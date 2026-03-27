Lens Bajnokok Ligája PSG Szoboszlai Dominik

Hatalmas balhé lett Szoboszlaiék találkozójából, közbe kellett lépni

2026. március 27. 16:25

Hatalmas az elégedetlenség Franciaországban. A PSG bajnokijának az elhalasztását a szövetség rendelte el.

null

A válogatott szünet után a negyeddöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája, a címvédő PSG Liverpool elleni találkozója pedig már szűk két héttel a kezdő sípszó előtt komoly vihart kavart.

A PSG mellé állt a szövetség

A francia BL-győztes el akarta halasztani a Liverpool elleni párharcba ékelődő hazai szuperrangadót, az első számú üldöző Lens elleni bajnokit, ám az ellenfél hallani sem akart a dologról. Ekkor lépett közbe a Francia Labdarúgó Szövetség, amely legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy központilag rendeli el a mérkőzés új időpontban, május 13-án történő lejátszását.

A gárda között egyetlen pont a különbség a tabella legtetején, de a listavezető PSG egy meccsel kevesebbet játszott.

A bajnoki cím szempontjából sorsdöntő találkozóra tehát annak ellenére kerül később sor, hogy a kihívó Lens nem hagyta jóvá a halasztást. Az üldözőnél érthető, hogy elégtételt kívánnak venni a bánásmódért, miközben a Strasbourg is hasonló cipőben jár: a német Mainz lesz az ellenfele a Konferencia-ligában, így a Brest elleni bajnoki is új időpont után nézhet.

A döntés összhangban áll az igazgatóság határozott stratégiai irányvonalával, melynek célja, hogy Franciaország megőrizhesse ötödik helyét az UEFA-koefficiens ranglistán, ami négy indulási helyet biztosít számára az UEFA Bajnokok Ligájában”

– olvasható a szövetség közleményében.

A PSG április 8-án Párizsban fogadja a Liverpoolt, 14-én pedig az Anfielden rendezendő visszavágón lép pályára Szoboszlaiék ellen. Tavaly emlékezetes párharc végén jutottak tovább a franciák a BL-nyolcaddöntőben: a Parc des Princes-ben aratott egygólos Liverpool-sikert, idegenben dolgozta le Luis Enrique együttese, majd tizenegyesekkel lépett a legjobb nyolc közé, hogy a müncheni fináléban később megnyerje története első Bajnokok Ligája-serlegét.

Fotó: Oli Scarff/AFP

