Többé már nem titok: lerántotta a leplet Tóth Alex helyzetéről a csapat vezetőedzője

Tóth Alexet bármelyik pillanatban bejelentheti a Bournemouth

Tóth Alexszel kapcsolatban azt tudni, hogy már átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, így már csak a hivatalos bejelentésre várni. A hétfői meccs után Iraolát a magyar középpályásról kérdezték, és nem adott kitérő választ a riporternek – hívta fel a figyelmet az Index.

– Azt mondta, segítségre lesz szükségük. Mint például Tóth Alex?

– Igen. Néhány formalitás vele kapcsolatban ugyan még hátravan, végig kell futni a kötelező köröket, de nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy lezárjuk az ügyét. Aztán meglátjuk, hogyan alakulnak a következő napok az átigazolási időszak végéig, mert egyértelmű, hogy most nehéz helyzetben vagyunk.