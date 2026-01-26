„Ez edzői hiba” – élesen kritizálták Robbie Keane-t az Üllői úton

Ezután egy kérdést is feltett, ami nem hangzott el a sajtóeseményen.

„Hogyan lehet az, hogy egy belső védő a hetvenedik percben begörcsöl, miközben durván egy hónap szünet volt az utolsó bajnoki és a nemzetközi szereplés között, és közben volt egy háromhetes felkészülés?” – és ezzel nem az ETO, hanem a Panathinaikosz elleni Európa-liga-mérkőzésre utalt, amin Szalai Gábort le kellett cserélni.

„Valószínűleg fáradt volt valamiért, és most is vonszolta magát Szalai, szegény úton volt két gólnál is. Én, mint korábbi támadó, azt már végképp nem értem, hogy Makreckis a lövéseknél miért fordul el rendre, mert így minél kisebb felületet nyújt a védekezésre, tehát nem segíti ki a csapattársait.

Ez edzői hiba részemről, ha ő játszik, és ezt nem veszik észre. Az, hogy Borbély Balázs taktikailag hozzányúlt, le a kalappal. De az edzőnek az a feladata, hogy akkor neki is lépnie kell”

– zárta a gondolatmenetet Sowunmi.