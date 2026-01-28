Csalást kiált a világ – egy emberként fogtak össze Magyarországért
Botrányos és szégyenteljes, ami történt.
Sokadszor bizonyosodott be, hogy ebben a sportágban teljesen feleslegesen vannak a szabályok.
„Robert Schulze és Tobias Tönnies Németországból. Jól jegyezzük meg ezt a két nevet, illetve abban is biztosak vagyunk, hogy egyhamar nem fogjuk őket elfelejteni. 32-32-es állásnál a magyar csapat kezében volt a labda, azaz a győzelemért támadtunk. Szita Zoltán a szélről tört kapura. A vele szemben álló svéd védő egyértelműen belül védekezett, azaz a szabályok szerint a magyar csapatnak hétméterest kellett volna kapnia. Ráadásul Hampus Wanne mozgás közben volt és oldalról jött, miközben ütközött Szitával, ami szintén szabálytalan. Szita lövését védte a svéd kapus, majd Palicka az üres magyar kapura célzott, de a lövése mellément. Ha bemegy, gól, nyernek a svédek. Ekkor jött a két német bíró, aki videós ellenőrzést végzett a magyarok utolsó támadása miatt. A lassításon is látszott a belül védekezés, Szita lába nem volt bent a vonal mögött.
A két német bíró addig nézte az esetet, míg rá nem jött, hol vannak éppen, és ki ellen játszik a magyar csapat. Svédországban. Így aztán – talán a jobb a békesség elve alapján – nem ítéltek semmit, részükről itt vége is volt a dalnak, mehetett mindenki szépen haza.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ki ennek az Európa-bajnokságnak az egyik rendezője: Svédország. Azt is tudjuk, hogy egy ilyen esetben ebben a sportágban nem nagyon szokott más ítélet születni. Még azt is tudjuk, hogy a mi négy (hat) közé jutásunkat sem befolyásolta volna, ha megadják a hetest. Mégis fáj mindez, mert sokadszor bizonyosodott be, hogy ebben a sportágban teljesen feleslegesen vannak a szabályok, amelyeket a bírók aztán úgysem tartanak be. Még egy kézilabda Eb-n sem. Magyarul: azt fújnak, amit akarnak. Ez az egyik oka annak, hogy a kézilabda nem tud kitörni, nem tud a világ Európán kívüli részén gyökeret ereszteni. Mert mondjuk Amerikában ki lenne erre vevő? Mindez elég messzire vezet, az ember csak sajnálni tudja a hősiesen játszó magyar csapatot, amely most tényleg megérdemelte volna azt, hogy legyőzze a svédeket. Ehhez azonban a két bírónak be kellett volna tartania a szabályokat.”
Nyitőkép: Hegedüs Róbert / MTI