„Egy kupadöntőben nem Kerkez játszana” – újabb angol legenda kritizálta a magyar védőt

Ahhoz, hogy a skót balhátvéd távozik-e vagy sem, nyilván nagy köze van Kerkeznek, aki bár kapott hideget-meleget, élvezi Arne Slot folyamatos bizalmát. Erről beszélt nemrég a Paddy Powernek a korábbi 56-szoros angol válogatott játékos, Joe Cole is.

„Meglepődtem, amikor felvetődtek a pletykák Robertson távozásáról, mert bár Kerkez egyre jobb, még mindig nem tökéletes” – mondott ítéletet a magyar védőről a Liverpool korábbi játékosa. –

Ha mondjuk holnap kupadöntőt játszanának, akkor könnyen lehet, Slot inkább úgy döntene, hogy Robertsonnak ad lehetőséget egy ilyen nagy meccsen.”

Ezúttal Joe Cole kritizálta Kerkezt. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kerkezről a cikk szerzőjének is van véleménye