Kíméletlen kritikát mondott Rossi csapata felett a FIFA: mutatjuk, hogy áll a magyar válogatott!

A magyar válogatott egy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, idei első világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA a vasárnap zárult Afrikai Nemzetek Kupája után frissítette a rangsort, amelyen a döntőben alulmaradt, házigazda Marokkó a 11.-ről feljött a nyolcadik helyre. A győztes Szenegál hét helyet előrelépve 12. jelenleg.