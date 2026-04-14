utánpótlás Davide Lanzafame Olaszország szabály

Praktikus magyar megoldással példálóznak Olaszországban

2026. április 14. 16:24

A korábbi gólkirály egy magyarországi jó gyakorlatot is az olasz szövetség figyelmébe ajánlott. Jó hasznát vehetik a magyarszabálynak.

2026. április 14. 16:24
null

Akik követik a hazai futballt, jól ismerhetik Davide Lanzafame nevét. A Honvéd és a Fradi színeiben kétszeres magyar bajnok és NB I-es gólkirály olasz támadót szakértőként kérdezték hazájában, egyik válaszában pedig egy magyarországi jó gyakorlatot, a magyarszabályt is az olasz szövetség figyelmébe ajánlotta.

A Juventus nevelésű, szép reményű csatár elmondta a véleményét az olasz futball jelenének problémáiról, miután

Lanzafame a magyarszabályról

„A Juventus edzőjének, Luciano Spallettinek a szavai nagyon érdekesek: egyetértek azzal, hogy hasznos lenne a fiatal játékosok kötelező használata. Én magam is játszottam Magyarországon, ahol akkor ez nem volt előírás, de jelentős anyagi támogatások jártak a kluboknak a fiatal játékosok bevetésére.

Ez egy igazán praktikus ötlet lehetne Olaszországban is, amely lehetővé tenné a sokszor csak az alacsonyabb ligákban lévő, ifiből kiöregedett tehetségeknek, hogy megtegyék a következő lépést.

Ez hasznos lehetőséget jelentene arra nézve is, hogy fejlődésükből az olasz válogatott is tudna profitálni. Mindezek mellett az ilyen elképzelések néha ütköznek a realitásokkal, így egyértelműen meg kell vitatni ennek pontos részleteit a szövetséggel, vagy akár az UEFA-val, hogy mindez milyen formában valósítható meg” – jelentette ki Lanzafame a Supernewsnak, amelyet a csakfoci.hu szemlézett.

Mint ismert, a hazai labdarúgó élvonalban nagy vihart kavart „magyarszabály” szerint egyszerre legalább öt magyar játékost kell játszatni az NB I-ben, közülük pedig legalább egynek az U21-es korosztályt kell képviselnie, hogy a „fiatalszabály” is teljesüljön. Ezzel szeretnék ösztönözni a klubokat a saját utánpótlás minőségi nevelésére és szerepeltetésére.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. április 14. 18:43
Mostantól biztosan kevesebb lesz a lóvé. Vagyis érvényesülhet az a szabály, hogy ha valami nem megy sok pénzből, akkor oldjuk meg kevesebből. Persze lehet, hogy a kevesebb pénz pont az fiatabb és olcsóbb focisták beépítését és eladását fogja preferálni. Vagy épp különböző mutyikra szorítja majd a klubokat mint régen. Ha valami akkor ez biztosan változni fog.
gullwing
2026. április 14. 16:32
Egy játékos a képességei alapján kerüljön be egy csapatba, ne azért mert muszáj betenni.... Meg kell nézni a válogatottat, alig van benn olyan aki NB 1-ben játszik... Mert ha már egy csöppet is tehetséges elviszik külföldi klubbók, néha az ottani másodosztályba... Itthon még az angol, spanyol, olasz, német ( és még sorolhatnánk) második liga bérezésével sem tudunk versenyezni...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!