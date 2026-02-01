„Egyszer sikerült elmennünk, abból győztünk” – ritkán hallható őszinte értékelést adott az Újpesten nyerő felcsúti edző

Az újpestiek vezetőedzője, Szélesi Zoltán azzal kezdte, hogy gratulált az ellenfél sikeréhez.

„De gratulálok az összes játékosomnak is, mert a munka, amit elvégeztek, jó volt. Dolgoztunk ki helyzeteket, amiket normális esetben be kell rúgni – ha megszereztük volna a vezetést egy ilyen lehetőségből, akkor mi nyertünk volna 1–0-ra. A Puskás jelen pillanatban még rutinosabb ebben a tekintetben. Az eredmény miatt tehát csalódás az első hazai meccsünk, de mondom megint nem kifogásként: még építjük a csapatjátékot, és a kép sok területen már pozitív. Nyilván gyakorolni kell még és kell az önbizalom is, hogy ezeket a helyzeteket kihasználjuk.”

„Nagyon izgatott voltam, talán akkor éreztem magam legutóbb így, amikor játékosként mutatkoztam be az Újpestben” – mondta el a szakember az NSO szerint egy héttel korábban, amikor debütált a lila-fehérek vezetőedzőjeként a Nyíregyháza ellen. A Mandiner ezért arról kérdezte Szélesit, mennyire izgult most, hogy a hazai közönség előtt is bemutatkozott?

„Játékosként volt bennem izgalom, akkor talán minden mérkőzésen, vezetőedzőként inkább drukk, hiszen már nem csak magamra kell figyelnem. Nem volt ez másképp most sem.