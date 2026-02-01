„Egyszer sikerült elmennünk, abból győztünk” – ritkán hallható őszinte értékelést adott az Újpesten nyerő felcsúti edző

A Bundesliga-játékos bejelentése után parádés gólt lőtt a Puskás – Szélesi máris begyűjtötte első vereségét Újpesten
Pedig nem érdemelte meg.
Hornyák Zsolt szerint egyszer elmentek, abból nyertek, míg Szélesi Zoltán szerette volna pontokkal megörvendeztetni a hazai közönséget. Edzői értékelések az Újpest–PAFC után.
Nem volt éppen egy minden percében izgalmas mérkőzés az Újpest–PAFC, de amikor a támadók villantak, akkor gyönyörű dolgokat láthatott a Szusza Ferenc Stadion alig 4 ezres közönsége. Főleg a hazaiak jeleskedtek a szép lövésekben, a vendégek pedig Szappanos Péter révén a remek védésekben. Aztán a sors furcsa fintoraként mégis a felcsútiak szerezték meg a győztes gólt – az este leglátványosabb momentuma lett végül a ghánai Joel Fameyeh félfordulatos, győzelmet érő gólja.
Ezt is ajánljuk a témában
Pedig nem érdemelte meg.
„Értékes három pont van a zsebünkben egy nagyon jó Újpest ellen, amelyik feljövőben van, és érezhető volt a minősége már az első percekben is” – kezdte értékelését a találkozó utáni sajtótájékoztatón a Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt. – „Szappanosnak szépen kellett védenie, aztán volt kapufájuk is. Vártuk, hogy nagy lesz a nyomás, hiszen ez volt az új stáb első hazai mérkőzése, tudtuk, hogy bizonyítani akarnak. A szünetben megbeszéltük, hogy egy momentum eldöntheti a meccset. Szappanosnak ismét voltak szép védései, masszívan védekeztünk, veszélyesek voltak az ellentámadásaink, és ebből sikerült egy nagyon szép gólt lőnünk. Nem volt egyszerű győzelem, Újpesten mindenkinek nehéz lesz a dolga.
A múltban voltak olyan meccseink, amikor ajtó-ablak helyzeteket kihagyva kikaptunk, ma egyszer sikerült elmennünk, és abból nyertünk.”
A ritkán halható őszinte értékelés után a látványos gólt szerző Fameyeh-ről kérdezték a trénert.
„Én mondtam Újpesten, hogy van egy új erősségünk Colley után, akit már öt éve kinéztünk magunknak, de akkor azt hiszem két millió dollárért az orosz első osztályba szerződött. Oroszország leggyorsabb csatára volt, úgyhogy nekünk nem meglepetés a teljesítménye. Kicsit érzékeny a sérülésekre, de amikor edzésben van, megmutatja a képességeit.”
Az újpestiek vezetőedzője, Szélesi Zoltán azzal kezdte, hogy gratulált az ellenfél sikeréhez.
„De gratulálok az összes játékosomnak is, mert a munka, amit elvégeztek, jó volt. Dolgoztunk ki helyzeteket, amiket normális esetben be kell rúgni – ha megszereztük volna a vezetést egy ilyen lehetőségből, akkor mi nyertünk volna 1–0-ra. A Puskás jelen pillanatban még rutinosabb ebben a tekintetben. Az eredmény miatt tehát csalódás az első hazai meccsünk, de mondom megint nem kifogásként: még építjük a csapatjátékot, és a kép sok területen már pozitív. Nyilván gyakorolni kell még és kell az önbizalom is, hogy ezeket a helyzeteket kihasználjuk.”
„Nagyon izgatott voltam, talán akkor éreztem magam legutóbb így, amikor játékosként mutatkoztam be az Újpestben” – mondta el a szakember az NSO szerint egy héttel korábban, amikor debütált a lila-fehérek vezetőedzőjeként a Nyíregyháza ellen. A Mandiner ezért arról kérdezte Szélesit, mennyire izgult most, hogy a hazai közönség előtt is bemutatkozott?
„Játékosként volt bennem izgalom, akkor talán minden mérkőzésen, vezetőedzőként inkább drukk, hiszen már nem csak magamra kell figyelnem. Nem volt ez másképp most sem.
Szerettem volna hazai közönség előtt pontot vagy pontokat szerezni, és nem szerencsés úton hozzájutni.
Ezt próbálom tolmácsolni, hogy azokat a helyzeteket, amikért megdolgoztunk, szerettem volna gólra váltani.”
Megkérdezték a trénert arról is: mekkora erőssége lehet a csapatnak a német Bundesligából érkezett Arne Maier, akit a mérkőzés szünetében mutattak be új igazolásként a közönségnek.
„Nem láttam még, milyen eredményeket produkált a teszteken. Egy magasan értékelt Bundesliga-játékosról van szó, akinek az alap kvalitása megvan ahhoz, hogy tudja segíteni a csapatot, de akkor tudok róla bármit mondani, amikor már túllesz az első edzésen is velünk.”
A következő fordulóban
Nyitókép: MTI/Kovács Márton