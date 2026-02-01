Nem csitul a botrány: Debrecenben páros lábbal beleszálltak az MLSZ-be

Teljes a felháborodás Győrben: eluralkodott a káosz (VIDEÓ)
Elszabadultak az indulatok.
Az ETO két tizenegyesgóllal egyenlített az NB I szombati rangadóján. A debreceni klub közleményt jelentetett meg a mérkőzés másnapján.
Mint arról mi is beszámoltunk, paprikás hangulatban ért véget szombaton az ETO FC–DVSC (2–2) NB I-es mérkőzés, amelyen a listavezető győri együttes kétgólos hátrányból állt fel, s mindkét gólját tizenegyesből lőtte. A hazaiak egyenlítő találatát követően a kispadoknál összeszólalkozott egymással a két vezetőedző, Borbély Balázs és Sergio Navarro – ekkor már a meccs 100. percében jártunk –, és a szájkarate végén mindkét szakember piros lapot kapott.
„Semmi komoly nem történt, picit elszabadultak az indulatok, de ilyen meccseken ez előfordul” – elevenítette fel a történteket egy félmosoly kíséretében a győri együttest irányító Borbély az M4 Sportnak. „Szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésem miatt, de meg kellett védenem a csapatom és a játékosaim. Szerintem egyik büntető sem volt tiszta tizenegyes. Azt gondolom, lejtett a hazai pálya” – mondta a debreceniek trénere, Navarro.
Rúsz Márton játékvezető teljesítményével a DVSC második gólját szerző Komáromi György sem volt megelégedve.
Nem nagyon érdekelt a közjáték és a lökdösődés. Én csak egy dolgot akarok mondani, remélem, nem fognak eltiltani miatta. Ez nem a két csapat, hanem egyvalaki miatt robbant ki, ennyit tudok mondani. Nem a mi kezünkből csúszott ki a győzelem, hanem elvették tőlünk
– nyilatkozta.
A találkozó másnapján a debreceni klub „Gondolatok a győri mérkőzés kapcsán” címmel hosszabb bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Ebben a hajdúságiak éles bírálatukat fejezték ki a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) játékvezetői képzését illetően.
„(…) Lassan azt kell hinnünk, hogy tényleg »felülteljesítünk«, hiszen úgy tűnik, hogy már nemcsak az XG (várható gólmennyiség a helyzetek minősége alapján – a szerk.), hanem más befolyásoló tényezők is ellenünk dolgoznak. Sajnos ez a meccs nem a két csapat komoly teljesítményéről marad emlékezetes, hanem arról, akinek pont nem kellene a főszereplőnek tekintenie magát egy futballmérkőzésen” – olvasható a közleményben.
A debreceniek megjegyzik, Rúsz Márton az eddigi 44 NB I-es meccséből 12-t nekik vezette, és ezek közül eddig
Arra is emlékeztettek, hogy az ETO ebben a bajnokságban eddig csak tizenegyesből tudta bevenni a kapujukat.
„Biztos véletlen…” – írják ezzel kapcsolatban, és felhívják rá a figyelmet, hogy ezen a héten a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában sem kapott feladatot magyar játékvezető, továbbá az UEFA jövő heti játékvezetői képzésére is csak egy magyar bíró (Kulcsár Katalin) hivatalos, miközben lesz férfi játékvezető Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Litvániából, Azerbajdzsánból, Finnországból és Ukrajnából is.
Ez egy gondolatébresztő kíván lenni arra, hogy mivel hosszú évek óta hasonló a helyzet, így talán másképp kellene értékelni és értelmezni a magyarországi játékvezetők tevékenységét, képzését, leginkább az ismétlődő módon ellentmondásosan értelmezett, vontatott, értelmetlenül elhúzódó VAR-döntések mechanizmusát
– teszik hozzá.
Ha a DVSC szombaton nyert volna Győrben, most egy pont lenne a hátránya a listavezető ETO-hoz képest. Így jelenleg negyedik a tabellán, négy ponttal a győriek mögött.
