Yamal és Olise is Szoboszlai mögött – álomcsapatba került a magyar kapitány

Hátborzongató, milyen színvonalon hasít Szoboszlai Dominik az idei szezonban. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a Liverpool univerzális középpályása számára csodálatosan sikerült a legutóbbi hét: előbb az Olympique Marseille elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-siker során szerzett gólt szabadrúgásból, majd a Bournemouth elleni Premier League-találkozón ismételte meg ezt a bravúrt – kiegészítve egy Virgil van Dijknak kiosztott gólpasszal.

Szupersztárként csillog Szoboszlai Dominik Liverpoolban

Fotó: MTI/AP/Ian Walton

Nem véletlen, hogy jelenleg a legjobb formában szereplő labdarúgók közé sorolják a világon!

Szoboszlai lábai előtt hever a világ