Gólpassz a vakondtúrásnak – egészen szürreális győztes találat a horvát élvonalból (VIDEÓ)

Megdöbbentő körülmények között született a győztes gól a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság péntek esti mérkőzésén. Az Istra 1961 és a Varasd összecsapásán a vendégek már a meccs 11. percében megszerezték a vezetést és sokáig győztesnek hihették magukat, ám a hajrá a hazaiaké volt.

Előbb a 78. percben a korábbi fradista, Marcel Heister egyenlített, majd két percre rá jött az év legszürreálisabb gólja: a rutinos horvát középpályás, Josip Radosevic szánta rá magát egy távoli lövésre,