01. 28.
szerda
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar csapat bíró svédország német szabály kézilabda

Egy ilyen orbitális bírói csalás után nehéz szóhoz jutni a kézilabda Eb-n

2026. január 28. 11:18

Sokadszor bizonyosodott be, hogy ebben a sportágban teljesen feleslegesen vannak a szabályok.

2026. január 28. 11:18
null
Lantos Gábor
Magyar Nemzet

„Robert Schulze és Tobias Tönnies Németországból. Jól jegyezzük meg ezt a két nevet, illetve abban is biztosak vagyunk, hogy egyhamar nem fogjuk őket elfelejteni. 32-32-es állásnál a magyar csapat kezében volt a labda, azaz a győzelemért támadtunk. Szita Zoltán a szélről tört kapura. A vele szemben álló svéd védő egyértelműen belül védekezett, azaz a szabályok szerint a magyar csapatnak hétméterest kellett volna kapnia. Ráadásul Hampus Wanne mozgás közben volt és oldalról jött, miközben ütközött Szitával, ami szintén szabálytalan. Szita lövését védte a svéd kapus, majd Palicka az üres magyar kapura célzott, de a lövése mellément. Ha bemegy, gól, nyernek a svédek. Ekkor jött a két német bíró, aki videós ellenőrzést végzett a magyarok utolsó támadása miatt. A lassításon is látszott a belül védekezés, Szita lába nem volt bent a vonal mögött.

A két német bíró addig nézte az esetet, míg rá nem jött, hol vannak éppen, és ki ellen játszik a magyar csapat. Svédországban. Így aztán – talán a jobb a békesség elve alapján – nem ítéltek semmit, részükről itt vége is volt a dalnak, mehetett mindenki szépen haza.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ki ennek az Európa-bajnokságnak az egyik rendezője: Svédország. Azt is tudjuk, hogy egy ilyen esetben ebben a sportágban nem nagyon szokott más ítélet születni. Még azt is tudjuk, hogy a mi négy (hat) közé jutásunkat sem befolyásolta volna, ha megadják a hetest. Mégis fáj mindez, mert sokadszor bizonyosodott be, hogy ebben a sportágban teljesen feleslegesen vannak a szabályok, amelyeket a bírók aztán úgysem tartanak be. Még egy kézilabda Eb-n sem. Magyarul: azt fújnak, amit akarnak. Ez az egyik oka annak, hogy a kézilabda nem tud kitörni, nem tud a világ Európán kívüli részén gyökeret ereszteni. Mert mondjuk Amerikában ki lenne erre vevő? Mindez elég messzire vezet, az ember csak sajnálni tudja a hősiesen játszó magyar csapatot, amely most tényleg megérdemelte volna azt, hogy legyőzze a svédeket. Ehhez azonban a két bírónak be kellett volna tartania a szabályokat.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitőkép: Hegedüs Róbert / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

pollip
2026. január 28. 12:16
Vízilabda ugyanez!
Color
2026. január 28. 11:56
Egyértelmű büntető volt! A bíró nem merte megkockáztatni,hogy otthon megveresse a svédeket.
