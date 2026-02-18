Pénzeső: hősként ünneplik a botrányba keveredett ukrán sportolót, akit kizártak az olimpiáról – elképesztő összeget kapott

Az ukrán olimpiai bajnokoknak járó pénzjutalommal megegyező összeget kapott Rinat Ahmetovtól, az ukrán élvonalbeli futballcsapat, a Sahtar Donyeck tulajdonosától Vladiszlav Heraszkevics, a milánói téli olimpiáról sisakja miatt kizárt szkeletonversenyző – tájékoztatott a klubtulaj közleményére hivatkozva a Telex.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a szkeletonversenyző olyan sisakban akart rajthoz állni, amelyen az orosz–ukrán háborúban elesett ukrán sportolók képei szerepeltek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban úgy ítélte meg, hogy ezzel politikai üzenetet közvetítene, ami ellentétes az olimpiai eszmékkel. A NOB felajánlotta az ukrán versenyzőnek, hogy gyászkarszalaggal álljon rajthoz, azonban a sportoló ezt a lehetőséget elutasította, így kizárásra került az milánói téli játékokról.