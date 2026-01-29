Ft
szibériai Ferencváros Lisztes Krisztián

Ezért büntették meg Lisztes Krisztiánt Szibériában

2026. január 29. 11:32

Nem ette meg a kását, ezért eltanácsoltak szibériai óvodájából. Lisztes Krisztián a gyerekkoráról mesélt.

2026. január 29. 11:32
Eddig soha nem hallott történeteket ismerhettünk meg Lisztes Krisztián múltjából az M5 csatorna Családfamesék című sorozat legutóbbi részében. A többek közt a Ferencvárosban, a Stuttgartban és a Werder Bremenben is futballozó korábbi középpályás mesélt a gyerekkoráról, amiből kiderült: kétéves korától kezdve összesen 4 évet élt a Szovjetunióban.

„Édesapám ott kapott munkát: két évet Szibériában, majd két évet a Fekete-tenger mellett töltöttünk” – idézi a Blikk Lisztest az M5 műsorából.

Az óvodából eltanácsoltak, mert nem akartam megenni a kását. Náluk minden a katonaságról, a hősökről szólt, és aki nem eszi meg a kását, abból nem lesz hős katona.”

LISZTES Krisztián
Ifjabb Lisztes Krisztián folytatja a családi hagyományt. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ifjabb Lisztes Krisztián folytatja

Azt is elárulta: édesapját már nyolcéves korában elvesztette, akitől egyébként örökölte a sportolói vénát, hiszen kézilabdázó volt. És tovább is adta azt, hiszen fia, ifjabb Lisztes Krisztián szintén labdarúgó, jelenleg az Eintracht Frankfurt játékosa, de kölcsönben nevelőklubjában, a Fradiban szerepel. Visszatérése óta csak nagyon minimális lehetőséget kapott, de Robbie Keane vezetőedző egy sajtótájékoztatón elárulta, hogy a sebességével vannak egyelőre gondjai.

Az FTC egyébként csütörtök este 9-től az angol Nottingham Forest vendége lesz az Európa-ligában, a Mandiner a helyszínről tudósít az eseményről.

Nyitókép: fradi.hu

