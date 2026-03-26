Elsírta magát a magyar válogatott Romániába igazoló kapusa, amikor kiderült, nem áprilisi tréfáról van szó

A magyar női kézilabda-válogatottal megjárt két olimpiát, a Ferencvárossal bajnoki címeket, Magyar Kupát nyert, még Bajnokok Ligája-döntőben is szerepelt. Janurik Kinga mégsem izgult még soha annyira, mint nemzeti ünnepünk, március 15-e előtt, és erre nyomós oka volt. A kiváló kapust ugyanis nagyon komoly elismerésben részesítették az ünnep alkalmából.

Janurik Kinga átveszi a Magyar Bronz Érdemkeresztet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Rangos állami kitüntetés a magyar nemzeti ünnepen

Janurik Kinga március 15-én a Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetést vehette át, és a ferencvárosi klubhonlap szerint a ceremónián annyira izgult, mint még egyetlen mérkőzése előtt sem. A sportolót Érd város önkormányzata terjesztette fel az elismerésre: Janurik 2010 és 2020 között tíz éven át volt a helyi kézilabdaklub kapusa, két MK-ezüsthöz és hat bajnoki bronzéremhez segítette az együttest, s a mai napig érdi lakos.