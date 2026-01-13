Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

„Remélem, nem gondolják, hogy itt szeretném játszatni Szoboszlai Dominikot” – Slot kifakadt az újságíróknak

2026. január 13. 22:00

Conor Bradley sérülése komoly galibát okozott Liverpoolban. A holland szakvezető ezúttal nem Szoboszlaiban látja a megoldást.

2026. január 13. 22:00
null

Mint arról beszámoltunk, Conor Bradley súlyos sérülése után Arne Slot ismét vakarhatja a fejét. A Liverpool vezetőedzőjének fontos döntéseket kell meghoznia a közeljövőben a jobbhátvéd posztot illetően, amely Szoboszlai Dominikot is érintheti.

A szezon végéig kieső védő helyére megoldást kell találnia, a magyar válogatott középpályása pedig kézenfekvő lenne, hiszen többször is bizonyított már azon a poszton. A holland szakember azonban most mégsem mozdítaná el szokásos helyéről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron
SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik körül megint forr a levegő
Fotó: MTI/EPA/David Cliff

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy kérdés, hogy pótolja majd Slot sérült játékosát. Jobbhátvéd poszton a nyáron érkezett Jeremie Frimpong az első számú lehetőség, ám a hollandra támadásban is szüksége van honfitársának. Ott van még a középső védőként is ismert Joe Gomez, illetve Calvin Ramsay, aki ebben a szezonban még csak egyszer lépett pályára – írta a This is Anfield.

A Liverpool várhatóan nem igazol új védőt januárban, ám a tréner újságírók előtti kifakadása megmutatja, mennyire nincs ideális helyzetben a keret mélységét illetően.

Szoboszlai posztja ismét a középpontban

A vezetőedző hangsúlyozta, hogy Szoboszlait ezúttal szeretné eredeti posztján játszatni, nem védőként bár Frimpong erőállapotára is figyelnie kell. Az univerzális magyar már öt meccsen kezdett jobbhátvédként ebben a szezonban, így nem volt a valóságtól elrugaszkodott a feltételezés.

Bradley sérülése nagy csapás nekünk – remélem, nem gondolják, hogy szívesen játszatnám Szoboszlai Dominikot jobbhátvédként, ám közben Jeremie Frimpong játékperceire is figyelnünk kell.

Sűrű a program, januárban kilenc meccset játszunk, hat védővel, de meg kell oldanunk a helyzetet. Hozzá kell tennem, hatalmas elismerés jár azoknak a játékosoknak, akik jó formában vannak, és 11 meccs óta veretlenek” – zárta gondolatait Arne Slot.

Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. január 13. 22:07
Azért egy átigazolási időszak kellős közepén talán nem megoldhatatlan feladat egy Liverpool kaliberű csapatnak, hogy igazoljon legalább egy jobbszellőt és legalább egy belső védőt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!