Marco Rossi magyar válogatott olasz válogatott

„Ha hibát kell kiemelni, akkor az a szövetség elnökének döntése volt” – Marco Rossi szerint novemberig kiváló munkát végzett

2026. április 06. 13:21

Az olaszok újabb világbajnoki búcsúja szerinte a szövetség vezetőségének felelőssége, míg arra nem lát esélyt, hogy hazájában dolgozzon. Marco Rossi egy olasz rádióműsorban nyilatkozott.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a Radio Tutto Napoli „Sabato Sport” című műsorában adott interjút. Elsősorban az olasz válogatottról kérdezték, amely szégyenszemre sorozatban harmadik alkalommal maradt le a világbajnokságról.

Rossi elmondta: szerinte nem volt okos dolog megválni Luciano Spalletti szövetségi kapitánytól, mert utódjának, az azóta már szintén menesztett Gennaro Gattusónak még nem volt elég tapasztalata ahhoz, hogy kivezesse a vb-re az olaszokat.

„Gattuso jó edző, de még nem tart Spalletti szintjén. Spalletti számomra nemzetközi szinten is topedző, több bizalmat érdemelt volna. 

Ha hibát kell kiemelni, akkor az a szövetségi vezetés, különösen Gravina (az olasz szövetség lemondott elnöke - a szerk.) döntése volt”

 – idézi a csakfoci.hu a beszélgetést.

Marco Rossi
Marco Rossi egy olasz rádiónak nyilatkozott. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Marco Rossi mint olasz szövetségi kapitány?

A magyar kapitánytól azt is megkérdezték, lát-e esélyt arra, hogy egyszer ő üljön az olasz nemzeti csapat kispadján.

„Egy dolgot szeretnék kiemelni: Magyarországon a stábommal novemberig kiváló munkát végeztünk. Sajnos néhány másodpercen múlt, hogy nem jutottunk pótselejtezőbe, pedig ez reális cél volt. A csoportban egyértelműen a második legjobb csapat voltunk Portugália mögött. Végül a saját hibáink miatt maradtunk le, és ez a magyarok húsz-huszonöt százalékának nem tetszett. A futballmemória mindenhol rövidtávú. Bár hosszú szerződésem van és a szövetség támogatását élvezem, ebben a szakmában mindig látni kell, mi történik körülöttünk. Az évek során több ajánlatot is kaptam, még a Premier League-ből is, de Olaszországból egyszer sem. Ezt megértem: inkább fiatal edzőkben gondolkodnak, én már nem tartozom közéjük, a tapasztaltabbaknál pedig elvárás a Serie A-s múlt, amivel nem rendelkezem. 

Ha egy vezető helyébe képzelem magam, Marco Rossi szerződtetése kockázatos döntés lenne, hacsak nem ismernek személyesen. Így jelenleg nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben”

 – jelentette ki a tréner.

Marco Rossinak legközelebb júniusban lesz dolga a magyar válogatottal, amikor is Finnország, majd Kazahsztán ellen lépnek pályára felkészülési mérkőzésen.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
2026. április 06. 17:12
Nyugi pojácák, nem Csányi úrról van szó!
