Ugyanaz a csapat, ugyanazok a gondok – kritikus hangok a magyar–görög előtt

Nem várja ideális helyzetből a magyarok elleni fellépést a görög labdarúgó-válogatott. Még a saját sportsajtójuk is a csapat problémáitól hangos, a Paraguay elleni hazai vereség után célkeresztbe kerültek a játékosok és a szakmai stáb is. A magyar–görög előtt nem lehetnek vérmesek a vendégek kilátásai.

Lesújtó a kép a magyar–görög előtt

A Gazzetta publicistája, Antonisz Karpetopulosz például a válogatott zavaráról ír, úgy látta, a görög válogatott játéka rendkívül tompa, és ugyanazokkal a problémákkal kell szembenéznie a szakmai stábnak, mint korábban, míg a szurkolók szerint az egész együttes irányt vesztettnek tűnik – jegyzi meg a cikket szemléző Origo.