Ezen rugózott a világ: kiderült, miért rúgták ki a Real Madrid edzőjét

Felvetődik a kérdés, hogy miért? A Barca elleni vereség és a gránátvörös-kékekkel szembeni négypontos hátrány a bajnokságban elegendő volt ahhoz, hogy máris kiteljen a királyi gárdát játékosként korábban öt évig szolgáló szakember hitele?

A válasz: nem. A valódi okok ennél mélyebben keresendők.

Alonso nem bírt el a Real Madrid sztárjaival

Xabi Alonso és a játékosok kapcsolata a jól értesültek szerint már a kezdet kezdetén sem volt tökéletes. A vezetőedző tavaly nyáron – ahogy a Marca cikke fogalmaz – nagy elánnal vetette bele magát a munkába,