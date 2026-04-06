„Ha hibát kell kiemelni, akkor az a szövetség elnökének döntése volt” – Marco Rossi szerint novemberig kiváló munkát végzett

„Egy dolgot szeretnék kiemelni: Magyarországon a stábommal novemberig kiváló munkát végeztünk. Sajnos néhány másodpercen múlt, hogy nem jutottunk pótselejtezőbe, pedig ez reális cél volt. A csoportban egyértelműen a második legjobb csapat voltunk Portugália mögött. Végül a saját hibáink miatt maradtunk le, és ez a magyarok húsz-huszonöt százalékának nem tetszett. A futballmemória mindenhol rövidtávú. Bár hosszú szerződésem van és a szövetség támogatását élvezem, ebben a szakmában mindig látni kell, mi történik körülöttünk. Az évek során több ajánlatot is kaptam, még a Premier League-ből is, de Olaszországból egyszer sem. Ezt megértem: inkább fiatal edzőkben gondolkodnak, én már nem tartozom közéjük, a tapasztaltabbaknál pedig elvárás a Serie A-s múlt, amivel nem rendelkezem.

Ha egy vezető helyébe képzelem magam, Marco Rossi szerződtetése kockázatos döntés lenne, hacsak nem ismernek személyesen. Így jelenleg nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben”

– jelentette ki a tréner.

Marco Rossinak legközelebb júniusban lesz dolga a magyar válogatottal, amikor is Finnország, majd Kazahsztán ellen lépnek pályára felkészülési mérkőzésen.

