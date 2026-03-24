Breaking: feloldották az oroszokkal szembeni szankciókat!

Fenyegetik az oroszok a magyar olimpikonokat – kitiltanák őket az országból
Az orosz sportminiszter nem viccel.
Az atlétikai világszövetség (WA) feloldotta az orosz szövetséggel (VFLA) szembeni összes, doppinggal kapcsolatos szankciót – írta közösségi oldalán kedden az orosz sportminiszter.
Mihail Gyegtyarjov közlése szerint a WA tanácsa azt követően lépett, hogy a VLFA teljesítette a nemzetközi szervezet összes előírását.
„A VFLA számára véget ért a hároméves „karantén”, miután mind a 34 stratégiai feltételnek és működési követelménynek eleget tett”
– szögezte le Gyegtyarjov. „A VFLA fenntartható fejlődést mutatott: megerősödött az irányítási modellje, javult az átláthatóság, nőtt a pénzügyi stabilitás, bővült a regionális hálózata és javult a doppingellenes ellenőrzés teljesítménye” – tette hozzá a sportminiszter, aki a nemzeti olimpiai bizottság elnöke is egy személyben (ebbéli minőségében fenyegette meg az Oroszországból való kitiltással olimpiai negyedik műkorcsolyapárosunkat egy hónapja).
A VLFA tagságát 2015 novemberében függesztette fel a nemzetközi sportági szövetség az orosz atlétikában kirobbant nagy horderejű doppingbotrány közepette. Az az év decemberében a norvég Rune Andersen vezetésével létrehozott munkacsoport közel
nyolc éven át figyelemmel kísérte a „rendcsinálási” terv végrehajtását.
A felfüggesztést számos alkalommal meghosszabbították, mígnem 2023 márciusában visszaállították a VLFA tagságát a világszövetségben.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: AFP/Alekszandr Nyemenov
