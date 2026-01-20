Többé már nem titok: lerántotta a leplet Tóth Alex helyzetéről a csapat vezetőedzője

Megvan Tóth Alex csapata – a Fradi megegyezett a magyar játékos kérőjével
Megszületett az egyezség, már csak a hivatalos bejelentésre várunk!
Ismét magyar válogatott futballistája lesz a Bournemouthnak. Tóth Alexet bármelyik pillanatban bejelentheti az angol klub.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, minden jel arra mutat, hogy a Ferencváros 20 éves magyar válogatott labdarúgója, Tóth Alex az angol élvonalbeli AFC Bournemouthhoz igazol. A menedzsere, Papp Bence hétfő este a Match4 mérkőzést felvezető műsorában még nem mondta ki a csapat nevét, de a gárda vezetőedzője, Andoni Iraola a lefújás után a magyar játékos érkezéséről beszélt.
A Bournemouth hétfő este a Brighton & Hove Albion vendégeként játszott úgy 1–1-es döntetlent, hogy a hazaiak egy 91. percben szerzett ollózós góllal mentettek meg egy pontot. VIDEÓ ITT!
A Cseresznyések ezzel maradtak a 15. helyen, de továbbra is nagyon sűrű a mezőny, így bőven van még esélye feljebb lépni, a kieséstől pedig nem igazán kell tartania, mert a 18. West Ham United a hétvégi győzelme ellenére is tízpontos lemaradásban van tőle.
Tóth Alexszel kapcsolatban azt tudni, hogy már átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, így már csak a hivatalos bejelentésre várni. A hétfői meccs után Iraolát a magyar középpályásról kérdezték, és nem adott kitérő választ a riporternek – hívta fel a figyelmet az Index.
– Azt mondta, segítségre lesz szükségük. Mint például Tóth Alex?
– Igen. Néhány formalitás vele kapcsolatban ugyan még hátravan, végig kell futni a kötelező köröket, de nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy lezárjuk az ügyét. Aztán meglátjuk, hogyan alakulnak a következő napok az átigazolási időszak végéig, mert egyértelmű, hogy most nehéz helyzetben vagyunk.
A hírek szerint Tóth Alexért 12 millió eurót plusz bónuszokat fizet a Ferencvárosnak a Bournemouth, amivel ő lesz az NB I történetének legdrágábban eladott futballistája.
Úgy bántak vele, mint Szoboszlai Dominikkel vagy Kerkez Milossal.
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA