Pénzeső: hősként ünneplik a botrányba keveredett ukrán sportolót, akit kizártak az olimpiáról – elképesztő összeget kapott

Ukrajna drámájától hangos a téli olimpia: Szibiha a szervezők arcába kiabálta az országát ért sérelmeket
Az ukrán külügyminiszter is állást foglalt a sisakja miatt kitiltott ukrán olimpikon ügyében.
Vladiszlav Heraszkevicset Ukrajna leggazdagabb embere jutalmazta meg.
Az ukrán olimpiai bajnokoknak járó pénzjutalommal megegyező összeget kapott Rinat Ahmetovtól, az ukrán élvonalbeli futballcsapat, a Sahtar Donyeck tulajdonosától Vladiszlav Heraszkevics, a milánói téli olimpiáról sisakja miatt kizárt szkeletonversenyző – tájékoztatott a klubtulaj közleményére hivatkozva a Telex.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a szkeletonversenyző olyan sisakban akart rajthoz állni, amelyen az orosz–ukrán háborúban elesett ukrán sportolók képei szerepeltek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban úgy ítélte meg, hogy ezzel politikai üzenetet közvetítene, ami ellentétes az olimpiai eszmékkel. A NOB felajánlotta az ukrán versenyzőnek, hogy gyászkarszalaggal álljon rajthoz, azonban a sportoló ezt a lehetőséget elutasította, így kizárásra került az milánói téli játékokról.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán külügyminiszter is állást foglalt a sisakja miatt kitiltott ukrán olimpikon ügyében.
Vlad Heraszkevicstől elvették az esélyt, hogy az olimpiai győzelemért küzdjön, de hazájába így is igazi bajnokként tér vissza”
– fogalmazott közleményében az ukránok háborúját támogató Rinat Ahmetov, akit a Forbes Ukrajna leggazdagabb embereként nevez meg.
A Sahtar Donyeck tulajdonosa hozzátette:
kétszázezer dollárt adományozott a szkeletonversenyzőnek, ugyanis fontosnak tartja, hogy Alexandra BEIER / AFP elegendő támogatást kapjon sportpályafutása folytatásához.
A sportolót korábban Volodimir Zelenszkij is méltatta, és a civilek számára adható egyik legmagasabb állami kitüntetéssel, a Szabadság Érdemrenddel is elismerte.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök dafke kitüntette a versenyzéstől a sisakja miatt eltiltott ukrán olimpikont.
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP