Nem csitul a botrány: Debrecenben páros lábbal beleszálltak az MLSZ-be

Mint arról mi is beszámoltunk, paprikás hangulatban ért véget szombaton az ETO FC–DVSC (2–2) NB I-es mérkőzés, amelyen a listavezető győri együttes kétgólos hátrányból állt fel, s mindkét gólját tizenegyesből lőtte. A hazaiak egyenlítő találatát követően a kispadoknál összeszólalkozott egymással a két vezetőedző, Borbély Balázs és Sergio Navarro – ekkor már a meccs 100. percében jártunk –, és a szájkarate végén mindkét szakember piros lapot kapott.

„Semmi komoly nem történt, picit elszabadultak az indulatok, de ilyen meccseken ez előfordul” – elevenítette fel a történteket egy félmosoly kíséretében a győri együttest irányító Borbély az M4 Sportnak. „Szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésem miatt, de meg kellett védenem a csapatom és a játékosaim. Szerintem egyik büntető sem volt tiszta tizenegyes. Azt gondolom, lejtett a hazai pálya” – mondta a debreceniek trénere, Navarro.