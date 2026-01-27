Ft
magyar válogatott TSG Hoffenheim hoffenheim Lengyelország Szalai Attila

Még ott sem hagyta a törököket, máris a magyar játékos fizetéséről cikkeznek

2026. január 27. 08:10

Szalai Attila Lengyelországba kerülhet. A magyar válogatott védő a Pogon Szczecinnél folytathatja.

2026. január 27. 08:10
null

A Nemzeti Sport hívta fel arra a figyelmet, hogy Szalai Attila a lengyel labdarúgó-élvonalban szereplő Pogon Szczecinhez kerülhet kölcsönbe a következő fél évre. A lehetséges átigazolásról azóta már a lengyel sajtó is beszámolt, amely azt is tudni véli, milyen anyagi konstrukcióban sikerült kiegyeznie a Pogonnak és a magyar válogatott védőt kölcsönadó Hoffenheimnek a védőt illetően.

Szalai a Hoffenheim kölcsönjátékosaként az őszi idényt a török Kasimpasában töltötte, ahol a lehetséges 19 bajnokiból 15-ön játszott, 14 alkalommal kezdőként, ráadásul nyolcszor a csapatkapitányi karszalagot is viselte, ám a törökök ennek ellenére sem marasztalták tavaszra – jegyezte meg cikkében az NSO, amely hozzátette: viszonylag hamar meglehet az új csapata, hiszen a már Szczecinben tartózkodik, ahol orvosi vizsgálatokon vesz majd részt, és legkésőbb szerdáig bejelentik az érkezését.

A magyar válogatott Szalai Attila klubot ismét kölcsönbe kerülhet
A magyar válogatott Szalai Attila klubot ismét kölcsönbe kerülhet (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA)

A lengyel Meczyki portál a goal.com lengyel változatának információira hivatkozva arról számolt be, hogy a kölcsönvevő Pogon rendkívül kedvező feltételekkel kapja meg a Hoffenheimtől a 28 éves magyar védőt – sőt, gyakorlatilag ugyanolyan kondíciók mellett adja kölcsön a német klub Szalait a lengyeleknek, ahogy tette azt a törökök esetében is.

A Pogon nem fizet a magyar játékos kölcsönvételéért. Sőt, a lengyel csapat legfeljebb a húsz százalékát állja majd Szalai hoffenheimi fizetésének, ami nagyjából 200 000 euró. Ugyanakkor a Pogon nem szerez elővételi jogot a játékosra, akit még másfél évig élő szerződés köt a Hoffenheimhez”

– idézte az NSO a lapot.

Újabb magyar köthet ki a Pogonnál

A Pogon – amelynek a jelenleg sérült Molnár Rajmund személyében eddig is volt egy magyar játékosa – a lengyel tabella tizedik helyén várja a tavaszi szezon hétvégi rajtját. A Pogon a vele azonos pontszámmal, ám a tabellán eggyel mögötte álló Motor Lublin otthonába látogat vasárnap.

Frissítés! Szalai Attila hivatalosan is a Pogon Szczecinben folytatja, a lengyel csapathoz az idény végéig került kölcsönbe!


Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

