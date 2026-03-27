Hatalmas balhé lett Szoboszlaiék találkozójából, közbe kellett lépni

A gárda között egyetlen pont a különbség a tabella legtetején, de a listavezető PSG egy meccsel kevesebbet játszott.

A bajnoki cím szempontjából sorsdöntő találkozóra tehát annak ellenére kerül később sor, hogy a kihívó Lens nem hagyta jóvá a halasztást. Az üldözőnél érthető, hogy elégtételt kívánnak venni a bánásmódért, miközben a Strasbourg is hasonló cipőben jár: a német Mainz lesz az ellenfele a Konferencia-ligában, így a Brest elleni bajnoki is új időpont után nézhet.

A döntés összhangban áll az igazgatóság határozott stratégiai irányvonalával, melynek célja, hogy Franciaország megőrizhesse ötödik helyét az UEFA-koefficiens ranglistán, ami négy indulási helyet biztosít számára az UEFA Bajnokok Ligájában”

– olvasható a szövetség közleményében.