Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Marco Rossi magyar válogatott Görögország

Ugyanaz a csapat, ugyanazok a gondok – kritikus hangok a magyar–görög előtt

A görög sajtó nem kíméli a nemzeti tizenegyet. A magyar–görög előtt súlyos problémákról írnak.

Nem várja ideális helyzetből a magyarok elleni fellépést a görög labdarúgó-válogatott. Még a saját sportsajtójuk is a csapat problémáitól hangos, a Paraguay elleni hazai vereség után célkeresztbe kerültek a játékosok és a szakmai stáb is. A magyar–görög előtt nem lehetnek vérmesek a vendégek kilátásai.

Lesújtó a kép a magyar–görög előtt

A Gazzetta publicistája, Antonisz Karpetopulosz például a válogatott zavaráról ír, úgy látta, a görög válogatott játéka rendkívül tompa, és ugyanazokkal a problémákkal kell szembenéznie a szakmai stábnak, mint korábban, míg a szurkolók szerint az egész együttes irányt vesztettnek tűnik – jegyzi meg a cikket szemléző Origo.

„A meccs barátságos volt, de nem értettem, miért rendezték meg. Ezek általában a kísérletezésekről szólnak, ám én ebből nagyon keveset láttam” – fogalmaz a szakíró, majd hozzáteszi: a görög válogatott nem lett sem frissebb, sem bátrabb, sem élesebb.

A sok csere teljesen szétverte a csapat addigi összhangját, nem volt semmiféle próbálkozás, sőt, tűz sem volt egyáltalán. Minden tompa volt. Mintha senki sem próbálkozott volna.”

Mint ismert, a görög válogatott a magyarhoz hasonlóan nem jutott ki a nyári világbajnokságra, ez a kudarc pedig még mindig ott van a fejekben a görög újságíró szerint. Úgy érzékelte, a csapat magával cipeli ezt a kudarcot, elveszítette azt a könnyedséget és játékörömöt, amelyet korábban még fel lehetett fedezni rajta. Nem pusztán arról van szó, hogy a görögök rossz napot fogtak ki, mentálisan sincsenek rendben.

A szerb szövetségi kapitány, Ivan Jovanovics is látja a problémát, a meccs előtt nyíltan beszélt az újságíróknak a nehézségekről. „Nem azt mondom, hogy ne lennének ígéretes futballistáink, inkább az a gond, hogy ebből a keretből egyelőre nem áll össze egységes, megbízható csapat” – árulta el a szakember, majd a Paraguay elleni vereség után már keményebb hangnemre váltott.

Lassúak voltunk az átmenetekben és eléggé egyhangúak a támadások irányváltásainál. Időt veszítettünk, és kényelmet adtunk az ellenfélnek a védekezéshez”

– értékelt Jovanovics.

A szurkolók egyértelműen csalódottak, egyre többen adnak hangot elégedetlenségüknek. Mint a közösségi oldalakon írják, tragikusnak látják a teljesítményt, bizalmatlanok a csapattal szemben, amelyből a keménység és az éhség is hiányzik.

Ilyen előjelek után futhat majd ki a görög gárda kedden este a Puskás Aréna gyepére a szlovének elleni győztes évnyitó után önbizalomtól duzzadó magyar válogatott ellen.

Kövesse a kedden 19 órakor kezdődő találkozót a Mandiner élő, szöveges közvetítésében!

Fotó: Aris Messinis/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Levinya
2026. március 30. 17:17
50-50% hajrá Magyarok, hajrá Görögök, ez egy barátságos meccs.
gullwing
2026. március 30. 17:12
Ne nézd le soha az ellenfeledet.
