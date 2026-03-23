Újabb fordulat a Zalánki-ügyben, tiszta vizet öntött a pohárba a kapitány

– mondta a csapathirdetés kapcsán Varga Zsolt. A kapitány a belgrádi Európa-bajnokságon remeklő gárdából tizenegy játékost visz Görögországba, a további öt kiválasztott közül Burián Gergely visszatér a tavalyi vb után, Dala Döme, Lugosi Csongor és Szalai Péter végigdolgozta a decemberi felkészülést, míg Német Toni a 2024-es dohai világbajnokság után játszhat ismét hivatalos világversenyen.

Az Eb-ezüstérmesek közül ezúttal Angyal Dániel, Batizi Benedek, Kovács Péter és Manhercz Krisztián marad ki, illetve a balkezesek oldalán is a fiatalok utaznak, nem Vámos Márton és Zalánki Gergő.

„A megállapodásunknak megfelelően ismét leültünk az Eb után, megbeszéltünk mindent, a válogatott ajtaja nyitva áll előtte. Ez a torna a fiataloké, nyáron ő is meghívót kap, mint mindenki más, aki a teljesítményével kiérdemli” – fogalmazott Zalánki kapcsán Varga Zsolt.