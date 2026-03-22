Gólpassz a vakondtúrásnak – egészen szürreális győztes találat a horvát élvonalból (VIDEÓ)

Elképesztő jelenet a pulai stadionból.
Megdöbbentő körülmények között született a győztes gól a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság péntek esti mérkőzésén. Az Istra 1961 és a Varasd összecsapásán a vendégek már a meccs 11. percében megszerezték a vezetést és sokáig győztesnek hihették magukat, ám a hajrá a hazaiaké volt.
Előbb a 78. percben a korábbi fradista, Marcel Heister egyenlített, majd két percre rá jött az év legszürreálisabb gólja: a rutinos horvát középpályás, Josip Radosevic szánta rá magát egy távoli lövésre,
a labda a tizenhatoson belül megpattant egy vakondtúráson, de legalábbis egy nagyobb göröngyön, majd az elvetődő kapu fölött behullott a hálóba.
Ezzel nyertek a pulaiak 2–1-re.
Mindkét együttes az európai kupaindulásért küzd, a tabellán mindössze egyetlen hely és egyetlen pont választja el őket egymástól – a dobogó karnyújtásnyira van. Attól függetlenül, hogy összejön-e a nemzetközi kupakaland, a nyári szünetben egy talajcsere indokoltnak tűnik a pulai stadionban.
Fotó: képmentés/YouTube