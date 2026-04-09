Marco Rossi segíthet megreformálni az olasz futballt? Magyar példát ajánlott hazájának az újjáépítéshez

„Ha hibát kell kiemelni, akkor az a szövetség elnökének döntése volt” – Marco Rossi szerint novemberig kiváló munkát végzett
Olaszország nehezen emészti meg, hogy megint lemarad a labdarúgó-világbajnokságról. Szakértők véleményét kérik ki, mitől emelkedhetne fel újra az olasz futball – köztük Marco Rossi magyar szövetségi kapitányét is.
Nem meglepő, hogy Olaszországban nagyon nehezen teszi túl magát azon a közvélemény, hogy labdarúgó-válogatottjuk sorozatban harmadik alkalommal nem jutott ki a világbajnokságra. Folyamatosan próbálják megfejteni az okokat és az előrelépés lehetőségét, és ehhez már nem először kérték segítségül a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit.
Egy korábbi interjúban a tréner arról beszélt, hogy végső soron a szövetség első embere a felelős a búcsúért, mert nem hagyta dolgozni Luciano Spallettit a kispadon, és a jóval tapasztalatlanabb Gennaro Gattusóra bízta rá a nemzeti együttes vezetését. Ezúttal a Radio Kiss Kiss Napoli rádióállomás Radio Goal című műsorában arról kérdezték: egyébként mennyire tartja felelősnek Gattusót a kudarcért.
Nem lát esélyt arra, hogy hazájában dolgozzon.
„Nem lehet teljes mértékben rá hárítani a felelősséget” – mondja el kollégájáról Rossi. – „A modern futballban óriási felelősséget tesznek az edzőkre, akiknek meg is van a jelentőségük, de végső soron a pályán a játékosok és az ő képességeik jelentik a különbséget, ahogy ez mindig is volt.
Úgyhogy azt mondanám, az edzők felelőssége kisebb, mint a játékosoké.
Azt továbbra sem értem, hogy a klubjaikban gyakran nemzetközi szinten is jól teljesítő olasz labdarúgók miért nem tudják ugyanazt a szintet hozni a válogatottban.”
Rossi szerint ez egy nagyon összetett probléma, amire biztosan nem az edzőváltás a megoldás.
Az olasz válogatott generációváltásáról is beszélgettek, amire a szakember a Magyar Labdarúgó-szövetség „magyarszabályát” hozta fel példaként, vagyis, hogy a bajnoki mérkőzéseken öt hazai játékosnak, köztük egy U21-es fiatalnak végig a pályán kell lennie a támogatás maximális lehívásához.
Köthetnének egy ilyen megállapodást az olasz klubok és a szövetség, ami kimondja, hogy két U21-es játékosnak folyamatosan játszania kell minden olasz csapat kezdő tizenegyében. Így több lehetőséget kapnának az ígéretes olasz fiatalok, és hozzászoknának a felnőtt futballhoz.”
Rossi szerint minőségi változás csak akkor következhet be, ha a fiatalok nem csak a saját korosztályukkal versengenek, hanem az idősebb játékosokkal is. A tréner szerint Magyarország is remek példa arra, hogy a strukturális reformok segíthetnek a tehetségek fejlesztésében.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás