03. 27.
péntek
Marco Rossi magyar válogatott Kovács Bendegúz Vitális Milán Csinger Márk Magyarország Priskin Tamás Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Ha nincs Varga Barni...” – Priskin Tamás a magyar fiatalokról és Szoboszlairól a Mandinernek

2026. március 27. 06:10

A korábbi 63-szoros magyar válogatott labdarúgó a felkészülési mérkőzésekről, a csatárkérdésről, a fiatalokról, valamint Szoboszlai Dominikról is beszélt lapunknak. Priskin Tamást a bajnoki versenyfutásról is kifaggattuk.

2026. március 27. 06:10
Balázs Dávid

Nemzeti labdarúgócsapatunkra két hazai felkészülési mérkőzés vár a márciusi válogatott szünetben: Marco Rossi együttese szombaton Szlovéniát, jövő kedden pedig Görögországot fogadja. A két meccs apropóján a korábbi 63-szoros válogatott Priskin Tamással beszélgettünk.

 

A magyar válogatott – nem jó értelemben – emlékezetesen zárta az előző esztendőt, hiszen az írek elleni hazai, sorsdöntő világbajnoki selejtezőjét egy 96. percben kapott góllal elvesztette, és ezzel elszállt az esélye arra, hogy kijusson a nyári világbajnokságra. Priskin Tamás szerint bár új korszak nem kezdődik, több játékos is megkaphatja a lehetőséget a bizonyításra.

Marco Rossi szövetségi kapitány maradt a posztján, Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) múlt pénteken Telkiben megtartott éves rendes közgyűlésén elárulta, egy sportpszichológussal bővült a stáb, amitől azt remélik, hogy a hajrákban eredményesebb lehet a társaság.

„Én támogatom, ez egy örömteli dolog – fogalmazott Priskin a Mandinernek, és kijelentette: nemcsak a futballban, hanem minden sportban nagyon fontos a sportpszichológus jelenléte. – Nyomás alatt kell játszani, nagy téttel bíró mérkőzések vannak, és ezért segítség, ha van egy ilyen szakember a válogatottnál is.”

Hozzátette: a futballisták nagy része feltehetőleg egyébként is dolgozik sportpszichológussal, de fontos, hogy a nemzeti együttesnél is legyen ilyen.

Továbbra is Marco Rossi irányítja a magyar válogatottat / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Mint említettük, Marco Rossi a kudarc ellenére maradt a posztján, a szövetség továbbra is bízik benne.

„Az elmúlt időszakban nagyszerű munkát végzett, két Európa-bajnokságra is kivezette a csapatot. Értelemszerűen kudarc, hogy nem sikerült bejutni a világbajnoki selejtező rájátszásába, de láthattuk, hogy ez milyen kevesen múlott.

Én örülök, hogy marad, és bízom abban, hogy sikerül majd kivívni a világbajnoki részvételt is. A szövetségi kapitány, a válogatott és a szurkolók is nagyon várják ezt, és remélem, össze is jön.”

A címeres mezben 17 gólig jutó 39 éves excsatártól megkérdeztük, mit vár a szlovénok és a görögök elleni felkészülési mérkőzésektől.

Boldog lennék, ha mindkettőt megnyernénk, a reális esély megvan rá.

Ezek a meccsek az új játékosok miatt is nagy jelentőséggel bírnak. Ilyenkor a szövetségi kapitány tud kísérletezgetni, akár felállásban, taktikában vagy az egyéneket illetően.”

VITÁLIS Milán
Priskin Tamás külön felhívta a figyelmet Vitális Milán (balra) játékára / Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Priskin elárulta, kire lesz különösen kíváncsi:

„Nagyon örülök annak, hogy Vitális Milán újra helyet kapott a keretben. Személyesen is ismerem, nagyszerű idényt fut, s bízom abban, hogy a válogatottban is meg tudja mutatni a kvalitásait. Szerintem az NB I egyik legjobb játékosává nőtte ki magát. Hasonlóan érzek Csinger Márkkal kapcsolatban is, neki is remek idénye van eddig. Mind a két fiatal játékossal futballoztam az ETO-ban, szerintem óriási potenciál van bennük, és hiszem, hogy a jövőben meghatározó szerepet tölthetnek be a válogatottban is.”

A csatárhelyzettel kapcsolatban így felelt.

Csatárkérdés? Varga Barni. És ha nincs Varga Barni, akkor megint Varga Barni

– felelte nevetve. – A viccet félretéve, a személyében végre sikerült egy olyan kilencest találni, aki meghatározó alakja a magyar válogatottnak, és szállítja a gólokat. Az ugyanakkor nehéz kérdés, hogy ha ő nem áll a kapitány rendelkezésére, akkor ki tudja helyettesíteni ezen a poszton.”

Megjegyezte, a holland AZ Alkmaarban van most egy fiatal és nagyon tehetséges magyar csatár, Kovács Bendegúz, aki, ha így fejlődik, hamarosan meghívót kaphat Rossitól.

„Elég jó dolgokat hallok, és felvételeket is láttam már róla.

Tényleg szép teljesítményt nyújt, a góljai alapján sokoldalú csatárnak tűnik, úgyhogy örömteli, hogy vannak ilyen fiatal és feltörekvő támadóink. Szükségünk is van rájuk, hogy Varga Barnabás mellett legyen még minőség.”

Marco Rossi már többször hangsúlyozta, ahhoz, hogy valaki meghívót kapjon tőle, rendszeresen kell játszania az első csapatban. Priskin szerint is fontos az, hogy egy játékos előbb bizonyítson a felnőttek között, mielőtt behívják.

Priskin Tamás (19) nyilatkozott a Mandinernek
Priskin Tamás (19) nyilatkozott a Mandinernek / Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ezt várja Priskin Tamás 2026-tól

A mieink abban a különleges helyzetben vannak, hogy márciusban és júniusban is Magyarországon játsszák a felkészülési meccseiket. Nyáron előbb Finnországot fogadják, majd a háborús körülmények miatt itthon, Debrecenben találkoznak Kazahsztánnal. Priskin szerint ez a négy mérkőzés nagyon fontos, most tényleg lehet kísérletezni, amire egy selejtezősorozatban már nem biztos, hogy van mód. Aztán szeptemberben jön a Nemzetek Ligája újabb kiírása. A magyar válogatott a B-ligában

  • Ukrajnával,
  • Észak-Írországgal és
  • Georgiával

szerepel egy négyesben.

A csapat már bebizonyította ebben a sorozatban, hogy nagyszerű teljesítményre képes. A bennmaradás szerintem mindenképpen elvárás, de úgy gondolom, a cél a feljutás, és bízom benne, hogy sikerül olyan teljesítményt nyújtani, amivel ez meg is lehet.”

Pazar formában Szoboszlai / Fotó: Darren Staples

Mi lesz nyáron Szoboszlaival?

Természetesen a kulcsembereink teljesítményéről is kikértük a véleményét, például Szoboszlai Dominik és Sallai Roland helyzetéről.

Dominik tényleg világklasszissá nőtte ki magát a Liverpoolban, nagyszerűen teljesít.

Ezt el lehet mondani Sallai Rolandról is, aki a Galatasarayban nyújt kiemelkedőt. Nem véletlenül hozzák őket szóba a világ nagy klubjaival. Aztán ott van még Kerkez Milos is, aki szintén folyamatosan és jól játszik a Liverpoolban.”

Állandó téma a sajtóban, hogy mi lesz Szoboszlaival: marad-e a nyáron vagy esetleg beigazolódnak a sajtóértesülések, és a Real Madrid megpróbálja elhappolni őt.

Őszinte leszek, én Real Madrid-szurkoló vagyok, ezért nagyon boldog lennék, ha odaigazolna. A Liverpool a világ egyik legnagyobb csapata, de ha lehet ilyet mondani, akkor a futball teteje és csúcsa pedig a Real Madrid. Ugyanakkor nagyszerű helyen van, ahol felnéznek rá, és ahol olyan teljesítményt nyújt, amivel kivívta magának a legnagyobb tiszteletet. Ahhoz, hogy a Realba menjen, nyilván az ő döntése is kell.”

Szoboszlai Dominik helyzete kapcsán sokszor megemlítik Trent Alexander-Arnoldot és Philippe Coutinhót, akik a Liverpool kárára engedtek egy spanyol óriás csábításának. Előbbire nagyon megharagudtak a szurkolók, utóbbi játékosnál pedig kijelenthető: egyelőre nem jött be a váltás. Most sokan úgy gondolják, Szoboszlai hasonló döntési helyzetben van, mert idővel belőle is legenda válhatna a Mersey partján.

Teljesen egyetértek ezzel! Dominiknak akkora nívója lett a Liverpoolnál, hogy ha hosszú éveken keresztül itt tudna játszani, akkor akár legendává is kinőheti magát, úgyhogy emiatt is kíváncsi vagyok arra, milyen irányba megy tovább a pályafutása.

Én mindenesetre élvezem a teljesítményét, és büszke vagyok rá, hogy ilyen nagyszerű játékost láthatunk hétről hétre a tévében, aki a magyar válogatottnak és Magyarországnak is a hírnevét viszi a világban.”

A magyar válogatott kerete a márciusi edzőmérkőzésekre

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), VargaBarnabás (AEK Athén – Görögország)

A Ferencváros és az ETO között dől el a bajnoki cím / Purger Tamás/MTI/MTVA

Nagy a harc az NB I-ben

Priskin karrierje során az ETO FC-ben és a Ferencvárosban is játszott, két korábbi csapata pedig éppen egymással versenyez a bajnoki címért. Megkérdeztük tőle, szerinte ki lesz a bajnok.

„Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és rendkívül nehéz is válaszolni rá, mert kiélezett a küzdelem. Az ETO-nak reális esélye van arra, hogy megelőzze a Ferencvárost, és nemcsak a bajnokságban, hanem a kupában is, hiszen ott egymás ellen elődöntőznek, míg az NB I-ben is lesz majd még egy mérkőzésük Győrben, ami akár sorsdöntő is lehet.

Most nem tudnám megmondani, ki lesz a bajnok, de ha muszáj tippelnem, akkor arra fogadnék, hogy az ETO ezúttal megelőzheti a Fradit. Nagyon nyílt a küzdelem, és kíváncsian várom, miként alakul.”

