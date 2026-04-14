Praktikus magyar megoldással példálóznak Olaszországban

Marco Rossi segíthet megreformálni az olasz futballt? Magyar példát ajánlott hazájának az újjáépítéshez
Szerinte a játékosoknak nagyobb a felelősségük, mint az edzőknek.
A korábbi gólkirály egy magyarországi jó gyakorlatot is az olasz szövetség figyelmébe ajánlott. Jó hasznát vehetik a magyarszabálynak.
Akik követik a hazai futballt, jól ismerhetik Davide Lanzafame nevét. A Honvéd és a Fradi színeiben kétszeres magyar bajnok és NB I-es gólkirály olasz támadót szakértőként kérdezték hazájában, egyik válaszában pedig egy magyarországi jó gyakorlatot, a magyarszabályt is az olasz szövetség figyelmébe ajánlotta.
A Juventus nevelésű, szép reményű csatár elmondta a véleményét az olasz futball jelenének problémáiról, miután
a nemzeti válogatott a vb-playoffban alulmaradt Bosznia-Hercegovina válogatottjával szemben,
így zsinórban harmadszor kénytelen elfogadni a tényt, hogy nem jutott ki a világbajnokságra.
„A Juventus edzőjének, Luciano Spallettinek a szavai nagyon érdekesek: egyetértek azzal, hogy hasznos lenne a fiatal játékosok kötelező használata. Én magam is játszottam Magyarországon, ahol akkor ez nem volt előírás, de jelentős anyagi támogatások jártak a kluboknak a fiatal játékosok bevetésére.
Ez egy igazán praktikus ötlet lehetne Olaszországban is, amely lehetővé tenné a sokszor csak az alacsonyabb ligákban lévő, ifiből kiöregedett tehetségeknek, hogy megtegyék a következő lépést.
Ez hasznos lehetőséget jelentene arra nézve is, hogy fejlődésükből az olasz válogatott is tudna profitálni. Mindezek mellett az ilyen elképzelések néha ütköznek a realitásokkal, így egyértelműen meg kell vitatni ennek pontos részleteit a szövetséggel, vagy akár az UEFA-val, hogy mindez milyen formában valósítható meg” – jelentette ki Lanzafame a Supernewsnak, amelyet a csakfoci.hu szemlézett.
Mint ismert, a hazai labdarúgó élvonalban nagy vihart kavart „magyarszabály” szerint egyszerre legalább öt magyar játékost kell játszatni az NB I-ben, közülük pedig legalább egynek az U21-es korosztályt kell képviselnie, hogy a „fiatalszabály” is teljesüljön. Ezzel szeretnék ösztönözni a klubokat a saját utánpótlás minőségi nevelésére és szerepeltetésére.
