Történelmi bravúr Melbourne-ben – erre Djokovics, Nadal és Federer is csettinthet (VIDEÓ)

A világelső Carlos Alcaraz először nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokságot (Australian Open), mivel a férfi egyes vasárnapi döntőjében négy szettben legyőzte a tízszeres bajnok Novak Djokovicsot, aki így nem tudta begyűjteni a 25. Grand Slam-trófeáját.

A spanyol sztár első melbourne-i fináléjában lépett pályára, miután két napja csaknem öt és fél órás csatában legyűrte a német Alexander Zverevet. A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben.