03. 26.
csütörtök
03. 26.
csütörtök
magyar válogatott Janurik Kinga Corona Brassó kézilabda állami kitüntetés FTC

Elsírta magát a magyar válogatott Romániába igazoló kapusa, amikor kiderült, nem áprilisi tréfáról van szó

2026. március 26. 11:31

A sokat megélt Janurik Kinga még egyetlen mérkőzése előtt sem izgult annyira, mint március 15-én. A Fradi és a magyar női kéziválogatott kapusa rangos állami kitüntetést vehetett át.

2026. március 26. 11:31
A magyar női kézilabda-válogatottal megjárt két olimpiát, a Ferencvárossal bajnoki címeket, Magyar Kupát nyert, még Bajnokok Ligája-döntőben is szerepelt. Janurik Kinga mégsem izgult még soha annyira, mint nemzeti ünnepünk, március 15-e előtt, és erre nyomós oka volt. A kiváló kapust ugyanis nagyon komoly elismerésben részesítették az ünnep alkalmából.

BÖRÖNDI Gábor; JANURIK Kinga; SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf Magyar Bronz Érdemkereszt
Janurik Kinga átveszi a Magyar Bronz Érdemkeresztet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Rangos állami kitüntetés a magyar nemzeti ünnepen

Janurik Kinga március 15-én a Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetést vehette át, és a ferencvárosi klubhonlap szerint a ceremónián annyira izgult, mint még egyetlen mérkőzése előtt sem. A sportolót Érd város önkormányzata terjesztette fel az elismerésre: Janurik 2010 és 2020 között tíz éven át volt a helyi kézilabdaklub kapusa, két MK-ezüsthöz és hat bajnoki bronzéremhez segítette az együttest, s a mai napig érdi lakos. 

Amikor telefonáltak az érdi önkormányzattól, hogy felterjesztettek erre a díjra, az volt az első gondolatom, hogy valaki szórakozik velem, ez biztos csak egy áprilisi tréfa. Óriási megtiszteltetés volt már az is, hogy egyáltalán jelöltek, amikor pedig kiderült, hogy meg is kapom a kitüntetést, azt hittem, hogy az egészet csak álmodom. Anyukámat hívtam föl először, sírva újságoltam el neki a hírt."

A 34 esztendős válogatott hálóőr a nyáron hat év után hagyja el a Fradit, ő is csatlakozik a Romániába igazoló magyar kontingenshez, ősztől már a Corona Brassó játékosa lesz. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 1 komment

dimaggio
2026. március 26. 11:57
Nagyszerű sportember ,kíváló kapus .
