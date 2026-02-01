Ft
Labdarúgó NB I ETO FC Rúsz Márton DVSC Debreceni VSC MLSZ

Nem csitul a botrány: Debrecenben páros lábbal beleszálltak az MLSZ-be

2026. február 01. 17:46

Az ETO két tizenegyesgóllal egyenlített az NB I szombati rangadóján. A debreceni klub közleményt jelentetett meg a mérkőzés másnapján.

2026. február 01. 17:46
null

Mint arról mi is beszámoltunk, paprikás hangulatban ért véget szombaton az ETO FC–DVSC (2–2) NB I-es mérkőzés, amelyen a listavezető győri együttes kétgólos hátrányból állt fel, s mindkét gólját tizenegyesből lőtte. A hazaiak egyenlítő találatát követően a kispadoknál összeszólalkozott egymással a két vezetőedző, Borbély Balázs és Sergio Navarro – ekkor már a meccs 100. percében jártunk –, és a szájkarate végén mindkét szakember piros lapot kapott.

„Semmi komoly nem történt, picit elszabadultak az indulatok, de ilyen meccseken ez előfordul” – elevenítette fel a történteket egy félmosoly kíséretében a győri együttest irányító Borbély az M4 Sportnak. „Szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésem miatt, de meg kellett védenem a csapatom és a játékosaim. Szerintem egyik büntető sem volt tiszta tizenegyes. Azt gondolom, lejtett a hazai pálya” – mondta a debreceniek trénere, Navarro.

Rúsz Márton játékvezető teljesítményével a DVSC második gólját szerző Komáromi György sem volt megelégedve. 

Nem nagyon érdekelt a közjáték és a lökdösődés. Én csak egy dolgot akarok mondani, remélem, nem fognak eltiltani miatta. Ez nem a két csapat, hanem egyvalaki miatt robbant ki, ennyit tudok mondani. Nem a mi kezünkből csúszott ki a győzelem, hanem elvették tőlünk

– nyilatkozta.

 

A találkozó másnapján a debreceni klub „Gondolatok a győri mérkőzés kapcsán” címmel hosszabb bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Ebben a hajdúságiak éles bírálatukat fejezték ki a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) játékvezetői képzését illetően.

„(…) Lassan azt kell hinnünk, hogy tényleg »felülteljesítünk«, hiszen úgy tűnik, hogy már nemcsak az XG (várható gólmennyiség a helyzetek minősége alapján – a szerk.), hanem más befolyásoló tényezők is ellenünk dolgoznak. Sajnos ez a meccs nem a két csapat komoly teljesítményéről marad emlékezetes, hanem arról, akinek pont nem kellene a főszereplőnek tekintenie magát egy futballmérkőzésen” – olvasható a közleményben.

A debreceniek megjegyzik, Rúsz Márton az eddigi 44 NB I-es meccséből 12-t nekik vezette, és ezek közül eddig 

  • csak egyet nyertek meg 
  • három döntetlen 
  • és nyolc vereség mellett. 

Arra is emlékeztettek, hogy az ETO ebben a bajnokságban eddig csak tizenegyesből tudta bevenni a kapujukat.

„Biztos véletlen…” – írják ezzel kapcsolatban, és felhívják rá a figyelmet, hogy ezen a héten a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában sem kapott feladatot magyar játékvezető, továbbá az UEFA jövő heti játékvezetői képzésére is csak egy magyar bíró (Kulcsár Katalin) hivatalos, miközben lesz férfi játékvezető Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Litvániából, Azerbajdzsánból, Finnországból és Ukrajnából is.

Ez egy gondolatébresztő kíván lenni arra, hogy mivel hosszú évek óta hasonló a helyzet, így talán másképp kellene értékelni és értelmezni a magyarországi játékvezetők tevékenységét, képzését, leginkább az ismétlődő módon ellentmondásosan értelmezett, vontatott, értelmetlenül elhúzódó VAR-döntések mechanizmusát

– teszik hozzá.

 

Ha a DVSC szombaton nyert volna Győrben, most egy pont lenne a hátránya a listavezető ETO-hoz képest. Így jelenleg negyedik a tabellán, négy ponttal a győriek mögött.

Nyitókép: Facebook / DVSC

Az ETO–DVSC mérkőzés összefoglalója

 

rezeda-kazmer
2026. február 01. 18:45
Szerintem különösen az első büntető volt véleményes, ezt Angliában aligha fújják be. Attól függetlenül szerintem megadható volt, mert a védő, ostoba módon, a támadó felé mozgott- onnantól kezdve értelmezhető úgy, hogy akadályozta. Elég lett volna kikísérnie a labdát. (Évek óta van var, nem értem, mikor értik meg a focisták, hogy be lehetne fejezni a sumákságokat, mert visszanézik.)
Válasz erre
0
0
Kétes
2026. február 01. 18:40
Rusz kolléga elmehet a sunyi büdös csába!
Válasz erre
0
0
Kaldvi
2026. február 01. 18:35
a fene a páros lábú csépányit
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2026. február 01. 18:34 Szerkesztve
Menthetetlen a magyar futball. Megjött az angol befektető Stockportból, de kérdés, meddig marad, ha ezt látja. Egy részlet: "A debreceniek megjegyzik, Rúsz Márton az eddigi 44 NB I-es meccséből 12-t nekik vezette, és ezek közül eddig csak egyet nyertek meg három döntetlen és nyolc vereség mellett. " "„Biztos véletlen…” – írják ezzel kapcsolatban, és felhívják rá a figyelmet, hogy ezen a héten a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában sem kapott feladatot magyar játékvezető, továbbá az UEFA jövő heti játékvezetői képzésére is csak egy magyar bíró (Kulcsár Katalin) hivatalos, miközben lesz férfi játékvezető Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Litvániából, Azerbajdzsánból, Finnországból és Ukrajnából is. Mivel hosszú évek óta hasonló a helyzet, így talán másképp kellene értékelni és értelmezni a magyarországi játékvezetők tevékenységét, képzését." Minden ..ar, úgy, ahogy van. 40 éve. Ezen a hétvégén az FTC összesen 3+2+2 pontot szerzett, azaz: HETET.
Válasz erre
0
0
