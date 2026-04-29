Magyarország Adria-kőolajvezeték Szerbia Horvátország kőolajvezeték

Téphetik a hajukat a horvátok: hamarosan lezárul egy korszak a térség energiaellátásában

2026. április 29. 21:08

Rövidesen lesz alternatívája az Adria-vezetéknek.

Új, 157 millió eurós kőolajvezeték épül Magyarország és Szerbia között, amely alapjaiban alakíthatja át a térség energiaellátását. A projekt célja az ellátásbiztonság növelése és az eddigi egyoldalú beszerzési függőség csökkentése – szúrta ki a Világgazdaság.

A projekt nem pusztán a két ország kapcsolatát erősíti, hanem az egész régió energiaellátására is hatással lehet.

A tervek szerint a vezeték a magyarországi hálózathoz csatlakozva érkezik Szerbiába, és a Vajdaságon keresztül halad egészen Újvidékig.

A szerbiai szakasz hossza mintegy 113 kilométer lesz, de a teljes infrastruktúra a védősávokkal együtt körülbelül 120 kilométeres korridort érint. A nyomvonal több települést is érint, köztük Horgost, Magyarkanizsát, Zentát, Adát, Óbecsét, Zsablyát és végül Újvidéket.

A beruházás egyik legfontosabb oka az elmúlt évek tapasztalata.

Szerbia eddig nagyrészt a horvátországi Adria-vezetéken keresztül jutott kőolajhoz, ami egyoldalú függőséget jelentett.

Az európai uniós szankciók és a geopolitikai feszültségek azonban világossá tették, hogy ez komoly kockázat. Az új, Magyarország felől érkező kapcsolat alternatív útvonalat biztosít, és közvetett módon összeköti a szerb rendszert a Barátság kőolajvezetékkel is.

Amennyiben minden a tervek szerint halad, a vezeték 2027 végén vagy 2028-ban állhat teljes kapacitással üzembe. A hír kapcsán a lap azt is megjegyezte, hogy a fejlesztés nem önálló projekt, hanem egy szélesebb együttműködés része. A két ország további tervei között szerepel finomítói kapacitások fejlesztése, új termékvezetékek kiépítése, valamint a kölcsönös ellátásbiztonság erősítése. Ez azt jelenti, hogy a mostani vezeték csak az első lépés lehet egy komplex energetikai hálózat kiépítése felé.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2026. április 29. 21:18
Közben a szerbeknek van csövük az adriai kikötőkhöz is, meg épül Constanza felé is. Meg épül Szlovákia felé is cső, amin majd jöhet akár a Balti tengeri kikötőkből is. Hogy volt ez, hogy Orbán nem csinál semmit?
