„Robert Schulze és Tobias Tönnies Németországból. Jól jegyezzük meg ezt a két nevet, illetve abban is biztosak vagyunk, hogy egyhamar nem fogjuk őket elfelejteni. 32-32-es állásnál a magyar csapat kezében volt a labda, azaz a győzelemért támadtunk. Szita Zoltán a szélről tört kapura. A vele szemben álló svéd védő egyértelműen belül védekezett, azaz a szabályok szerint a magyar csapatnak hétméterest kellett volna kapnia. Ráadásul Hampus Wanne mozgás közben volt és oldalról jött, miközben ütközött Szitával, ami szintén szabálytalan. Szita lövését védte a svéd kapus, majd Palicka az üres magyar kapura célzott, de a lövése mellément. Ha bemegy, gól, nyernek a svédek. Ekkor jött a két német bíró, aki videós ellenőrzést végzett a magyarok utolsó támadása miatt. A lassításon is látszott a belül védekezés, Szita lába nem volt bent a vonal mögött.

A két német bíró addig nézte az esetet, míg rá nem jött, hol vannak éppen, és ki ellen játszik a magyar csapat. Svédországban. Így aztán – talán a jobb a békesség elve alapján – nem ítéltek semmit, részükről itt vége is volt a dalnak, mehetett mindenki szépen haza.