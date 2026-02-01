Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Puskás Akadémia Újpest NB I

„Egyszer sikerült elmennünk, abból győztünk” – ritkán hallható őszinte értékelést adott az Újpesten nyerő felcsúti edző

2026. február 01. 10:31

Hornyák Zsolt szerint egyszer elmentek, abból nyertek, míg Szélesi Zoltán szerette volna pontokkal megörvendeztetni a hazai közönséget. Edzői értékelések az Újpest–PAFC után.

2026. február 01. 10:31
null
Nagy-Pál Tamás

Nem volt éppen egy minden percében izgalmas mérkőzés az Újpest–PAFC, de amikor a támadók villantak, akkor gyönyörű dolgokat láthatott a Szusza Ferenc Stadion alig 4 ezres közönsége. Főleg a hazaiak jeleskedtek a szép lövésekben, a vendégek pedig Szappanos Péter révén a remek védésekben. Aztán a sors furcsa fintoraként mégis a felcsútiak szerezték meg a győztes gólt – az este leglátványosabb momentuma lett végül a ghánai Joel Fameyeh félfordulatos, győzelmet érő gólja.

Ezt is ajánljuk a témában

„Értékes három pont van a zsebünkben egy nagyon jó Újpest ellen, amelyik feljövőben van, és érezhető volt a minősége már az első percekben is” – kezdte értékelését a találkozó utáni sajtótájékoztatón a Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt. – „Szappanosnak szépen kellett védenie, aztán volt kapufájuk is. Vártuk, hogy nagy lesz a nyomás, hiszen ez volt az új stáb első hazai mérkőzése, tudtuk, hogy bizonyítani akarnak. A szünetben megbeszéltük, hogy egy momentum eldöntheti a meccset. Szappanosnak ismét voltak szép védései, masszívan védekeztünk, veszélyesek voltak az ellentámadásaink, és ebből sikerült egy nagyon szép gólt lőnünk. Nem volt egyszerű győzelem, Újpesten mindenkinek nehéz lesz a dolga. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

A múltban voltak olyan meccseink, amikor ajtó-ablak helyzeteket kihagyva kikaptunk, ma egyszer sikerült elmennünk, és abból nyertünk.”

A ritkán halható őszinte értékelés után a látványos gólt szerző Fameyeh-ről kérdezték a trénert.

„Én mondtam Újpesten, hogy van egy új erősségünk Colley után, akit már öt éve kinéztünk magunknak, de akkor azt hiszem két millió dollárért az orosz első osztályba szerződött. Oroszország leggyorsabb csatára volt, úgyhogy nekünk nem meglepetés a teljesítménye. Kicsit érzékeny a sérülésekre, de amikor edzésben van, megmutatja a képességeit.”

Újpest–PAFC
Újpest–PAFC: Szélesi Zoltán gratulált az ellenfélnek és a játékosainak is. Fotó: MTI/Kovács Márton

Újpest–PAFC: Szélesi Zoltán mindenkinek gratulált

Az újpestiek vezetőedzője, Szélesi Zoltán azzal kezdte, hogy gratulált az ellenfél sikeréhez.

„De gratulálok az összes játékosomnak is, mert a munka, amit elvégeztek, jó volt. Dolgoztunk ki helyzeteket, amiket normális esetben be kell rúgni – ha megszereztük volna a vezetést egy ilyen lehetőségből, akkor mi nyertünk volna 1–0-ra. A Puskás jelen pillanatban még rutinosabb ebben a tekintetben. Az eredmény miatt tehát csalódás az első hazai meccsünk, de mondom megint nem kifogásként: még építjük a csapatjátékot, és a kép sok területen már pozitív. Nyilván gyakorolni kell még és kell az önbizalom is, hogy ezeket a helyzeteket kihasználjuk.”

„Nagyon izgatott voltam, talán akkor éreztem magam legutóbb így, amikor játékosként mutatkoztam be az Újpestben” – mondta el a szakember az NSO szerint egy héttel korábban, amikor debütált a lila-fehérek vezetőedzőjeként a Nyíregyháza ellen. A Mandiner ezért arról kérdezte Szélesit, mennyire izgult most, hogy a hazai közönség előtt is bemutatkozott?

„Játékosként volt bennem izgalom, akkor talán minden mérkőzésen, vezetőedzőként inkább drukk, hiszen már nem csak magamra kell figyelnem. Nem volt ez másképp most sem. 

Szerettem volna hazai közönség előtt pontot vagy pontokat szerezni, és nem szerencsés úton hozzájutni.

Ezt próbálom tolmácsolni, hogy azokat a helyzeteket, amikért megdolgoztunk, szerettem volna gólra váltani.”

Megkérdezték a trénert arról is: mekkora erőssége lehet a csapatnak a német Bundesligából érkezett Arne Maier, akit a mérkőzés szünetében mutattak be új igazolásként a közönségnek.

„Nem láttam még, milyen eredményeket produkált a teszteken. Egy magasan értékelt Bundesliga-játékosról van szó, akinek az alap kvalitása megvan ahhoz, hogy tudja segíteni a csapatot, de akkor tudok róla bármit mondani, amikor már túllesz az első edzésen is velünk.”

A következő fordulóban 

  • az Újpest a Ferencváros vendége lesz
  •  a Puskás a Zalaegerszeget fogadja.

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!