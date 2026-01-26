Ft
Robbie Keane Ferencváros Thomas Sowunmi

„Ez edzői hiba” – élesen kritizálták Robbie Keane-t az Üllői úton

2026. január 26. 13:42

Az FTC korábbi játékosa kemény kritikát fogalmazott meg a klub saját gyártású műsorában Robbie Keane-ről. Sowunmi Thomas szerint edzői hibák vezettek a Ferencváros ETO elleni vereségéhez.

2026. január 26. 13:42
A bajnoki címvédő Ferencváros 3–1-es vereséget szenvedett a listavezető ETO FC-től hazai pályán a labdarúgó NB I első tavaszi fordulójában, így négy pontra nőtt a hátránya a győriek mögött, ráadásul a Paks is megelőzte két ponttal. A találkozó után az FTC kapusa, Gróf Dávid nagyon önkritikusan nyilatkozott. Azt mondta, ez a teljesítmény elfogadhatatlan Fradi-címerrel a mezükön. Sowunmi Thomas, népligetiek korábbi válogatott játékosa sem kertelt: a Fradi Zóna, vagyis az FTC saját gyártású élő műsorának volt a vendége, ahol igen kritikus hangvételt ütött meg, amikor Robbie Keane sajtótájékoztatójának elemzésére kérte őt a műsorvezető.

Mint beszámoltunk róla, az ír szakvezető ismét panaszkodott a magyarszabály okozta kihívásokra, kiemelve, Gruber Zsombor azért nem kezdett, mert nem maradt volna bevethető támadó a kispadon.

„Melyik részével kezdjem? Magyarszabály. Az ellenfél is magyarszabállyal játszik, és hét magyar játszott, tehát ez ne legyen kifogás. Az se, hogy a Gruber kezdett volna, és nem lett volna támadó helyette, mert ott a Lenny meg a Yusuf, így akkor kettőt kell cserélni legrosszabb esetben a magyarszabály miatt. 

Ez a kifogás, hogy a játékosok nem úgy pörögtek… Hát ő az edző, pörgesse fel őket, már elnézést. Ez a Ferencváros, itt csak nyerni lehet. Olyan nincs, hogy az ellenfél jobban akarja”

– fogalmazott Sowunmi Keane kijelentéseire reagálva.

Sowunmi
Sowunmi Thomas szerint Robbie Keane nem reagált Borbély Balázs taktikai változtatására / Fotó: MTI/Purger Tamás

Sowunmi is kérdezett

Ezután egy kérdést is feltett, ami nem hangzott el a sajtóeseményen.

„Hogyan lehet az, hogy egy belső védő a hetvenedik percben begörcsöl, miközben durván egy hónap szünet volt az utolsó bajnoki és a nemzetközi szereplés között, és közben volt egy háromhetes felkészülés?” – és ezzel nem az ETO, hanem a Panathinaikosz elleni Európa-liga-mérkőzésre utalt, amin Szalai Gábort le kellett cserélni.

„Valószínűleg fáradt volt valamiért, és most is vonszolta magát Szalai, szegény úton volt két gólnál is. Én, mint korábbi támadó, azt már végképp nem értem, hogy Makreckis a lövéseknél miért fordul el rendre, mert így minél kisebb felületet nyújt a védekezésre, tehát nem segíti ki a csapattársait. 

Ez edzői hiba részemről, ha ő játszik, és ezt nem veszik észre. Az, hogy Borbély Balázs taktikailag hozzányúlt, le a kalappal. De az edzőnek az a feladata, hogy akkor neki is lépnie kell”

– zárta a gondolatmenetet Sowunmi.

A Ferencváros egyébként a mostani kiírásban már ötödször kapott ki hazai közönsége előtt, nem véletlen, hogy kevesebb mint 9 ezer néző látogatott ki a rangadóra, miközben az El-ben rendre telt ház előtt játszanak.

És ha már magyarszabály: az Öltözőn Túl Facebook-oldal román sajtóértesülésekre hivatkozva arról számolt be, hogy a 23 éves támadó középpályás, Marius Corbu megállapodott a Fradival. A román válogatott, de magyar állampolgársággal is rendelkező labdarúgó elhagyja az APOEL Nicosia együttesét, a zöld-fehérek pedig 1,3 millió eurót fizetnek érte a hírek szerint.

Nyitókép: Fradi Zóna

