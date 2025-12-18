Ezt látni, hallani kell: dalban mondják el szurkolók Arne Slotnak, hol kell játszania Szoboszlai Dominiknak

Aggódnak a rajongók: Szoboszlait látványosan kihagyták a liverpooli ünneplésből
Szinte tökéletes hetet zártak a Vörösök.
Újabb dalt írtak a magyar középpályásról.
Nem ez az első alkalom és vélhetően nem is az utolsó, hogy dalt írtak Angliában Szoboszlai Dominikról. A Premier League egyik legfelkapottabb középpályása a szurkolók kedvence: árgus szemekkel figyelik minden mozdulatát pályán, aggódnak érte, hogy mielőbb visszatérhessen kisebb sérülése után, miközben egyaránt rajonganak a megjelenéséért és a játékáért.
Ezt is ajánljuk a témában
Szinte tökéletes hetet zártak a Vörösök.
Rendre előkerül a közösségi oldalakon, hogy a magyar játékosban látják a szurkolók az új csapatkapitányt, akit sokan jelenleg a világ legjobb középpályásának tartanak. Éppen ezért nem szeretnék, ha a védelemben kapna lehetőséget. A neki írt dalban ez a téma is előkerült.
„Oh, Arne azt mondta, a pálya közepén lesz játszatva,
nem tudjuk szavakba önteni, milyen érzés, piros-fehérben látni játszani,
a haja is remek, állandóan nagy gólokat szerez.
Szóval el kell mondanom, imádom Szoboszlai Dominikot!” – énekelik az új dalban a Vörösök szurkolói.
Szoboszlai a szezonban már 22 tétmérkőzésen játszott liverpooli mezben minden sorozatot figyelembe véve, ezeken 5 gólt szerzett és 4 gólpasszt osztott ki, de imponáló mutatói mellett példás hozzáállásával is belopta magát a szurkolók szívébe.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt gyanítják, turbómotort építettek a magyar középpályásba.
Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra