Yamal és Olise is Szoboszlai mögött – álomcsapatba került a magyar kapitány

A Premier League állítja, Szoboszlai gólja „másolat” volt a Bournemouth ellen (VIDEÓ)
Megidézte a barátját.
Ihletett formában a magyar válogatott csapatkapitánya. Elképesztő társaságokba került Szoboszlai Dominik.
Hátborzongató, milyen színvonalon hasít Szoboszlai Dominik az idei szezonban. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a Liverpool univerzális középpályása számára csodálatosan sikerült a legutóbbi hét: előbb az Olympique Marseille elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-siker során szerzett gólt szabadrúgásból, majd a Bournemouth elleni Premier League-találkozón ismételte meg ezt a bravúrt – kiegészítve egy Virgil van Dijknak kiosztott gólpasszal.
Nem véletlen, hogy jelenleg a legjobb formában szereplő labdarúgók közé sorolják a világon!
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a WhoScored összeállítása, amely a Bajnokok Ligájában szereplő labdarúgókat rangsorolta a legutóbbi öt mérkőzésen kapott osztályzataik alapján. Mindössze ketten állnak 8-as átlag fölött: Kylian Mbappé mögött Szoboszlai Dominik a második helyen!
Ezt is sikerült Szoboszlainak megfejelnie a hétvégén, a gólja és gólpassza egészen a hét csapatáig repítette a PL-ben: három Aston Villa- és három Tottenham-játékos mellett egyetlen liverpooliként került a képzeletbeli tizenegybe, a legjobban teljesítő kiválasztottak közé.
Fotó: MTI/EPA/David Cliff