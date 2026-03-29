„Ha már véget kellett érnie, legalább a Fradi-szurkolók előtt történt” – könnyek között nyilatkozott a magyar válogatott kapusa

„Kerek volt a pályafutásom, főleg amiatt is, hogy utolsó idényemben, harminchét évesen megint a Bajnokok Ligájában játszhattam – azért ez szerintem mindent elmond róla. Boldogan és jó szájízzel tekintek vissza a karrieremre. Voltak hullámvölgyek, például amikor megsérültem, de valahogy mindig megtaláltam az erőt és valamibe belekapaszkodtam, aminek következtében fel tudtam ismét építeni magamat a BL-szintre. Ez volt szerintem a legerősebb pontom:

lehet, nem én voltam a legnagyobb tehetség a világon, se a legmagasabb kapus, de mindig küzdöttem.”

Szikora Melinda az FTC ellen védett utoljára a Bajnokok Ligájában / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A BL-búcsú ellenére szépen zárult a nemzetközi (kupa)szereplés: Simon Petra végezhetett el időn túli hétméterest a találkozó végén, amit Szikora hárított. Vajon akkor eszébe jutott, hogy ez lesz az utolsó védése Európában?

„Persze! És úgy voltam vele, ezt most muszáj megfognom. Elviccelhetném azzal, hogy Petra biztos, belém lőtte, hogy így hagyjam abba, de tényleg az volt a célom, hogy minden labdát megfogjak, ami nyilván nem sikerült, de a heteshez is így álltam hozzá.”