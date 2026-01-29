Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Joe Cole Liverpool Kerkez Milos

„Egy kupadöntőben nem Kerkez játszana” – újabb angol legenda kritizálta a magyar védőt

2026. január 29. 14:33

Joe Cole szerint a Liverpool magyar balhátvédje még messze nem tökéletes. Az angol legenda úgy látja: egy kupadöntőben nem Kerkez Milosnak szavazna bizalmat Arne Slot.

2026. január 29. 14:33
null

A Liverpool szerda este könnyedén elintézte 6–0-ra a Qarabag csapatát, így a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. helyezettjeként, egyenes ágon jutott be a sorozat nyolcaddöntőjébe. A találkozón remekelt a gólpasszt is kiosztó Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos nem kapott lehetőséget.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar válogatott balhátvédjének továbbra is kettős a megítélése Liverpoolban: bár az utóbbi időben voltak jobb meccsei is, a múlt hétvégi, 3–2-re elveszített Bournemouth elleni bajnokin már a félidőben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. Közben olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy posztriválisa, Andy Robertson már a télen távozhat a Tottenhamhez, bár most úgy tűnik, mégis maradhat – már, ha február másodikáig nem kap érte a Liverpool egy jobb ajánlatot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ahhoz, hogy a skót balhátvéd távozik-e vagy sem, nyilván nagy köze van Kerkeznek, aki bár kapott hideget-meleget, élvezi Arne Slot folyamatos bizalmát. Erről beszélt nemrég a Paddy Powernek a korábbi 56-szoros angol válogatott játékos, Joe Cole is.

„Meglepődtem, amikor felvetődtek a pletykák Robertson távozásáról, mert bár Kerkez egyre jobb, még mindig nem tökéletes” – mondott ítéletet a magyar védőről a Liverpool korábbi játékosa. – 

Ha mondjuk holnap kupadöntőt játszanának, akkor könnyen lehet, Slot inkább úgy döntene, hogy Robertsonnak ad lehetőséget egy ilyen nagy meccsen.”

Kerkez
Ezúttal Joe Cole kritizálta Kerkezt. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kerkezről a cikk szerzőjének is van véleménye

A műsort szemléző Yahoo!Sport cikkének szerzője itt közbe szúrja: szerinte a holland Kerkezben bízna egy kupadöntőben is, csak éppen Cole-hoz hasonlóan a döntésével senki nem értene egyet. Ugyanakkor azt is megjegyzi: 

mindez nem jelenti azt, hogy szerinte Kerkeznek nincs jövője a Liverpoolban, csupán arra mutat rá, hogy rengeteg munka vár még rá, hogy mindenkivel száz százalékosa elfogadtassa magát.

A Liverpool legközelebb szombat este lép pályára, a Newcastle-t fogadja a Premier League-ben – mi meglepődnék, ha a szerdai pihenő után nem Kerkez lenne a kezdő balbekk a Vörösöknél.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2026. január 29. 14:36
Az elismerés feltehetően kényszer hatására történt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!