„Egy kupadöntőben nem Kerkez játszana” – újabb angol legenda kritizálta a magyar védőt

Ez a kép mindent elárul Szoboszlai Dominikről – odavan érte a világ
A bolygó legjobb középpályásának tartják.
Joe Cole szerint a Liverpool magyar balhátvédje még messze nem tökéletes. Az angol legenda úgy látja: egy kupadöntőben nem Kerkez Milosnak szavazna bizalmat Arne Slot.
A Liverpool szerda este könnyedén elintézte 6–0-ra a Qarabag csapatát, így a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. helyezettjeként, egyenes ágon jutott be a sorozat nyolcaddöntőjébe. A találkozón remekelt a gólpasszt is kiosztó Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos nem kapott lehetőséget.
A magyar válogatott balhátvédjének továbbra is kettős a megítélése Liverpoolban: bár az utóbbi időben voltak jobb meccsei is, a múlt hétvégi, 3–2-re elveszített Bournemouth elleni bajnokin már a félidőben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. Közben olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy posztriválisa, Andy Robertson már a télen távozhat a Tottenhamhez, bár most úgy tűnik, mégis maradhat – már, ha február másodikáig nem kap érte a Liverpool egy jobb ajánlatot.
A Liverpool legutóbbi veresége után nem kímélték a magyar védőt. Kerkezt több kapott gólban is felelősnek látta a Premier League legendás támadója.
Ahhoz, hogy a skót balhátvéd távozik-e vagy sem, nyilván nagy köze van Kerkeznek, aki bár kapott hideget-meleget, élvezi Arne Slot folyamatos bizalmát. Erről beszélt nemrég a Paddy Powernek a korábbi 56-szoros angol válogatott játékos, Joe Cole is.
„Meglepődtem, amikor felvetődtek a pletykák Robertson távozásáról, mert bár Kerkez egyre jobb, még mindig nem tökéletes” – mondott ítéletet a magyar védőről a Liverpool korábbi játékosa. –
Ha mondjuk holnap kupadöntőt játszanának, akkor könnyen lehet, Slot inkább úgy döntene, hogy Robertsonnak ad lehetőséget egy ilyen nagy meccsen.”
A műsort szemléző Yahoo!Sport cikkének szerzője itt közbe szúrja: szerinte a holland Kerkezben bízna egy kupadöntőben is, csak éppen Cole-hoz hasonlóan a döntésével senki nem értene egyet. Ugyanakkor azt is megjegyzi:
mindez nem jelenti azt, hogy szerinte Kerkeznek nincs jövője a Liverpoolban, csupán arra mutat rá, hogy rengeteg munka vár még rá, hogy mindenkivel száz százalékosa elfogadtassa magát.
A Liverpool legközelebb szombat este lép pályára, a Newcastle-t fogadja a Premier League-ben – mi meglepődnék, ha a szerdai pihenő után nem Kerkez lenne a kezdő balbekk a Vörösöknél.
