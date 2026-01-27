Még ott sem hagyta a törököket, máris a magyar játékos fizetéséről cikkeznek

A Nemzeti Sport hívta fel arra a figyelmet, hogy Szalai Attila a lengyel labdarúgó-élvonalban szereplő Pogon Szczecinhez kerülhet kölcsönbe a következő fél évre. A lehetséges átigazolásról azóta már a lengyel sajtó is beszámolt, amely azt is tudni véli, milyen anyagi konstrukcióban sikerült kiegyeznie a Pogonnak és a magyar válogatott védőt kölcsönadó Hoffenheimnek a védőt illetően.

Szalai a Hoffenheim kölcsönjátékosaként az őszi idényt a török Kasimpasában töltötte, ahol a lehetséges 19 bajnokiból 15-ön játszott, 14 alkalommal kezdőként, ráadásul nyolcszor a csapatkapitányi karszalagot is viselte, ám a törökök ennek ellenére sem marasztalták tavaszra – jegyezte meg cikkében az NSO, amely hozzátette: viszonylag hamar meglehet az új csapata, hiszen a már Szczecinben tartózkodik, ahol orvosi vizsgálatokon vesz majd részt, és legkésőbb szerdáig bejelentik az érkezését.