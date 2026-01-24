Ft
Carpathian Brigade szurkolók MLSZ

Fontos döntést hozott az MLSZ: ez minden magyar szurkolót érint!

2026. január 24. 17:56

Párbeszédbe kezdett a Magyar Labdarúgó-szövetség az ultracsoportokkal. Az MLSZ megelőlegezett bizalomként eltörölte a szektorbezárásokat, így minden stadion minden szektorában ott lehetnek a szurkolók.

2026. január 24. 17:56
null

Az NSO pénteken számolt be arról, hogy hatályon kívül helyezte a Magyar Labdarúgó-szövetség a korábbi szektorbezárásokra vonatkozó határozatait, így például a vasárnapi Debreceni VSC–Diósgyőri VTK mérkőzésen lehetnek szurkolók a B5-ös szektorban. Elsőre nem igazán értettük, mi történik, hiszen nem annyira jellemző az MLSZ-re ez a magatartás, de szombatra kiderült a válasz.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Kiadott ugyanis egy közleményt a közösségi médiában a magyar válogatott szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade, melyből kiderül, hogy a magyar ultracsoportok és a szövetség között egyeztetések kezdődtek, ennek az első eredménye a szektorbezárások eltörlése. 

A szurkolók közleményét változtatás nélkül közöljük:

„Ahogy arról a napokban több különböző platformon már értesülhetett a honi futballszerető közvélemény, megerősítjük: a magyar ultracsoportok képviselői és az MLSZ vezetői között valóban megtörténtek az első egyeztetések.

A régóta várt és indokolt megbeszélések még decemberben kezdődtek meg, amelyeket idén folytatva személyesen vitathattuk meg sérelmeinket és problémáinkat, a kompromisszumos megoldásokra törekedve.

Többek között egyetértés volt abban, hogy a kommunikáción mindenképpen javítsunk, így a jövőben létrehozásra kerül egy egyeztető fórum, ahol lehetőség nyílik a szurkolók által felvetett kérdések és témakörök közvetlen megvitatására. 

Ezeken a fórumokon a tervek szerint a szervezett szurkolói csoportok mellett a klubok vezetői is jelen lesznek. Üdvözöljük ezen lépést és ezt a fajta partneri hozzáállását az MLSZ-nek, hogy a jövőben is nyitott a velünk, szurkolókkal való egyeztetésre, és hogy a valódi megoldások irányába mozdította el a párbeszédet.

A Szövetség részéről a leghangsúlyosabb témakör bizonyos megosztó rigmusokkal kapcsolatban merült fel. Tudomásul vettük az álláspontjukat, még ha nem is feltétlenül értünk egyet annak minden részletével, de úgy járunk el a jövőben a mérkőzések alatt, ami a klubcsapataink és a válogatott érdekét is szem előtt tartja.

A megelőlegezett bizalom jeleként az MLSZ eltörölte a már hatályban lévő szektorbezárásokat, így a klubok tiszta lappal kezdhetik meg a tavaszi fordulókat.

További partneri lépésként értékeljük, és hozzánk szurkolókhoz való megújult hozzáállást mutatja, hogy az eddig érvényben lévő alapbüntetéseket az MLSZ Fegyelmi Bizottsága ígérete szerint mérsékelni fogja. Emellett a pirotechnikai látványelemekkel kapcsolatban a Szövetség nem tervez további szigorítást, ugyanakkor a hatályos jogszabályok alapján ezek továbbra sem engedélyezettek. Ennek bármiféle megváltoztatásához jogszabály-módosítási lépések szükségesek.

A magyar válogatott mérkőzéseivel kapcsolatban is rendeződnek a nézeteltérések, amelyek a legutóbbi találkozón csúcsosodtak ki, így a jövőben a Carpathian Brigade ismét tud élőképeket bemutatni a Puskás Arénában.

szurkoló
Az írek ellen nem mutathattak be élőképet a szurkolók. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

További pozitív lépés, hogy a válogatott mérkőzéseken az ultraszektorba kibocsátott jegyek számát megemelik, így a helyszínen még többen tudunk szurkolni a válogatott sikereiért.

A bajnoki mérkőzések időpontjai körüli nehézségeket, valamint a vendégszurkolókat érintő felvetéseket is meghallgatták a Szövetség vezetői, amelyeken a továbbiakban közösen tervezünk dolgozni. Célunk, hogy minden megoldás és döntés szurkolóbarátabbá váljon. A párbeszéd tehát a jövőben is folytatódik a szurkolók és az MLSZ között, közös célként azt szem előtt tartva, hogy minél több szurkoló látogasson ki a magyar stadionokba, és minél jobb hangulat uralkodhasson a lelátókon.

A futball szurkolók nélkül mit sem ér! Mindörökké Magyarország!”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

