Elsírta magát a magyar válogatott Romániába igazoló kapusa, amikor kiderült, nem áprilisi tréfáról van szó

„Valószínűleg emiatt” – utánajártunk, miért igazolt annyi magyar válogatott játékos Romániába
Abban lehet bízni, hogy a nemzeti együttes is profitálhat ebből.
A sokat megélt Janurik Kinga még egyetlen mérkőzése előtt sem izgult annyira, mint március 15-én. A Fradi és a magyar női kéziválogatott kapusa rangos állami kitüntetést vehetett át.
A magyar női kézilabda-válogatottal megjárt két olimpiát, a Ferencvárossal bajnoki címeket, Magyar Kupát nyert, még Bajnokok Ligája-döntőben is szerepelt. Janurik Kinga mégsem izgult még soha annyira, mint nemzeti ünnepünk, március 15-e előtt, és erre nyomós oka volt. A kiváló kapust ugyanis nagyon komoly elismerésben részesítették az ünnep alkalmából.
Janurik Kinga március 15-én a Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetést vehette át, és a ferencvárosi klubhonlap szerint a ceremónián annyira izgult, mint még egyetlen mérkőzése előtt sem. A sportolót Érd város önkormányzata terjesztette fel az elismerésre: Janurik 2010 és 2020 között tíz éven át volt a helyi kézilabdaklub kapusa, két MK-ezüsthöz és hat bajnoki bronzéremhez segítette az együttest, s a mai napig érdi lakos.
Amikor telefonáltak az érdi önkormányzattól, hogy felterjesztettek erre a díjra, az volt az első gondolatom, hogy valaki szórakozik velem, ez biztos csak egy áprilisi tréfa. Óriási megtiszteltetés volt már az is, hogy egyáltalán jelöltek, amikor pedig kiderült, hogy meg is kapom a kitüntetést, azt hittem, hogy az egészet csak álmodom. Anyukámat hívtam föl először, sírva újságoltam el neki a hírt."
A 34 esztendős válogatott hálóőr a nyáron hat év után hagyja el a Fradit, ő is csatlakozik a Romániába igazoló magyar kontingenshez, ősztől már a Corona Brassó játékosa lesz.
