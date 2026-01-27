„A támadáshoz nem értek, de ezeket nem tudtuk jól kezelni” – Vogel Soma a Mandinernek

A kapuból nézve min múlott?

A támadáshoz nem értek, így arról nem is szeretnék nyilatkozni. A nyomást, a szurkolást, illetve a szerb döntős rutint véleményem szerint nem tudtuk jól kezelni. Biztos vagyok benne, hogy erősebbek lettünk ettől és az is jó visszajelzés – ezt többektől hallottam –, hogy ha tehetnék, másnap újra lejátszanák ezt a mérkőzést, mert annyira akarunk bizonyítani. Folyamatosan a fejlődésen jár az agyunk.

A 2027-es világbajnokságot Budapesten, az MVM Dome-ban rendezik, ahol még a belgrádinál is több szurkoló lehet a nézőtéren. Mi kell ahhoz, hogy inspiráljon egy ekkora tábor és ne teherként legyen jelen?

A legutóbbi hazai vébén talán nem tudtuk jól kezelni, hogy itthon játszhatunk. Már a 2020-as, Duna Arénában rendezett Eb is egy sokkhatás volt. Tisztán megvan az érzés, amikor a törökök elleni nyitó meccsen telt ház dübörgött, a színfalak mögött is hallható volt a többezres tömeg. Ha most az akkori szurkolótábornak a duplája lesz, akkor el nem tudom képzelni, mi vár ránk. Biztosan óriási erőt ad majd, de jól kell kezelni: fontos a tiszta fej, mert könnyen túlpörög az ember. Nagyon várjuk már a hazai világbajnokságot, rendkívüli módon örülünk a lehetőségnek, és azon leszünk, hogy megháláljuk a szurkolást. De rengeteg még a feladat addig.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt