportingon túljutva elődöntőbe jutott, nem azt a teljesítményt látjuk a londoniaktól, mint amit az idény első felében. A bajnokságban úgy hatpontos az előnyük a Cityvel szemben, hogy a rivális eggyel kevesebbet játszott, vagyis, ha elveszítik a vasárnapi rangadót, akkor vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állnak. A mentális folyamatokról Szántai Levente sport szakpszichológussal, korábbi élvonalbeli kapussal beszélgettünk.
Kilencedik alkalommal emelhette magasba a Ligakupa-trófeát a Manchester City.
Milyen módszerek vannak arra egy ilyen klubnál, hogy ezt a negatív spirált megszakítsa?
A sportpszichológia az egyik módszer, ami segítheti a kilépést ilyen jellegű negatív mentális folyamatokból. Ebben a konkrét esetben érdemes csapatfoglalkozás során átbeszélni a játékosok félelme mögött meglévő okokat, illetve ennek mentén közös megküzdési stratégiákat kidolgozni. Az ijedtség természetes reakció, amikor egy jövőbeli várható baj bekövetkeztétől félünk.
Ebből adódóan a félelemmel való mentális munka felszabadult játékot eredményezhet nyomással teli téthelyzetben.
Mekkora szerepe és felelőssége van a sportpszichológusnak ezt a folyamatot megállítani, átfordítani? Mit tud tenni, mit tud mondani a játékosoknak, az edzőnek?
A csapatfoglalkozás ebben az esetben krízis intervencióként tekinthető, ami a kialakult negatív helyzet megállítására irányul. Viszont a tudatos mentális munka már prevenciós jelleggel korábban elindulhat, ideális esetben az idény elején. A sportpszichológus szerepe és felelőssége mellett ehhez a folyamathoz a szakmai stáb nyitottsága is kulcsfontosságú.
Továbbá érdemes a vezéregyéniségekkel egyénileg is dolgozni, akik a nehezebb periódusokon teljesítményükkel átlendíthetik a csapatot. A sportpszichológus feladata az is lehet, hogy ezeknek a játékosoknak a mentális stabilitását monitorozza.
Vannak, akik azt gondolják, Mikel Artetával van a baj, és hiányzik belőle valami, hogy nagy sikert tudjon elérni az Arsenallal.
Ahhoz, hogy a sportpszichológus hatékonyan tudjon együtt dolgozni a csapattal, lényeges az edző bizalma is ezen a szakterületen és a szakember felé is. Szakmai praxisom során azt tapasztalom, hogy a csapat az edző tükre. Amikor egy edző eljut oda, hogy a saját személyiségfejlődése érdekében sportpszichológussal dolgozzon, egyre integráltabbá válik.
Ebben a konkrét esetben véleményem szerint Artetának is szükséges felismernie a saját felelősségét és ezt nyíltan kommunikálni a csapat felé. Ebből adódóan közös felelősségvállalás jelenik meg, ami a csapat előrelépését eredményezheti.
Arra, hogy egy csapat vezet a bajnokság vége felé, talán előre fel lehet rá mentálisan készülni. Hogyan lehet rávezetni a játékosokat, edzőt arra, hogy ne ijedjenek meg a sikertől, ne veszítsék el az önbizalmukat, amikor nő a nyomás?
Az optimális teljesítmény zónát akadályozza a túlzott önbizalom és az önbizalom alacsony szintje is, ezért cél a bajnokság során az optimális önbizalom kialakítása és fenntartása. Ez egyéni és csapat szinten is értendő. Az Arsenal esetében korábbi negatív élmények is közre játszhatnak a jelenlegi helyzet kialakulásában.
Lényeges ilyenkor a bajnokság megnyerése helyett a következő lépésre fókuszálni, jelen esetben a Manchester City elleni idegenbeli mérkőzésre megfelelő mentális meccstervet kidolgozva.
Milyen csapatépítő programok lehetnek hasznosak ilyenkor, mennyire van lehetőség ilyenekre ebben a feszített tempóban?
Azt gondolom, ilyen esetekben már egy őszinte beszélgetés is hasznos lehet, ahol a játékosok és edzők megfogalmazzák az adott problémával kapcsolatos gondolataikat és érzéseiket. Közösen kidolgozva a megoldásokat nő az elkötelezettség, a felelősségvállalás, ami aktivitásban teljesedik ki.
Hosszabb, akár egész napos csapatépítő programokra inkább felkészülési időszakokban, válogatott szünetekben kerülhet sor. Az is tény, hogy ezen a szinten a játékosoknak három naponta mérkőzésük van, így közös programokat legfeljebb a szállodai együttlét során lehet szervezni.
Bizonyos szempontból a magyar válogatott is hasonló helyzetben van, mert 40 éve nem tud kijutni a világbajnokságra. Most az írek ellen az utolsó pillanatokban bukta el a pótselejtezőt. A magyar sportági szövetség ki is nevezett egy sportpszichológust a csapat mellé, hogy legközelebb ilyen ne fordulhasson elő. Mit gondol erről, mit tud tenni ennek érdekében egy szakember?
Jó döntésnek tartom sportpszichológus bevonását. Véleményem szerint a magyar válogatott túl akarta élni az írek elleni mérkőzést, ahelyett, hogy azt meg akarta volna élni annak érzelmi töltetével. Ennek már korábban is voltak jelei a selejtezősorozat során.
Mind a magyar válogatott, mind az Arsenal esetében sportpszichológiai szempontból lényeges a félelemmel való tudatos érzelmi munka és ennek következő lépése, azaz megfelelő mentális stratégiák kidolgozása.
Nyitókép: Glyn Kirk/AFP
