Ez a közös a magyar válogatottban és az Arsenalban – Szántai Levente sportpszichológus a Mandinernek

Előzetesen a mostani évadban is az Arsenal számított az egyik főesélyesnek, amely a nyáron alaposan megerősíttette, kibővítette a keretét. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a védekezése még egy szintet lépett, miközben a pontrúgások, rögzített játékhelyzetek után továbbra nagyon hatékony maradt. A gárda október vége óta vezeti a bajnokságot, közben pedig a Bajnokok Ligája-alapszakaszt hibátlan mérleggel zárta az első helyen. A szakértők szerint a világ egyik legerősebb csapata lett.

Az utóbbi mérkőzéseken viszont valami megváltozott, megtörni látszik az együttes: a Manchester Cityvel szemben elbukta az Angol Ligakupa-döntőt, aztán kiesett egy másodosztályú rivális ellen az FA-kupában, a Premier League-ben pedig legutóbb meglepő hazai vereséget szenvedett a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouthtól.



Bár a BL-ben a Sportingon túljutva elődöntőbe jutott, nem azt a teljesítményt látjuk a londoniaktól, mint amit az idény első felében. A bajnokságban úgy hatpontos az előnyük a Cityvel szemben, hogy a rivális eggyel kevesebbet játszott, vagyis, ha elveszítik a vasárnapi rangadót, akkor vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állnak. A mentális folyamatokról Szántai Levente sport szakpszichológussal, korábbi élvonalbeli kapussal beszélgettünk.