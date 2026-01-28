Ft
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
álomcsapat Liverpool Bajnokok Ligája Premier League Szoboszlai Dominik

Yamal és Olise is Szoboszlai mögött – álomcsapatba került a magyar kapitány

2026. január 28. 20:40

Ihletett formában a magyar válogatott csapatkapitánya. Elképesztő társaságokba került Szoboszlai Dominik.

2026. január 28. 20:40
null

Hátborzongató, milyen színvonalon hasít Szoboszlai Dominik az idei szezonban. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a Liverpool univerzális középpályása számára csodálatosan sikerült a legutóbbi hét: előbb az Olympique Marseille elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-siker során szerzett gólt szabadrúgásból, majd a Bournemouth elleni Premier League-találkozón ismételte meg ezt a bravúrt – kiegészítve egy Virgil van Dijknak kiosztott gólpasszal.

SZOBOSZLAI Dominik
Szupersztárként csillog Szoboszlai Dominik Liverpoolban
Fotó: MTI/AP/Ian Walton

Nem véletlen, hogy jelenleg a legjobb formában szereplő labdarúgók közé sorolják a világon!

Szoboszlai lábai előtt hever a világ

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a WhoScored összeállítása, amely a Bajnokok Ligájában szereplő labdarúgókat rangsorolta a legutóbbi öt mérkőzésen kapott osztályzataik alapján. Mindössze ketten állnak 8-as átlag fölött: Kylian Mbappé mögött Szoboszlai Dominik a második helyen!

Ezt is sikerült Szoboszlainak megfejelnie a hétvégén, a gólja és gólpassza egészen a hét csapatáig repítette a PL-ben: három Aston Villa- és három Tottenham-játékos mellett egyetlen liverpooliként került a képzeletbeli tizenegybe, a legjobban teljesítő kiválasztottak közé.

Fotó: MTI/EPA/David Cliff

