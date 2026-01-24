Fontos döntést hozott az MLSZ: ez minden magyar szurkolót érint!

A szurkolók közleményét változtatás nélkül közöljük:

„Ahogy arról a napokban több különböző platformon már értesülhetett a honi futballszerető közvélemény, megerősítjük: a magyar ultracsoportok képviselői és az MLSZ vezetői között valóban megtörténtek az első egyeztetések.

A régóta várt és indokolt megbeszélések még decemberben kezdődtek meg, amelyeket idén folytatva személyesen vitathattuk meg sérelmeinket és problémáinkat, a kompromisszumos megoldásokra törekedve.

Többek között egyetértés volt abban, hogy a kommunikáción mindenképpen javítsunk, így a jövőben létrehozásra kerül egy egyeztető fórum, ahol lehetőség nyílik a szurkolók által felvetett kérdések és témakörök közvetlen megvitatására.

Ezeken a fórumokon a tervek szerint a szervezett szurkolói csoportok mellett a klubok vezetői is jelen lesznek. Üdvözöljük ezen lépést és ezt a fajta partneri hozzáállását az MLSZ-nek, hogy a jövőben is nyitott a velünk, szurkolókkal való egyeztetésre, és hogy a valódi megoldások irányába mozdította el a párbeszédet.