„Semmi különös nem történt, nem halt meg senki” – ezért estek egymásnak a győriek és a debreceniek

Nem sokkal később elszabadultak az indulatok, a bíró mindkét vezetőedzőnek, Borbély Balázsnak és Sergio Navarrónak is felmutatta a piros lapot,

aztán a játékoskijáróban egy kisebb csetepaté alakult ki, és hosszú percekig állt a játék. A mérkőzés így végül több mint 100 percig tartott.

A két szakember közötti összeszólalkozást a kispadok közelében tartózkodók szerint egy, a debreceni térfél közepén történt apróbb szabálytalanság robbantotta ki – írja a csakfoci. Sergio Navarro a győri kispad felé kiáltotta angolul: „Legyen ez is tizenegyes!”, Borbély Balázs pedig nem hagyta szó nélkül az ironikus megjegyzést. Angolul visszaszólt: „Shut up!”, amit úgy fordíthatunk, hogy „Fogd be a szád!” Ezután indult meg egymás felé a két edző, de a stábtagok még időben közbeléptek.

Balhé az ETO Parkban