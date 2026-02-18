Ft
Ft
02. 18.
szerda
sisak nob sahtar donyeck rinat ahmetov vladiszlav heraszkevics ukrán olimpia

Pénzeső: hősként ünneplik a botrányba keveredett ukrán sportolót, akit kizártak az olimpiáról – elképesztő összeget kapott

2026. február 18. 10:11

Vladiszlav Heraszkevicset Ukrajna leggazdagabb embere jutalmazta meg.

2026. február 18. 10:11
null

Az ukrán olimpiai bajnokoknak járó pénzjutalommal megegyező összeget kapott Rinat Ahmetovtól, az ukrán élvonalbeli futballcsapat, a Sahtar Donyeck tulajdonosától Vladiszlav Heraszkevics, a milánói téli olimpiáról sisakja miatt kizárt szkeletonversenyző – tájékoztatott a klubtulaj közleményére hivatkozva a Telex.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a szkeletonversenyző olyan sisakban akart rajthoz állni, amelyen az orosz–ukrán háborúban elesett ukrán sportolók képei szerepeltek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban úgy ítélte meg, hogy ezzel politikai üzenetet közvetítene, ami ellentétes az olimpiai eszmékkel. A NOB felajánlotta az ukrán versenyzőnek, hogy gyászkarszalaggal álljon rajthoz, azonban a sportoló ezt a lehetőséget elutasította, így kizárásra került az milánói téli játékokról.

Vlad Heraszkevicstől elvették az esélyt, hogy az olimpiai győzelemért küzdjön, de hazájába így is igazi bajnokként tér vissza” 

– fogalmazott közleményében az ukránok háborúját támogató Rinat Ahmetov, akit a Forbes Ukrajna leggazdagabb embereként nevez meg.

A Sahtar Donyeck tulajdonosa hozzátette:

kétszázezer dollárt adományozott a szkeletonversenyzőnek, ugyanis fontosnak tartja, hogy Alexandra BEIER / AFP elegendő támogatást kapjon sportpályafutása folytatásához.

A sportolót korábban Volodimir Zelenszkij is méltatta, és a civilek számára adható egyik legmagasabb állami kitüntetéssel, a Szabadság Érdemrenddel is elismerte.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

piramis-2
2026. február 18. 10:33
Ugye amikor átveszi a kitüntetést az orosz anyanyelvű, zsidó törpétől... Hazafelé az utcán... Megáll mellette egy kisbusz... Néhány TCK-s kiugrál... A családtagok már csak arról fognak értesülni, hogy ELTŰNT!!! Mert ugye a halottak után fizetni kellene... De, a Zelenszkj féle náci rendszer, inkább aranybudikat szerez be... Hiszen mi más jön jobban háború idején???
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 18. 10:32 Szerkesztve
olyan sisakban akart rajthoz állni, amelyen az orosz–ukrán háborúban elesett ukrán sportolók képei szerepeltek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban úgy ítélte meg, hogy ezzel politikai üzenetet közvetítene, ami ellentétes az olimpiai eszmékkel. A NOB felajánlotta az ukrán versenyzőnek, hogy kim dzsongun vagy putyin acrképével diszített sisakban versenyezhet."
Válasz erre
0
0
Málaga21
•••
2026. február 18. 10:24 Szerkesztve
Van ezeknél lóvé. Baromsàgra meg luxusvillàra legalàbbis mindig jut. Sok hülye meg elküldené "szegíny" hoholoknak a magyar adófizetôk pénzét.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. február 18. 10:22
SZOPJÁTOK IS LE
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!