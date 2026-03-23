Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Varga Zsolt vízilabda világkupa

Újabb fordulat a Zalánki-ügyben, tiszta vizet öntött a pohárba a kapitány

2026. március 23. 21:46

Közzétette névsorát a szövetségi kapitány. A görögországi Világkupára utazó vízilabda-válogatottban nem kapott helyet Zalánki Gergő.

Tizenegy Európa-bajnoki ezüstérmest nevezett a férfi vízilabda-válogatott Világkupára utazó keretébe Varga Zsolt szövetségi kapitány, a névsorban pedig most sem szerepel Zalánki Gergő.

Fiatal csapattal utazik a vízilabda-válogatott Görögországba

A magyar szövetség honlapjának hétfői híradása kiemelte: a görögországi Alexandropoliszban április 7. és 12. között sorra kerülő divízió I-es torna előtt a szokásoktól eltérően nem bő keretet hirdetett a szövetségi kapitány, hanem rögtön a 16 fős utazó névsort tette közzé. A versenynaptár sűrűsége miatt csupán egy edzésre jut idő hazai környezetben, aztán még háromra a helyszínen a torna előtt.

Most nincs idő másra, csak hogy a tizenhat meghívottal gyakoroljunk kicsit, aztán jönnek is a mérkőzések”

– mondta a csapathirdetés kapcsán Varga Zsolt. A kapitány a belgrádi Európa-bajnokságon remeklő gárdából tizenegy játékost visz Görögországba, a további öt kiválasztott közül Burián Gergely visszatér a tavalyi vb után, Dala Döme, Lugosi Csongor és Szalai Péter végigdolgozta a decemberi felkészülést, míg Német Toni a 2024-es dohai világbajnokság után játszhat ismét hivatalos világversenyen.

Az Eb-ezüstérmesek közül ezúttal Angyal Dániel, Batizi Benedek, Kovács Péter és Manhercz Krisztián marad ki, illetve a balkezesek oldalán is a fiatalok utaznak, nem Vámos Márton és Zalánki Gergő.

„A megállapodásunknak megfelelően ismét leültünk az Eb után, megbeszéltünk mindent, a válogatott ajtaja nyitva áll előtte. Ez a torna a fiataloké, nyáron ő is meghívót kap, mint mindenki más, aki a teljesítményével kiérdemli” – fogalmazott Zalánki kapcsán Varga Zsolt.

A szövetségi kapitány sok szempontot figyelembe vett a keret összeállításánál.

„Egyrészt mindenképpen szeretnék éles körülmények között újabb fiatalokat kipróbálni, építeni, mert miközben egyértelműen a továbbjutás a cél, muszáj távlatokban gondolkozni.

Még ezután jön a ciklus legélesebb két éve a budapesti világbajnoksággal és az olimpiával”

– szögezte le Varga Zsolt, hozzáfűzve: meggyőződése szerint „olyanoknak is meg kell adni a lehetőséget, akik már Los Angelesre is odaérhetnek, és később is erősségei lehetnek a válogatottnak”.

A magyar együttes áprilisban sorrendben a görögökkel, a hollandokkal és a szerbekkel találkozik a csoportkörben, az első kettő jut a legjobb négy közé, ahol a másik ágról érkező két együttessel egy újabb teljes kört játszanak az együttesek, akárcsak a harmadik-negyedik helyezettek. Utóbbiak közül viszont csak a legjobb, azaz az 5. helyet megszerző gárda kvalifikálja magát a Sydneyben július 20. és 26. között sorra kerülő nyolccsapatos Világkupa-döntőbe.

A Világkupára utazó férfi vízilabda-válogatott kerete:

kapusok: Vogel Soma, Csoma Kristóf

mezőnyjátékosok: Burián Gergely, Dala Döme, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Lugosi Csongor, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Német Toni, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor

(MTI)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DeGar
2026. március 23. 23:17
Benedek Tibort emberileg is, szöv.kapitányként is sokkal jobban kedveltem, nagyon hiányzik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!