Dibusz Dénes: Nem akartam, hogy Gróf Dávid hibázzon…

A rangadóval kapcsolatban a fővárosi csapat kapusa, Dibusz Dénes volt a Fradi zóna podcast vendége, ahol érdekes dolgokat mondott Gróf Dáviddal való viszonyáról. Mint ismeretes, Dibusz tavaly decemberben kézsérülést szenvedett, elhúzódott a felkészülése, így Gróf pótolta őt a kapuban, nem is rossz teljesítménnyel.

Dibuszt a 2026-os Európa-liga mérkőzésekre már be sem nevezte Robbie Keane vezetőedző, aztán a Braga elleni visszavágón Gróf súlyosan megsérült, így nem kellett rivalizálniuk egymással, Dibusz állhatott vissza a gólvonalra.

A 47-szeres válogatott kapus már a Mandinernek is beszélt arról nemrég, hogy egyáltalán nem lepődött volna meg, ha ír vezetőedzőjük továbbra is poszttársának szavaz bizalmat a teljesítménye alapján – végül az élet döntött a tréner helyett.