„Remélem, nem gondolják, hogy itt szeretném játszatni Szoboszlai Dominikot” – Slot kifakadt az újságíróknak

Mint arról beszámoltunk, Conor Bradley súlyos sérülése után Arne Slot ismét vakarhatja a fejét. A Liverpool vezetőedzőjének fontos döntéseket kell meghoznia a közeljövőben a jobbhátvéd posztot illetően, amely Szoboszlai Dominikot is érintheti.

A szezon végéig kieső védő helyére megoldást kell találnia, a magyar válogatott középpályása pedig kézenfekvő lenne, hiszen többször is bizonyított már azon a poszton. A holland szakember azonban most mégsem mozdítaná el szokásos helyéről.