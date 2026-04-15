Puskás Akadémia Gruber Zsombor Lukács Dániel Ferencváros

Gruber Zsombor figyelmeztette fradista csapattársait: „Most fog eldőlni minden”

2026. április 15. 05:46

A Ferencváros hátrányból fordítva nyert a Puskás Akadémia ellen, és átvette a vezetést a labdarúgó NB I-ben. Az FTC–PAFC után Gruber Zsombor mellett a vendégek gólszerzője, Lukács Dániel értékelt.

Nagy-Pál Tamás

A Diósgyőr után a Puskás Akadémia is ráijesztett a Ferencvárosra a Groupama Arénában, de ahogy múlt pénteken, úgy kedden is megfordította a mérkőzést a magyar bajnok. Az FTC–PAFC NB I-es rangadó első gólját a magyar válogatott Lukács Dániel szerezte, aki a találkozó után válaszolt az újságírók kérdéseire.

FTC–PAFC
FTC–PAFC: Lukács Dániel az Üllői úton szerzett góljával a góllövőlista élére állt / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Mandiner arra volt kíváncsi, hogy mennyire viselte meg őket az ETO elleni hazai fiaskó.

„Nagyon! Négyet kapni sohasem jó dolog, de ahogy említettem, szerintem jól jöttünk ki belőle. Ezúttal is kikaptunk, ami nem jó érzés, de ahhoz képest, ahogy a Győr ellen játszottunk, most sokkal jobban néztünk ki.”

Lukács immár 15. alkalommal volt eredményes az idényben, amivel átvette a vezetést a góllövőlistán.

Egy álom válna valóra, ha gólkirály tudnék lenni, de a lényeg, hogy  jól játsszak. Ha gólpasszal tudok hozzájárulni a mérkőzéshez, nekem az is jó, de azért szeretnék gólkirály lenni.”

És vajon a csapattársak is segítik ebben?

„Úgy érzem, igen, és remélem, hogy mindenki ezen van.”

FTC–PAFC: Gruber Zsombor nem volt elégedett

Gruber Zsombor nem szerzett gólt, ellenben március elseje óta először kezdett a Fradiban. Érdekes módon győzelmük ellenére talán ő volt az elégedetlenebb a lefújás után.

„Az elején szokásunk szerint gólt kaptunk, sajnos nem játszottunk annyira jól – kezdte az FTC játékosa. – Aztán gyorsan reagáltunk, nagyon kellett az egyenlítés, utána pedig volt még egy szép támadásunk, amiből betaláltunk. A második félidő meg úgymond lement. 

Ebből a meccsből csak a három pontot tudom kiemelni, de a győzelem volt a lényeg. 

A szünet után tényleg úgy volt vele mindenki, hogy menjen már le a mérkőzés. Az elején ránk ijesztettek, de tényleg össze kell kapni magunkat, mert több kell a Győr ellen vasárnap.”

Ez volt sorozatban a harmadik olyan hazai bajnokija a Ferencvárosnak, amelyen hátrányból kellett fordítania – arról kérdeztük Grubert, mi lehet ennek az oka.

„Ha ezt tudnánk, biztosan kijavítottuk volna már. Mindig akad itthon egy ilyen szituáció, amikor valaki elcsúszik vagy eladjuk a labdát, és az ellenfél meg gólt szerez belőle. Annak örülök, hogy nem kellett a második félidőben úgymond mindent mozgósítani, mint a Diósgyőr ellen. Tényleg csak a három pontot tudom kiemelni, az volt a legfontosabb.”

  • Sikerükkel ugyan a tabella élére álltak, de 
  • azonos pontszámmal rendelkeznek, mint az ETO, 

így a hétvégén amolyan bajnoki döntő vár a felekre.

„Nagyon készülünk az ETO ellen, rettentően fontos mérkőzés lesz, most fog eldőlni minden, ha fogalmazhatok így. Mindent bele kell adnunk és kilencven percig maximálisan kell koncentrálnunk. Jön a legfontosabb szakasza a bajnokságnak. Nem kaphatunk ki, de még a döntetlen sem fér bele, mostantól minden meccset meg kell nyernünk. 

Tényleg mindenkinek bele kell adni mindent, össze kell kapnunk magunkat vasárnapig.”

Gruber korábban a Puskás Akadémia játékosa volt, de évekig Győrben nevelkedett.

„Furcsa lesz, hiszen sok időt töltöttem ott, de az még egy másik ETO volt. Kint voltam még azon a meccsen is, amikor bajnok lett a Győr 2013-ban. Most viszont már a Fradiért harcolok, mindent meg fogok tenni azért, hogy megnyerjük a bajnokságot.”

A telt házas rangadót vasárnap este fél 8-kor rendezik az ETO Parkban.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
narancsliget1
2026. április 15. 06:17
Kubatovtól búcsuznak.
