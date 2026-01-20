Ft
Többé már nem titok: lerántotta a leplet Tóth Alex helyzetéről a csapat vezetőedzője

2026. január 20. 08:29

Ismét magyar válogatott futballistája lesz a Bournemouthnak. Tóth Alexet bármelyik pillanatban bejelentheti az angol klub.

2026. január 20. 08:29
null

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, minden jel arra mutat, hogy a Ferencváros 20 éves magyar válogatott labdarúgója, Tóth Alex az angol élvonalbeli AFC Bournemouthhoz igazol. A menedzsere, Papp Bence hétfő este a Match4 mérkőzést felvezető műsorában még nem mondta ki a csapat nevét, de a gárda vezetőedzője, Andoni Iraola a lefújás után a magyar játékos érkezéséről beszélt.

A Bournemouth hétfő este a Brighton & Hove Albion vendégeként játszott úgy 1–1-es döntetlent, hogy a hazaiak egy 91. percben szerzett ollózós góllal mentettek meg egy pontot. VIDEÓ ITT!

A Cseresznyések ezzel maradtak a 15. helyen, de továbbra is nagyon sűrű a mezőny, így bőven van még esélye feljebb lépni, a kieséstől pedig nem igazán kell tartania, mert a 18. West Ham United a hétvégi győzelme ellenére is tízpontos lemaradásban van tőle.

Iraola Tóth Alexről beszélt
Iraola Tóth Alexről beszélt (Fotó: Justin Tallis/AFP)

Tóth Alexet bármelyik pillanatban bejelentheti a Bournemouth

Tóth Alexszel kapcsolatban azt tudni, hogy már átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, így már csak a hivatalos bejelentésre várni. A hétfői meccs után Iraolát a magyar középpályásról kérdezték, és nem adott kitérő választ a riporternek – hívta fel a figyelmet az Index.

 – Azt mondta, segítségre lesz szükségük. Mint például Tóth Alex?

– Igen. Néhány formalitás vele kapcsolatban ugyan még hátravan, végig kell futni a kötelező köröket, de nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy lezárjuk az ügyét. Aztán meglátjuk, hogyan alakulnak a következő napok az átigazolási időszak végéig, mert egyértelmű, hogy most nehéz helyzetben vagyunk.

A hírek szerint Tóth Alexért 12 millió eurót plusz bónuszokat fizet a Ferencvárosnak a Bournemouth, amivel ő lesz az NB I történetének legdrágábban eladott futballistája.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

Reszelő Aladár
2026. január 20. 09:53
Adnak érte annyit, hogy kezdő/fix rotációs játékos lehessen. Ha meg hétvégén egyszerre 3 magyar futhatna ki a Vitality gyepére, az is szép sztori lenne. Kerkez is ismerős arrafele, szép emlékek köthetik oda. Alexnek pedig jó lesz a csapat. Újjáépítési fázisban vannak, akkora kiáramlás volt azóta sztárokból, így ő lehet a következő generáció alapja. Hajrá!
