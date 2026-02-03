Ft
eto DVSC balhé

„Semmi különös nem történt, nem halt meg senki” – ezért estek egymásnak a győriek és a debreceniek

2026. február 03. 13:21

Elszabadultak az indulatok az ETO Parkban. Kiderült, mi okozta a balhét.

2026. február 03. 13:21
null

Mint arról beszámoltunk, elszabadultak az indulatok az ETO és a Debrecen mérkőzés végén a labdarúgó NB I hétvégi fordulójában. A győri csapat a hajrában a második gólját is büntetőből szerezte, majd egy kisebb balhé után mindkét vezetőedzőt kiállították.

balhé
Kisebb balhé kerekedett az NB I-es győri rangadó hajrájában
Fotó: dvsc.hu

Ezt is ajánljuk a témában

Nem akármilyen mérkőzést játszott egymással a listavezető ETO FC és a forduló előtt negyedik helyen álló Loki Győrött, a vendégek az 50. percben már két góllal is vezettek, de végül 2–2-es döntetlen lett a vége. A győriek mindkét gólját Vitális Milán szerezte büntetőből. A másodikat a 95. percben, méghozzá úgy, hogy Rúsz Márton játékvezető kezezés miatt megítélte a tizenegyest, majd a VAR jelzésére visszanézte az esetet, de nem változtatta meg a döntését.

Nem sokkal később elszabadultak az indulatok, a bíró mindkét vezetőedzőnek, Borbély Balázsnak és Sergio Navarrónak is felmutatta a piros lapot,

aztán a játékoskijáróban egy kisebb csetepaté alakult ki, és hosszú percekig állt a játék. A mérkőzés így végül több mint 100 percig tartott. 

A két szakember közötti összeszólalkozást a kispadok közelében tartózkodók szerint egy, a debreceni térfél közepén történt apróbb szabálytalanság robbantotta ki – írja a csakfoci. Sergio Navarro a győri kispad felé kiáltotta angolul: „Legyen ez is tizenegyes!”, Borbély Balázs pedig nem hagyta szó nélkül az ironikus megjegyzést. Angolul visszaszólt: „Shut up!”, amit úgy fordíthatunk, hogy „Fogd be a szád!” Ezután indult meg egymás felé a két edző, de a stábtagok még időben közbeléptek.

Balhé az ETO Parkban

Az indulatok a meccs után sem csillapodtak, a DVSC második gólját szerző Komáromi György is kiakadt a történteken.

„Nem nagyon érdekelt a közjáték és a lökdösődés.

Én csak egy dolgot akarok mondani, remélem, nem fognak eltiltani miatta. Ez nem a két csapat, hanem egyvalaki miatt robbant ki, ennyit tudok mondani.

Nem a mi kezünkből csúszott ki a győzelem, hanem elvették tőlünk”

– nyilatkozta a labdarúgó.

Ezt is ajánljuk a témában

A két vezetőedző a meccs végi interjúban szintén nem ment el szó nélkül a történtek mellett.

„Semmi komoly nem történt, picit elszabadultak az indulatok, de nem halt meg senki, ilyen meccseken ez előfordul” – elevenítette fel a történteket egy félmosoly kíséretében a győri együttest irányító Borbély, míg kollégája még ennél is higgadtabb volt.

„Szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésem miatt, de meg kellett védenem a csapatom és a játékosaim. Szerintem egyik büntető sem volt tiszta tizenegyes. Azt gondolom, lejtett a hazai pálya” – tekintett vissza a debreceniek trénere, Sergio Navarro.

Fotó: Facebook/DVSC

