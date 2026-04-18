Dibusz Dénes: Nem akartam, hogy Gróf Dávid hibázzon…

Gruber Zsombor figyelmeztette fradista csapattársait: „Most fog eldőlni minden”
Dibusz Dénes Gróf Dávidról beszélt a nagy rangadó előtt. Vasárnap az ETO–Ferencváros mérkőzésen dőlhet el az NB I-es bajnoki cím sorsa.
Óriási rangadó vár ránk vasárnap az NB I 30. fordulójában, hiszen az aranyéremért folytatott csatát szinte biztosan jelentősen fogja befolyásolni az ETO–Ferencváros. A két csapat jelenleg ugyanannyi ponttal áll a tabellán, de a Fradi vezet, mert eggyel több győzelmet aratott a győrieknél.
Ebből kifolyólag az FTC-nek már egy döntetlen is elég lehet – feltételezve, hogy utána mind a három mérkőzését megnyeri. Három nappal később ráadásul a Groupama Arénában is találkozik a két csapat a Magyar Kupa elődöntőjében. Kétségkívül a 2025/26-os szezon legjobban várt meccsei következnek.
A rangadóval kapcsolatban a fővárosi csapat kapusa, Dibusz Dénes volt a Fradi zóna podcast vendége, ahol érdekes dolgokat mondott Gróf Dáviddal való viszonyáról. Mint ismeretes, Dibusz tavaly decemberben kézsérülést szenvedett, elhúzódott a felkészülése, így Gróf pótolta őt a kapuban, nem is rossz teljesítménnyel.
Dibuszt a 2026-os Európa-liga mérkőzésekre már be sem nevezte Robbie Keane vezetőedző, aztán a Braga elleni visszavágón Gróf súlyosan megsérült, így nem kellett rivalizálniuk egymással, Dibusz állhatott vissza a gólvonalra.
A 47-szeres válogatott kapus már a Mandinernek is beszélt arról nemrég, hogy egyáltalán nem lepődött volna meg, ha ír vezetőedzőjük továbbra is poszttársának szavaz bizalmat a teljesítménye alapján – végül az élet döntött a tréner helyett.
„Pontosan tudom, milyen helyzet az, amikor valaki megkapja a lehetőséget, él vele, a csapatnak pedig megy a játék” – idézi a Metropol Dibusz mondatait a műsorból kettejük helyzetéről.
Nem akartam, hogy Gróf Dávid hibázzon, ezért nem is vártam, hogy csak azért változzon a kapusposzton a helyzet a Fradinál, mert én felépültem.
Teljes mértékben fel voltam készülve arra, hogy nyilván a vezetőedzőnek semmi oka arra, hogy belenyúljon és változtasson, ha jól szerepel a csapat. Ebben az esetben nekem is nagyon nehéz lesz visszakerülni.”
Grófnak egyébként most nagyobb gondja is van ennél, ugyanis mégis rendőrségi eljárás indult ellene, amiért fellökött tavaly egy labdaszedőt az Újpest elleni derbin.
A Ferencváros vasárnap este fél 8-tól vendégeskedik az ETO Parkban, a rangadóra már minden belépő elfogyott.
