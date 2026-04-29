Téphetik a hajukat a horvátok: hamarosan lezárul egy korszak a térség energiaellátásában

Rövidesen lesz alternatívája az Adria-vezetéknek.
Új, 157 millió eurós kőolajvezeték épül Magyarország és Szerbia között, amely alapjaiban alakíthatja át a térség energiaellátását. A projekt célja az ellátásbiztonság növelése és az eddigi egyoldalú beszerzési függőség csökkentése – szúrta ki a Világgazdaság.
A projekt nem pusztán a két ország kapcsolatát erősíti, hanem az egész régió energiaellátására is hatással lehet.
A tervek szerint a vezeték a magyarországi hálózathoz csatlakozva érkezik Szerbiába, és a Vajdaságon keresztül halad egészen Újvidékig.
A szerbiai szakasz hossza mintegy 113 kilométer lesz, de a teljes infrastruktúra a védősávokkal együtt körülbelül 120 kilométeres korridort érint. A nyomvonal több települést is érint, köztük Horgost, Magyarkanizsát, Zentát, Adát, Óbecsét, Zsablyát és végül Újvidéket.
A beruházás egyik legfontosabb oka az elmúlt évek tapasztalata.
Szerbia eddig nagyrészt a horvátországi Adria-vezetéken keresztül jutott kőolajhoz, ami egyoldalú függőséget jelentett.
Az európai uniós szankciók és a geopolitikai feszültségek azonban világossá tették, hogy ez komoly kockázat. Az új, Magyarország felől érkező kapcsolat alternatív útvonalat biztosít, és közvetett módon összeköti a szerb rendszert a Barátság kőolajvezetékkel is.
Amennyiben minden a tervek szerint halad, a vezeték 2027 végén vagy 2028-ban állhat teljes kapacitással üzembe. A hír kapcsán a lap azt is megjegyezte, hogy a fejlesztés nem önálló projekt, hanem egy szélesebb együttműködés része. A két ország további tervei között szerepel finomítói kapacitások fejlesztése, új termékvezetékek kiépítése, valamint a kölcsönös ellátásbiztonság erősítése. Ez azt jelenti, hogy a mostani vezeték csak az első lépés lehet egy komplex energetikai hálózat kiépítése felé.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán