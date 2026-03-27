„Ha nincs Varga Barni...” – Priskin Tamás a magyar fiatalokról és Szoboszlairól a Mandinernek

Pazar formában Szoboszlai

Mi lesz nyáron Szoboszlaival?

Természetesen a kulcsembereink teljesítményéről is kikértük a véleményét, például Szoboszlai Dominik és Sallai Roland helyzetéről.

Dominik tényleg világklasszissá nőtte ki magát a Liverpoolban, nagyszerűen teljesít.

Ezt el lehet mondani Sallai Rolandról is, aki a Galatasarayban nyújt kiemelkedőt. Nem véletlenül hozzák őket szóba a világ nagy klubjaival. Aztán ott van még Kerkez Milos is, aki szintén folyamatosan és jól játszik a Liverpoolban.”

Állandó téma a sajtóban, hogy mi lesz Szoboszlaival: marad-e a nyáron vagy esetleg beigazolódnak a sajtóértesülések, és a Real Madrid megpróbálja elhappolni őt.

Őszinte leszek, én Real Madrid-szurkoló vagyok, ezért nagyon boldog lennék, ha odaigazolna. A Liverpool a világ egyik legnagyobb csapata, de ha lehet ilyet mondani, akkor a futball teteje és csúcsa pedig a Real Madrid. Ugyanakkor nagyszerű helyen van, ahol felnéznek rá, és ahol olyan teljesítményt nyújt, amivel kivívta magának a legnagyobb tiszteletet. Ahhoz, hogy a Realba menjen, nyilván az ő döntése is kell.”

Szoboszlai Dominik helyzete kapcsán sokszor megemlítik Trent Alexander-Arnoldot és Philippe Coutinhót, akik a Liverpool kárára engedtek egy spanyol óriás csábításának. Előbbire nagyon megharagudtak a szurkolók, utóbbi játékosnál pedig kijelenthető: egyelőre nem jött be a váltás. Most sokan úgy gondolják, Szoboszlai hasonló döntési helyzetben van, mert idővel belőle is legenda válhatna a Mersey partján.

Teljesen egyetértek ezzel! Dominiknak akkora nívója lett a Liverpoolnál, hogy ha hosszú éveken keresztül itt tudna játszani, akkor akár legendává is kinőheti magát, úgyhogy emiatt is kíváncsi vagyok arra, milyen irányba megy tovább a pályafutása.

Én mindenesetre élvezem a teljesítményét, és büszke vagyok rá, hogy ilyen nagyszerű játékost láthatunk hétről hétre a tévében, aki a magyar válogatottnak és Magyarországnak is a hírnevét viszi a világban.”

A magyar válogatott kerete a márciusi edzőmérkőzésekre

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), VargaBarnabás (AEK Athén – Görögország)

A Ferencváros és az ETO között dől el a bajnoki cím

Nagy a harc az NB I-ben

Priskin karrierje során az ETO FC-ben és a Ferencvárosban is játszott, két korábbi csapata pedig éppen egymással versenyez a bajnoki címért. Megkérdeztük tőle, szerinte ki lesz a bajnok.

„Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és rendkívül nehéz is válaszolni rá, mert kiélezett a küzdelem. Az ETO-nak reális esélye van arra, hogy megelőzze a Ferencvárost, és nemcsak a bajnokságban, hanem a kupában is, hiszen ott egymás ellen elődöntőznek, míg az NB I-ben is lesz majd még egy mérkőzésük Győrben, ami akár sorsdöntő is lehet.

Most nem tudnám megmondani, ki lesz a bajnok, de ha muszáj tippelnem, akkor arra fogadnék, hogy az ETO ezúttal megelőzheti a Fradit. Nagyon nyílt a küzdelem, és kíváncsian várom, miként alakul.”

