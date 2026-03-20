Hordágyon vitték le az NB I-es futballistát, veszélyben a játéka a válogatottban

Friss információkkal szolgált a szövetségi kapitány.
Szendrei Ákos és Böde Dániel góljával nyert a Paks az MTK vendégeként az NB I-ben. A fővárosi együttes szlovén válogatott labdarúgóját, Adrian Zeljkovicot hordágyon kellett levinni a pályáról.
Pocsék formában lévő csapatokkal rajtolt a labdarúgó NB I 27. fordulója: az MTK és a Paks budapesti összecsapásán a vendégek győztek 2–0-ra, így Bognár György együttese tudott véget vetni a hétmeccses bajnoki nyeretlenségi sorozatának.
Az első félidőben több volt a kényszerű csere, mint a gól. A paksiak részéről Lenzsér Bencét már a második percben le kellett cserélni egy rossz mozdulat után, a helyére Szekszárdi Milán állt be. A 20. percben aztán összeütközött egymással Hahn János és Adrian Zeljkovic, akik közül a Paks csatára bekötött fejjel tudta folytatni a játékot,
az MTK légiósát azonban hordágyon vitték le a pályáról, ebből kifolyólag könnyen elképzelhető, hogy nem játszhat majd a szlovén válogatottban a magyarok elleni, március 28-i felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.
Az első félidő egyetlen gólját Szendrei Ákos révén a tolnaiak szerezték. A Paks huszonegy éves kapusa, az élete első NB I-es meccsén szereplő Gyetván Márk nemcsak az első, hanem a második játékrészben is bemutatott egy nagy védést Németh Hunor próbálkozásánál.
Az MTK a fordulás után kétségbeesetten próbálkozott, beállt a nyári visszavonulását a Mandinernek bejelentő Németh Krisztián is, ám újabb gólt ismét a vendégek szereztek, a szintén csereként pályára lépő Böde Dániel volt eredményes.
A kék-fehérek legutóbb január 24-én nyertek bajnoki mérkőzést – akkor a Kisvárdát verték meg 3–2-re –, és a válogatott szünet után tovább folytathatják a kiesés elleni harcot. Pinezits Máté csapatának jelenleg három pont az előnye a már a vonal alatt lévő, egy meccsel kevesebbet játszó Diósgyőr előtt, amely ebben a fordulóban a Nyíregyháza vendége lesz.
LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
MTK Budapest–Paksi FC 0–2 (Szendrei Á. 32., Böde 83.)
