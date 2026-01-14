Ezen rugózott a világ: kiderült, miért rúgták ki a Real Madrid edzőjét

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
A spanyol sajtó alapján utánajártunk, mi vezetett Xabi Alonso menesztéséhez. Az biztos, hogy sem rend, sem fegyelem nem volt a Real Madrid labdarúgócsapatának öltözőjében.
Bombaként robbant a hír hétfő este, hogy a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetősége azonnali hatállyal menesztette Xabi Alonso vezetőedzőt. A 44 esztendős szakembernek alig több mint hét hónap elteltével kellett távoznia, azt követően, hogy együttese 3–2-re kikapott az ősi rivális Barcelonától a Spanyol Szuperkupa döntőjében. Alábbi cikkünkben a helyi sajtó által közölt információkra, értesülésekre támaszkodva annak jártunk utána, mi vezetett ahhoz, hogy a német Bayer Leverkusennel 2024-ben veretlenül bajnokságot nyerő Alonso madridi küldetése ilyen hamar kudarcba fulladt.
A Real Madrid hivatalos honlapján hétfőn közzétett közlemény szerint a klub és a tréner „közös megegyezéssel” döntöttek az elválás mellett, de mindannyian jól tudjuk, ez valójában mit jelent: a szerződésbontást az egyesület kezdeményezte. Nagyon egyszerűen és letisztultan fogalmazva: Florentino Pérez kirúgta Xabi Alonsót.
Felvetődik a kérdés, hogy miért? A Barca elleni vereség és a gránátvörös-kékekkel szembeni négypontos hátrány a bajnokságban elegendő volt ahhoz, hogy máris kiteljen a királyi gárdát játékosként korábban öt évig szolgáló szakember hitele?
A válasz: nem. A valódi okok ennél mélyebben keresendők.
Xabi Alonso és a játékosok kapcsolata a jól értesültek szerint már a kezdet kezdetén sem volt tökéletes. A vezetőedző tavaly nyáron – ahogy a Marca cikke fogalmaz – nagy elánnal vetette bele magát a munkába,
már az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon (a Real az elődöntőben a PSG-től kapott ki 4–0-ra) is megpróbálta megvalósítani az elképzeléseit és új játékrendszert kialakítani, de a sztárokkal teli keret nem volt ebben partner, folyamatos ellenállást tapasztalt a labdarúgók részéről.
Úgy hírlik, Alonso több futballista tiszteletét is hamar elveszítette az összeállításai, taktikai húzásai és a mérkőzéseken meglépett cseréi miatt.
Nem éltem át a mindennapokban a csapat körüli dinamikát Xabival, de az biztos, hogy amikor az öltözőben nem megfelelő a hangulat és a játékosok nincsenek kibékülve az edzővel, az nagyon meglátszik, nemcsak az edzéseken, hanem a meccseken is. Szerintem ez idézte elő Xabi távozását. Sok pletyka keringett arról, hogy nem találta az összhangot az öltözővel
– mondta a DAZN-nek a Real Madrid korábbi középpályása, Guti.
Az Athletic információi szerint a királyiak játékosállománya megosztott volt Alonso munkásságát és terveit illetően: Kylian Mbappé, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos és Raúl Asencio mindvégig hittek a szakvezetőben,
azonban nem bízott benne.
A harmónia hiánya miatt Alonsónak az idő múlásával fokozatosan engednie kellett a gyeplőn és fel kellett adnia az ötleteit. Nem tudta meghonosítani az általa képviselt futballfilozófiát, ami aggasztó identitáshiányhoz és időnként méltatlanul gyenge teljesítményekhez vezetett. Több esetben az eredmények is elmaradtak a várakozásoktól – még úgy is, hogy Mbappé a góljaival sokszor kihúzta a csávából a csapatot –, de talán azokkal volt a legkevesebb probléma:
Alonso a Real Madridnál pontosan ugyanolyan mérleggel zárt (24 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség), mint amilyen mutatókat az elmúlt egy évben négy kupát nyerő Hansi Flick elért a Barcelonánál az első 34 mérkőzésén.
Xabi Alonso a hírek szerint minden negatívum ellenére is maradni akart és folytatni a munkát, de elfogadta, hogy miután a játékosok és a vezetőség körében is komoly kétségek vetődtek fel a projekt sikerességével kapcsolatban, neki és a klubnak is az a legjobb, ha elválnak az útjaik.
A szurkolók többsége szerint ugyanakkor hiba volt máris elköszönni a játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok szakembertől: a madridi illetőségű Marca sportnapilap szavazásán több mint 537 ezren fejezték ki a véleményüket, és a voksolók csaknem 80 százaléka nagyon rossz döntésnek tartja Xabi Alonso menesztését. Annál a kérdésnél, hogy a jelenlegi helyzetért ki a felelős,
Az új tréner, a mostanáig a klub második számú csapatát irányító Álvaro Arbeloa a voksolók 76 százaléka szerint nem megfelelő megoldás a Real Madrid vezetőedzői posztjára.
A Cadena COPE rádióadó értesülései alapján a tavaly nyáron 2028-ig aláíró Alonsót nem kell kifizetnie a királyi egyletnek a szerződéséből hátralévő időszakra, mert a megállapodásban szerepelt egy olyan kitétel, hogy
ha a szakembert már az első évében kirúgják, akkor csak az idény végéig kapja meg a járandóságát.
Xabi Alonso az elbocsátása másnapján, kedden még beszélt a madridi egyesület illetékeseivel, akiknek búcsúzóul állítólag ezt mondta: „Nem adhattok ekkora hatalmat a játékosoknak. Egy edzőnek lehetetlen tekintélyt gyakorolnia az öltözőben, ha a klub mindig a játékosok pártját fogja.”
