Kíméletlen kritikát mondott Rossi csapata felett a FIFA: mutatjuk, hogy áll a magyar válogatott!

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend.
A magyar válogatott egy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, idei első világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.
A FIFA a vasárnap zárult Afrikai Nemzetek Kupája után frissítette a rangsort, amelyen a döntőben alulmaradt, házigazda Marokkó a 11.-ről feljött a nyolcadik helyre. A győztes Szenegál hét helyet előrelépve 12. jelenleg.
A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat a világbajnok argentinok, a vb-ezüstérmes franciák és az Eb-ezüstérmes angolok követik.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt