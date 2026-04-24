„Nem volt célunk a bajnoki cím” – felfigyeltek a győri edzőre, több játékos is távozhat az ETO-tól

A jelenlegi idényben látványosan átrendeződtek az erőviszonyok az élvonalban.
Steven Vanharen is előadást tartott az idei Football Forum Hungaryn. Az ETO sportigazgatója nem tud róla, hogy Borbély Balázs vezetőedző iránt más klubok érdeklődnek, de nem lepné meg, ha a szakemberre felfigyeltek volna, továbbá fel vannak rá készülve, hogy a nyáron több játékos is távozhat a keretből.
Az idei Football Forum Hungaryn az NB I-ben élen álló ETO FC belga sportigazgatója, Steven Vanharen is előadást tartott. A prezentációja után a Nemzeti Sport a győri klubbal kapcsolatos legfontosabb témákról is kérdezte a sportvezetőt, aki 16 éve dolgozik különböző szerepekben a labdarúgásban.
Az ETO a télen több kulcsjátékosáért is ajánlatot kapott, ezeket azonban visszautasította, mert ebben az idényben előre akart lépni a tavalyi negyedik hely után, és ez úgy értelemszerűen nem működött volna, ha a bajnokság felénél elengedi a legjobbjait, némelyeket akár közvetlen riválishoz.
Őszinte kommunikációt folytatunk. A játékosoknak is elmondtuk, ha szeretnénk előrelépni a tavalyi negyedik helyhez képest, akkor ezt csak közösen tudjuk megtenni, mindenkire szükségünk van. Viszont ha sikerült előrelépnünk, akkor még jobb ajánlatok jöhetnek, még magasabb szintről, tehát közös érdek a fejlődés. Ezt mindenki megértette, és ennek is köszönhető, hogy a bajnoki címért tudunk harcolni
– mondta Vanharen.
Nagy kérdés persze, hogy mi történik a nyáron, hiszen Olekszandr Piscsur átigazolásáról a hírek szerint már megszületett az egyezség a spanyol élvonalbeli Gironával, és több játékos, így például
iránt is nagy az érdeklődés.
„Minden játékos fejlődésére büszkék vagyunk. A válogatottba is berobbanó Vitális kimagasló teljesítményt nyújtott, és Benbuali is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, de nagyon örülünk például Tóth Rajmund fejlődésének is, és hosszasan sorolhatnánk még a neveket. Hogy a nyáron hányan távoznak majd, most még nem tudom megmondani, az aktuális piaci helyzettől függ, de fel vagyunk készülve a távozók pótlására, megvannak a kiszemeltjeink arra az esetre is, ha mondjuk öt-hat játékos is váltana” – nyilatkozta Vanharen.
Kiemelte: Győrben az akadémia nagyon jó alapot ad a tervezéshez, elmondása szerint összesen 16 olyan, az akadémián nevelkedett magyar játékosuk van, akit az első csapatnál szükség esetén számításba tudnak venni.
Ugyanakkor nemcsak a futballisták kelthetik fel a szakma érdeklődését, hanem Borbély Balázs vezetőedző is, akinek még a következő idényre érvényes a győri szerződése.
Nem tudok arról, hogy más klubok érdeklődnének az edzőnk iránt, persze nem lepne meg, de természetesen azt szeretnénk, hogy a jövőben is maradjon az ETO-nál
– fogalmazott a szakemberrel kapcsolatban a sportigazgató.
Borbélyt illetően a menedzsere, Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak elmondta, „puhatolózások már vannak iránta különböző klubok részéről, de ez természetes ilyen eredmények láttán”.
Vanharen elárulta, Győrben erre az idényre nem volt célkitűzés, hogy a bajnoki aranyéremért harcoljanak, de ha már úgy alakult, hogy a bajnokság vége előtt három fordulóval három pont előnnyel vezetik a tabellát a címvédő Ferencváros előtt, akkor természetesen szeretnének élni a lehetőséggel és megőrizni az első helyüket.
„Alapvetően a célunk a nemzetközi szereplés elérése volt ebben az idényben, minden, ami efölött van, az már bónusz. (…) Ha azt nézzük, hogy két évvel ezelőtt még az NB II-ben szerepelt a csapat, meglepetésnek számít, hogy most, három fordulóval az idény vége előtt vezetjük a tabellát. Viszont az elvégzett munkát látva számomra nem meglepő a mostani szereplésünk.
Nem volt célunk ebben az idényben a bajnoki cím, de most olyan kedvező helyzetben vagyunk, hogy mindent meg fogunk tenni érte a hátralévő három meccsen”
– szögezte le.
Az ETO az utolsó három fordulóban idegenben játszik a DVSC-vel és a Kisvárdával, illetve otthon a már biztosan kieső Diósgyőrrel – ha ezeken a meccseken legalább hét pontot szerez, akkor a Fradi eredményeitől függetlenül biztosan bajnok.
Nyitókép: ETO FC