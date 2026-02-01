Történelmi bravúr Melbourne-ben – erre Djokovics, Nadal és Federer is csettinthet (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
A világelső Carlos Alcaraz először nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokságot (Australian Open), mivel a férfi egyes vasárnapi döntőjében négy szettben legyőzte a tízszeres bajnok Novak Djokovicsot, aki így nem tudta begyűjteni a 25. Grand Slam-trófeáját.
A spanyol sztár első melbourne-i fináléjában lépett pályára, miután két napja csaknem öt és fél órás csatában legyűrte a német Alexander Zverevet. A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben.
A rekordot jelentő 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb ugyancsak maratoni ütközetben verte a kétszeres címvédő Sinnert pénteken, előzőleg viszont a harmadik fordulóban a cseh Jakub Mensík nem tudott kiállni ellene, majd a negyeddöntőben Lorenzo Musetti kétjátszmás előnyről adta fel a mérkőzésüket sérülés miatt.
Kettejük párharcában a 38 éves szerb vezetett 5–4-re, a tavalyi Australian Open negyeddöntőjében négy szettben verte 16 esztendővel fiatalabb riválisát, aki azonban 3–0-val visszavágott neki a US Open szeptemberi elődöntőjében. Legemlékezetesebb csatájuk talán a párizsi játékok döntőjében volt, amikor Djokovics két rövidítéses szettben nyert, és megszerezte a gyűjteményéből még hiányzó olimpiai aranyat.
A tizedik csatát a 38. GS-fináléjában szereplő Djokovics kezdte jobban, korát meghazudtoló sebeséggel mozgott a pályán, alig rontott, és két brékkel 38 perc alatt szettelőnybe került (6:2). Alcaraz azonban – akinek a nézőtérről szurkolt 22-szeres GS-győztes honfitársa, Rafael Nadal – a folytatásban gyorsan összeszedte magát, 3:1-re elhúzott, majd mivel veterán ellenfele továbbra is sokat hibázott, 1 óra 9 perc elteltével kiegyenlített (2:6).
A harmadik játszma előtt Djokovics bement az öltözőbe, mégis egyre inkább fáradni látszott: 2:2-nél elbukta a szerváját, miközben a spanyol nem lassított, 5:3-nál negyedszer is brékelte riválisát, és máris 2–1-re vezetett (3:6).
A szünetben a szerb ápolást kért, gyógyszereket kapott, majd hat bréklabda hárításával kezdte a negyedik felvonást. Továbbra is úgy tűnt, hogy Alcaraz van fizikai fölényben, de 4:4-nél neki kellett bréklabdát kivédenie – pontosabban Djokovics kiütött egy könnyű tenyerest –, aztán a spanyol fogadóként lezárta a meccset, amely 3 óra 4 percig tartott (5:7).
A szerb így továbbra is a 24 serleggel visszavonult ausztrál Margaret Courttal együtt tartja holtversenyben a Grand Slam-rekordot, míg
a 22 éves Alcaraz minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodott (ez rajta kívül korábban csak Rod Lavernek, Andre Agassinak, Roger Federernek, Rafael Nadalnak és Djokovicsnak sikerült). Előzőleg a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent is kétszer-kétszer nyerte meg a spanyol fiú.
Alcaraz pályafutása 25. tornagyőzelméért és hetedik Grand Slam-trófeájáért 4.15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott.
AUSTRALIAN OPEN (MELBOURNE)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Alcaraz (spanyol, 1.)–Djokovics (szerb, 4.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
Az elmúlt tíz év döntői az Australian Openen
2016: Djokovics (szerb)–Andy Murray (brit) 6:1, 7:5, 7:6 (7–3)
2017: Federer (svájci)–Rafael Nadal (spanyol) 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
2018: Federer–Marin Cilic (horvát) 6:2, 6:7 (5–7), 6:3, 3:6, 6:1
2019: Djokovics–Nadal 6:3, 6:2, 6:3
2020: Djokovics–Dominic Thiem (osztrák) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
2021: Djokovics–Danyiil Medvegyev (orosz) 7:5, 6:2, 6:2
2022: Nadal–Medvegyev 2:6, 6:7 (5–7), 6:4, 6:4, 7:5
2023: Djokovics–Sztefanosz Cicipasz (görög) 6:3, 7:6 (7–4), 7:6 (7–5)
2024: Jannik Sinner (olasz)–Medvegyev 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3
2025: Sinner–Alexander Zverev (német) 6:3, 7:6 (7–4), 6:3
