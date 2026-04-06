„Ha hibát kell kiemelni, akkor az a szövetség elnökének döntése volt” – Marco Rossi szerint novemberig kiváló munkát végzett

„Hogy a sz.rba kaptunk ki tőlük?” – romokban az olaszok, világvége hangulat uralkodik az országban
A walesieknek most fáj igazán, hogy kiestek Bosznia-Hercegovinával szemben.
Az olaszok újabb világbajnoki búcsúja szerinte a szövetség vezetőségének felelőssége, míg arra nem lát esélyt, hogy hazájában dolgozzon. Marco Rossi egy olasz rádióműsorban nyilatkozott.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a Radio Tutto Napoli „Sabato Sport” című műsorában adott interjút. Elsősorban az olasz válogatottról kérdezték, amely szégyenszemre sorozatban harmadik alkalommal maradt le a világbajnokságról.
Rossi elmondta: szerinte nem volt okos dolog megválni Luciano Spalletti szövetségi kapitánytól, mert utódjának, az azóta már szintén menesztett Gennaro Gattusónak még nem volt elég tapasztalata ahhoz, hogy kivezesse a vb-re az olaszokat.
„Gattuso jó edző, de még nem tart Spalletti szintjén. Spalletti számomra nemzetközi szinten is topedző, több bizalmat érdemelt volna.
Ha hibát kell kiemelni, akkor az a szövetségi vezetés, különösen Gravina (az olasz szövetség lemondott elnöke - a szerk.) döntése volt”
– idézi a csakfoci.hu a beszélgetést.
A magyar kapitánytól azt is megkérdezték, lát-e esélyt arra, hogy egyszer ő üljön az olasz nemzeti csapat kispadján.
„Egy dolgot szeretnék kiemelni: Magyarországon a stábommal novemberig kiváló munkát végeztünk. Sajnos néhány másodpercen múlt, hogy nem jutottunk pótselejtezőbe, pedig ez reális cél volt. A csoportban egyértelműen a második legjobb csapat voltunk Portugália mögött. Végül a saját hibáink miatt maradtunk le, és ez a magyarok húsz-huszonöt százalékának nem tetszett. A futballmemória mindenhol rövidtávú. Bár hosszú szerződésem van és a szövetség támogatását élvezem, ebben a szakmában mindig látni kell, mi történik körülöttünk. Az évek során több ajánlatot is kaptam, még a Premier League-ből is, de Olaszországból egyszer sem. Ezt megértem: inkább fiatal edzőkben gondolkodnak, én már nem tartozom közéjük, a tapasztaltabbaknál pedig elvárás a Serie A-s múlt, amivel nem rendelkezem.
Ha egy vezető helyébe képzelem magam, Marco Rossi szerződtetése kockázatos döntés lenne, hacsak nem ismernek személyesen. Így jelenleg nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben”
– jelentette ki a tréner.
Marco Rossinak legközelebb júniusban lesz dolga a magyar válogatottal, amikor is Finnország, majd Kazahsztán ellen lépnek pályára felkészülési mérkőzésen.
