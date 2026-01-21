Ft
Marco Rossi magyar válogatott labdarúgás foci spanyol francia angol

Kíméletlen kritikát mondott Rossi csapata felett a FIFA: mutatjuk, hogy áll a magyar válogatott!

2026. január 21. 15:49

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend.

2026. január 21. 15:49
null

A magyar válogatott egy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, idei első világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA a vasárnap zárult Afrikai Nemzetek Kupája után frissítette a rangsort, amelyen a döntőben alulmaradt, házigazda Marokkó a 11.-ről feljött a nyolcadik helyre. A győztes Szenegál hét helyet előrelépve 12. jelenleg.

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat a világbajnok argentinok, a vb-ezüstérmes franciák és az Eb-ezüstérmes angolok követik.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

 

