Ezért büntették meg Lisztes Krisztiánt Szibériában

Eddig soha nem hallott történeteket ismerhettünk meg Lisztes Krisztián múltjából az M5 csatorna Családfamesék című sorozat legutóbbi részében. A többek közt a Ferencvárosban, a Stuttgartban és a Werder Bremenben is futballozó korábbi középpályás mesélt a gyerekkoráról, amiből kiderült: kétéves korától kezdve összesen 4 évet élt a Szovjetunióban.

„Édesapám ott kapott munkát: két évet Szibériában, majd két évet a Fekete-tenger mellett töltöttünk” – idézi a Blikk Lisztest az M5 műsorából.